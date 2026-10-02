Los alentadores movimientos en los activos financieros tras el reporte laboral generan apuestas sobre futuros recortes en la tasa de interés

La moderación del empleo reduce la probabilidad de un alza de tasas de la Reserva Federal en octubre, según Balanz.

Wall Street reaccionó al alza con caída en bonos y suba bursátil ante un menor dinamismo del empleo, según Balanz.

Mercado laboral de EE. UU. sumó 29.000 empleos en septiembre, muy por debajo de las 90.000 posiciones esperadas.

El mercado laboral de los Estados Unidos experimentó una marcada desaceleración al cierre del tercer trimestre, alterando de forma inmediata las expectativas de política monetaria en los centros financieros globales.

De acuerdo con el reporte oficial difundido este viernes y analizado por el equipo de Research de Balanz, la creación de empleo no agrícola sumó apenas 29.000 puestos durante septiembre, ubicándose sustancialmente por debajo de las 90.000 posiciones netas que proyectaba el consenso de los operadores de Wall Street.

El freno en la contratación se vio agravado por el recálculo de los meses precedentes: el Departamento de Trabajo estadounidense corrigió a la baja los registros de agosto hacia 133.000 puestos de trabajo, frente a los 162.000 informados inicialmente.

Gran parte de esta contracción provino del ámbito corporativo: el empleo privado apenas generó 46.000 vacantes frente a las 81.000 esperadas, mientras que los datos de agosto en ese segmento también sufrieron un recorte desde 127.000 hasta 89.000 contrataciones.

La pérdida de dinamismo afectó tanto a los sectores productores de bienes -que crearon 18.000 empleos en septiembre contra 89.000 del mes previo- como al sector de servicios, que sumó 28.000 puestos frente a 55.000 en agosto.

En contraposición a los 44.000 empleos generados en la medición anterior, el sector público registró una destrucción neta de 17.000 puestos. Paralelamente, la tasa de desempleo subió levemente hasta ubicarse en el 4,2% (se esperaba un 4,1%), acompañada por una tasa de participación laboral que trepó al 61,8% frente al 61,6% previo.

¿Por qué Wall Street y los bonos del Tesoro reaccionaron al alza tras el dato laboral?

Desde Balanz señalaron a este medio que, paradójicamente, la debilidad en los registros de contratación generó un clima de optimismo inmediato entre los inversores internacionales:

Compresión en los rendimientos de los bonos: Las tasas del Tesoro estadounidense respondieron de manera favorable a la sorpresa estadística, exhibiendo caídas y compresiones cercanas a los 7 puntos básicos a lo largo de toda la curva soberana

Aceleración de los índices bursátiles: Los contratos a futuro del S&P 500 y el Nasdaq, que ya venían operando en terreno positivo antes de la publicación, aceleraron su marcha alcista en cuanto se confirmó el menor ritmo de actividad

Alivio sobre los costos de endeudamiento: Un menor dinamismo en las nóminas salariales reduce las presiones sobre el consumo masivo y modera los riesgos inflacionarios de segunda ronda en la economía norteamericana

¿Cómo condiciona este enfriamiento las próximas decisiones de la Reserva Federal?

La moderación en la generación de puestos de trabajo redefine la hoja de ruta del banco central estadounidense de cara a las últimas reuniones del año.

Desde el equipo de Research de Balanz, señalaron que las cifras de septiembre reducen notablemente la probabilidad de que la Reserva Federal disponga un aumento en su tasa de interés de referencia durante su encuentro programado para octubre, una lectura que el mercado ya comenzó a poner en precios.

Sin embargo, los operadores no descartan por completo un último retoque restrictivo antes de despedir el ejercicio: a pesar del alivio de corto plazo que descomprime la reunión de este mes, la curva de futuros financieros continúa incorporando una probabilidad relevante de una suba de 25 puntos básicos para la reunión de diciembre, en la medida en que la autoridad monetaria termine de balancear la resistencia de la actividad con el anclaje definitivo de los precios.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de análisis del mercado financiero internacional. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.