Los bancos tradicionales fueron construidos para humanos. Es decir, exigen que una persona inicie sesión, resuelva un captcha, ingrese un token de seguridad y presione un botón. Sin embargo, en el nuevo paradigma tecnológico, los clientes financieros del futuro cercano ya no serán solo personas físicas, sino agentes de inteligencia artificial realizando operaciones autónomas.

Para resolver este cuello de botella, la fintech argentina belo anunció el lanzamiento de belo Agentic Banking MCP V1.0, un protocolo que permite conectar agentes de IA directamente a cuentas financieras para operar entre pesos, reales, dólares y criptomonedas. Bajo la premisa de "el usuario instruye, el agente propone y el humano aprueba", la plataforma busca liderar el estándar de la banca agéntica en América Latina.

Cómo funciona la nueva agéntica

El problema estructural de la banca clásica es que considera cualquier comportamiento no humano como una amenaza de fraude. El bloqueo de sesión por inactividad, los códigos SMS de verificación en dos pasos y las interfaces gráficas están diseñados exclusivamente para dedos humanos sobre pantallas táctiles.

Frente a esto, el nuevo desarrollo introduce el concepto del Model Context Protocol (MCP), una arquitectura que proporciona a los modelos de lenguaje (LLM) las herramientas necesarias para interactuar con infraestructura financiera real. A diferencia de los sistemas tradicionales, los agentes de software requieren:

Permisos persistentes y límites de gasto : reglas claras sobre cuánto dinero puede mover la máquina sin intervención humana

: reglas claras sobre cuánto dinero puede mover la máquina sin intervención humana Cuentas e interfaces legibles por máquina : endpoints optimizados para código y no para humanos

: endpoints optimizados para código y no para humanos Liquidación en tiempo real : uso de rieles cripto e infraestructura de pagos inmediatos (como Pix en Brasil o transferencias 24/7 en Argentina)

: uso de rieles cripto e infraestructura de pagos inmediatos (como Pix en Brasil o transferencias 24/7 en Argentina) Trazabilidad y auditoría: Registros transparentes de cada instrucción ejecutada por la IA

"La banca tradicional asumió durante un siglo que del otro lado de la pantalla siempre hay una persona haciendo clic. Cuando intentás darle una cuenta bancaria a un agente de IA, el sistema colapsa por sus propios mecanismos de seguridad", explica a iProUP Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de belo.

El experto subraya que "la banca agéntica no es un módulo que se le agrega al homebanking. Es repensar la arquitectura financiera asumiendo que el cliente puede ser una máquina".

Belo lanza la banca agéntica en Latam con la IA al mando de tu cuenta

Qué funciones realiza un banco agéntico

El sistema funciona mediante lenguaje natural. El usuario le describe un objetivo financiero al agente, la IA analiza las rutas de ejecución óptimas (comprobando saldos, tipos de cambio y comisiones) y le presenta una propuesta al usuario para su aprobación final.

Entre las funciones integradas en la primera versión del MCP de belo se destacan:

Gestión de divisas y cripto : instrucciones complejas como pedirle al agente que compre Bitcoin utilizando reales o adquiera USDT con pesos argentinos para colocarlos automáticamente en protocolos de rendimiento

: instrucciones complejas como pedirle al agente que compre Bitcoin utilizando reales o adquiera USDT con pesos argentinos para colocarlos automáticamente en protocolos de rendimiento Emisión de tarjetas internacionales : la posibilidad de que la IA genere una tarjeta Visa virtual prepagada para pagar servicios, pasajes aéreos o suscripciones internacionales

: la posibilidad de que la IA genere una tarjeta Visa virtual prepagada para pagar servicios, pasajes aéreos o suscripciones internacionales Pagos transfronterizos dinámicos: coordinar pagos directos en mercados regionales, como abonar un hospedaje en Brasil mediante la red Pix a partir de una orden de voz o texto

Esta tendencia no es aislada. Gigantes de la industria como Visa ya avanzaron en este terreno con el desarrollo de Intelligent Commerce, una plataforma orientada a crear directorios de comerciantes y agentes verificados para transacciones no humanas autónomas.

¿Qué pasa si la IA comete un error con el dinero?

El principal temor en torno a la autonomía financiera de las máquinas radica en la seguridad y el riesgo de ejecuciones no autorizadas. Para evitar desvíos, el protocolo de belo establece barreras de contención específicas donde el control final permanece del lado del usuario.

Para este proyecto se diseñó un esquema de guardarraíles estricto. Básicamente, el agente prepara el escenario y calcula el impacto, pero el gatillo final de la transacción siempre lo presiona el usuario. Es autonomía delegada bajo supervisión humana.

El despliegue de belo Agentic Banking MCP V1.0 seguirá un cronograma de hitos clave durante octubre de 2026:

Acceso anticipado : a partir de la segunda semana de octubre se habilitará el acceso progresivo a los usuarios inscritos en la lista de espera oficial a través de agentic.belo.app.

: a partir de la segunda semana de octubre se habilitará el acceso progresivo a los usuarios inscritos en la lista de espera oficial a través de agentic.belo.app. Presentación en Silicon Valley : el 7 de octubre , Beaudroit presentará el protocolo en vivo durante el evento Agentic Zero, en el marco de la SF Tech Week en San Francisco (agenticzero.xyz)

: el , Beaudroit presentará el protocolo en vivo durante el evento Agentic Zero, en el marco de la SF Tech Week en San Francisco (agenticzero.xyz) Hackatón para desarrolladores: el 28 de octubre se llevará a cabo una jornada de desarrollo en las oficinas de belo en Buenos Aires para crear casos de uso sobre el MCP

El movimiento de belo busca posicionar a América Latina (una región históricamente proclive a la adopción temprana de activos digitales y pagos alternativos) a la vanguardia de la convergencia entre la inteligencia artificial y los servicios financieros del futuro.