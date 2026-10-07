El sistema financiero argentino muestra señales de confianza con el fuerte incremento en depósitos, mientras persiste la retracción del crédito

Los depósitos privados en dólares cerraron septiembre con un crecimiento de u$s1.023 millones, hasta un stock de u$s41.910 millones.

El dato más relevante no es el monto sino cuándo ocurrió. Las subas significativas de este año se habían dado en enero, con u$s983 millones, y en julio, con u$s933 millones, ambos meses impulsados por ingresos extraordinarios como vacaciones, medio aguinaldo y cobro de servicios de los bonos Globales.

Septiembre no tiene ninguno de esos factores y aun así superó a los dos. El avance representó un 2,64% respecto del cierre de agosto, cuando el stock estaba en u$s40.833 millones, y es la mayor expansión en diez meses. Hay que remontarse a diciembre de 2025, con u$s1.246 millones, para encontrar un salto similar.

En lo que va del año, estas colocaciones se incrementaron en u$s4.924 millones, a un ritmo promedio de u$s547,1 millones por mes que en septiembre casi se duplicó. En la comparación interanual, el alza es de u$s7.965 millones, ya que el stock al 30 de septiembre de 2025 era de u$s33.945 millones.

El movimiento de los depósitos le dio sustento a una afirmación que el BCRA viene sosteniendo con fuerza.

Vladimir Werning, vicepresidente de la entidad, destacó en una presentación que el 75% de los dólares que compran los ahorristas argentinos "se queda" en el sistema financiero y se transforma en materia prima para la originación de nuevos créditos.

Su definición fue categórica: "Lejos de considerarlo una fuga", esa demanda minorista "es estabilizadora, alimenta el mercado de capitales, alimenta el fondeo de los bancos y provee la materia prima para la inversión doméstica".

Los datos de demanda respaldan el contexto. En agosto, último dato oficial disponible, las personas humanas demandaron u$s2.933 millones, una cifra por encima del promedio del año, que hasta ese momento se ubicaba en u$s2.683 millones mensuales, según había señalado la consultora ACM.

Dicho de otra forma, la demanda se mantiene en niveles altos pero una porción creciente termina en cuentas bancarias en lugar de salir del circuito.

Consultado por iProUP, el economista Martín Olaechea matiza esa lectura. "Que el dólar quede depositado en un banco argentino no es lo mismo que decir que financia la economía. Los depósitos en dólares tienen restricciones muy fuertes sobre a quién se puede prestar, básicamente a exportadores y empresas con ingresos genuinos en esa moneda."

El experto considera que "es fondeo real, pero es fondeo para un segmento acotado, no para la economía en general."

El crédito en dólares en máximo histórico

El otro lado de la ecuación muestra adónde va ese fondeo. El crédito en dólares avanzó otro 3,7% en septiembre y cerró por encima de los u$s26.230 millones, un nuevo máximo, acumulando una expansión del 41% en lo que va del año.

Esa correlación es la que sostiene el argumento oficial. Más depósitos en moneda extranjera habilitan más préstamos en moneda extranjera, que financian mayoritariamente actividades con ingresos en dólares, como exportaciones, energía y minería.

Para dimensionar el circuito: por cada dólar que ingresa como depósito, el sistema puede prestar una proporción determinada, y ese crédito va a sectores que generan divisas.

Es, en esencia, un mecanismo de reciclaje del ahorro privado hacia el sector exportador.

Mientras el circuito en moneda extranjera se expande, el que funciona en pesos se contrae.Los depósitos y préstamos en pesos se contrajeron en septiembre un 0,1% y 0,6% real respectivamente, y acumulan frente a igual mes del año pasado bajas del 1,7% y 1,1%, según relevó la consultora LCG.

Hay además un dato que describe el estado del crédito al consumo con precisión. Hubo una nueva retracción en las líneas vinculadas al consumo, que acumulan 13 meses consecutivos a la baja, y una caída en el financiamiento a las empresas después de cuatro meses de alza.

Trece meses seguidos de contracción en consumo significa que ninguna familia promedio accedió a más crédito en términos reales desde agosto de 2025. Esa divergencia dibuja una economía con dos circuitos financieros que funcionan en direcciones opuestas: uno en dólares que crece con fuerza y financia al sector exportador, y otro en pesos que se achica y deja sin crédito al consumo interno.

Qué mirar hacia adelante

Tres variables concretas ordenan el seguimiento del tema.

El ritmo de octubre sin factores estacionales. Si los depósitos sostienen un crecimiento cercano a los u$s1.000 millones en un mes sin ingresos extraordinarios, confirma un cambio de comportamiento y no un episodio puntual.

Si los depósitos sostienen un crecimiento cercano a los u$s1.000 millones en un mes sin ingresos extraordinarios, confirma un cambio de comportamiento y no un episodio puntual. La relación entre depósitos y crédito en dólares. El crédito viene creciendo más rápido que los depósitos, con 41% anual contra un alza del stock de depósitos considerablemente menor. Ese diferencial tiene un límite técnico.

El crédito viene creciendo más rápido que los depósitos, con 41% anual contra un alza del stock de depósitos considerablemente menor. Ese diferencial tiene un límite técnico. El calendario electoral. Con las presidenciales de octubre de 2027 en el horizonte, la historia argentina muestra que la dolarización preelectoral suele intensificarse. La pregunta es si esos dólares siguen quedando en el sistema o migran al colchón.

Vale recordar que los argentinos compraron más de u$s47.000 millones desde el levantamiento del cepo, según el informe de balance cambiario del BCRA. Si el 75% queda en el sistema, como afirma Werning, aproximadamente u$s11.750 millones de ese total sí salieron del circuito formal.