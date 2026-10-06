El banco destacó que los próximos hitos de Starship y la expansión en inteligencia artificial pueden ser catalizadores clave para su valorización

El mercado subestima el valor de IA de la compañía, abriendo una ventana de oportunidad de compra antes del Vuelo 15 de Starship.

Adam Jonas (Morgan Stanley) destaca hitos de Starship, crecimiento de Starlink y expansión en IA como motores de SpaceX.

Morgan Stanley fija precio objetivo de u$s300 para SpaceX, más del doble de su valor actual, por alto potencial de crecimiento.

Morgan Stanley, una de las entidades financieras más prestigiosas de los Estados Unidos, reafirmó su confianza en SpaceX y fijó un precio objetivo de u$s300 por acción, más del doble de su cotización actual, al considerar que la compañía está "barata y cada vez más barata" cuando se ajusta por crecimiento.

El banco destacó que los próximos hitos de Starship y la expansión en inteligencia artificial (IA) pueden ser catalizadores clave para la valorización.

Morgan Stanley cree que SpaceX está barato y debería valer u$s300

Las acciones de SpaceX (SPCX) subieron un 5,77% tras el anuncio, hasta los u$s168,14, tras la recomendación del analista Adam Jonas, quien reiteró su calificación de "Outperform" y el precio objetivo de u$s300.

Jonas sostuvo que los inversores tienen una ventana limitada para aprovechar lo que considera una oportunidad de compra antes del Vuelo 15 de Starship, previsto para las próximas semanas.

El argumento de Morgan Stanley se apoya en varios frentes. Los avances de Starship y el crecimiento de Starlink se mantienen como pilares del negocio espacial.

Además, la compañía está desarrollando nuevas líneas vinculadas a la computación de inteligencia artificial, incluyendo fabricación de chips y contratos de "neocloud", que diversificarían sus ingresos y aumentarían su valoración.

Morgan Stanley reafirmó su potencial de suba de hasta los u$s300 en la acción de SpaceX

Jonas describió a SpaceX como una acción que parece cara bajo métricas tradicionales —cotiza a unas 30 veces el EV/EBIT estimado para 2028 frente a 16 veces de otras grandes tecnológicas—, pero que resulta atractiva al ajustarse por crecimiento.

Según sus cálculos, la compañía cotiza a 0,3 veces EV/EBIT/Crecimiento, un 40% por debajo de la mediana de sus pares. Con un precio objetivo de u$s300, esa relación subiría a 0,6 veces, en línea con Amazon y aún por debajo de Alphabet y Meta.

El analista también destacó que el interés de los inversores en SpaceX es aún limitado. En una reunión con 40 clientes, ninguno afirmó tener acciones de la compañía, lo que refleja una baja participación institucional pese al potencial de crecimiento.

Jonas considera que el mercado está asignando la mayor parte del valor a los negocios de espacio y conectividad, dejando apenas u$s32 por acción atribuibles a la división de IA, lo que abre margen para una revalorización si estos proyectos se consolidan.

Wells Fargo deja atrás el límite de activos y Morgan Stanley espera un 18% de rentabilidad para 2028

Otra de las acciones que recomendó el gigante financiero es Wells Fargo, la acción más rezagada entre los grandes bancos estadounidenses este año.

Morgan Stanley mejoró su recomendación de "neutral" a "sobreponderar" y fijó un precio objetivo de u$s102, que implica una suba cercana a 27% respecto del cierre del viernes.

Morgan Stanley también fijó una potencial suba del 27% en la acción de Wells Fargo

Manan Gosalia, analista y autor del informe, la incluyó –además– entre sus principales apuestas. Las acciones subieron alrededor de 1,5% tras el anuncio.

La mejora llega con la acción golpeada. Según CNBC, los papeles de Wells Fargo acumulan una caída de 14% en lo que va del año, por debajo de:

JPMorgan (+3,2 %)

Citigroup (+10 %)

Goldman Sachs (+2,7 %)

Morgan Stanley (+7,2 %)

Solo Bank of America, con una baja de 2,3%, tiene un desempeño cercano.

El argumento central de Gosalia es que 2026 fue un año de transición, en el que el banco reconstruyó su motor de crecimiento tras el levantamiento del límite de activos que le había impuesto la Reserva Federal.

A medida que el ritmo de expansión del balance se normalice, sostuvo, habrá menos presión de financiamiento, el margen de interés neto se estabilizará y aumentará la convicción en un camino hacia mayores retornos.

Con un crecimiento más moderado, el banco necesitará menos fondeo mayorista, más caro, y podrá apoyarse en depósitos de clientes.

En números, Morgan Stanley espera que el retorno sobre el capital tangible suba a 17% en la segunda mitad de 2027 y a 18% en 2028, desde 15,5% en 2026.

Para Wells Fargo, que a junio tenía activos por u$s2,23 billones, un 15% más que un año antes, el desafío es convertir ese crecimiento en rentabilidad.

El CFO, Mike Santomassimo, había dicho en septiembre que el margen del tercer trimestre venía por encima de lo esperado.

El momento no es casual. Morgan Stanley decidió no esperar a los resultados del tercer trimestre, que Wells Fargo presentará el martes de la semana próxima.

El consenso ya era favorable, ya que 18 de 26 analistas recomendaron comprar la acción y el precio objetivo promedio apunta a una suba de 2%.

Aun así, no todos coincidieron en el análisis: Goldman Sachs recortó su objetivo a u$s96 desde u$s107, aunque mantuvo la recomendación de compra.