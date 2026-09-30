Se trata de una iniciativa que busca acelerar las transferencias internacionales sin exigir a los bancos modificar su infraestructura financiera

La iniciativa acelera remesas y pagos a trabajadores sin exigir grandes inversiones tecnológicas a los bancos.

Usa la red Swift existente para agilizar transferencias internacionales y conectarse a sistemas de pago locales.

Bank of America y Banco Bradesco realizaron la primera prueba de pagos transfronterizos en tiempo real.

Bank of America (BofA) confirmó que Banco Bradesco completó la primera transacción piloto de su nueva solución de pagos transfronterizos en tiempo real.

Se trata de una iniciativa que busca acelerar las transferencias internacionales sin exigir a los bancos modificar su infraestructura financiera.

Bank of America probó pagos transfronterizos en tiempo real a través de Bradesco

La operación fue anunciada durante la conferencia Sibos 2026, que se desarrolla en Miami, y fue iniciada por Bradesco a través de su conexión existente con Swift.

El dinero llegó en dólares de Hong Kong a la cuenta de un beneficiario local mediante el sistema Hong Kong Faster Payment System.

El monto, costo y tiempo exacto de procesamiento no fueron informados, aunque Bank of America destacó que la operación se completó en un tiempo cercano al de una transferencia instantánea doméstica.

La prueba forma parte de una solución que Bank of America anunció en junio y que apunta a empresas, compañías comerciales e instituciones financieras que realizan grandes volúmenes de pagos internacionales de menor valor.

Bank of America probó pagos transfronterizos en tiempo real a través del banco Bradesco. (Imagen creada con IA)

Entre los casos de uso previstos aparecen las remesas, los pagos a trabajadores de plataformas y las liquidaciones a vendedores de marketplaces.

El principal diferencial está en que los clientes podrán utilizar las conexiones bancarias que ya poseen, a través de Swift o de los canales de Bank of America.

La infraestructura también se conecta con redes de pagos inmediatos como SPEI en México, Faster Payments en Reino Unido y UPI en India.

Los fondos llegan en moneda local y el sistema ofrece:

seguimiento en tiempo real

entrega del importe completo

y validación previa de la cuenta receptora

Daniel Stanton, responsable de productos de pagos de Bank of America, resaltó que el objetivo es ofrecer mayor velocidad sin obligar a los clientes a realizar grandes inversiones tecnológicas, incorporar nuevas conexiones o modificar sus procesos contables.

La entidad prevé que, posteriormente, estas operaciones también puedan iniciarse desde CashPro, su plataforma bancaria digital para clientes corporativos e institucionales.

Swift también apuesta por pagos transfronterizos 24/7 a través de la blockchain

El movimiento se inscribe en una transformación más amplia de la infraestructura de pagos internacionales. Swift se encuentra en desarrollo de un libro mayor compartido basado en blockchain para facilitar pagos transfronterizos en tiempo real las 24 horas.

Esta solución prevé tener la capacidad para mover valor tokenizado regulado a través de su red de unas 11.500 instituciones financieras en más de 200 países y territorios.

Bradesco figura entre las más de 50 entidades que respaldan el nuevo estándar de Swift, junto con:

Bank of America

Citi

HSBC

BNP Paribas

UBS

JPMorgan

La iniciativa busca combinar la infraestructura bancaria existente con nuevas tecnologías para reducir las fricciones históricas de los pagos internacionales.