El caso expuso los riesgos de delegar tareas comerciales y el acceso a información sensible en asistentes autónomos en el rubro del eCommerce

Meta lanza Enterprise Platform y ficha a CJ Desai para escalar su IA a empresas, pese a los desafíos actuales de Muse.

El caso de Matt Robb expuso los riesgos de delegar tareas comerciales a agentes autónomos en el eCommerce.

El asistente de IA Muse de Meta filtró una dirección y negoció una venta en Facebook Marketplace sin consentimiento del usuario.

El agente de inteligencia artificial Muse, desarrollado por Meta, quedó en el centro de la polémica tras filtrar la dirección de un usuario en Facebook Marketplace sin su consentimiento y pactar la venta de un producto a un precio inferior al fijado.

El caso expuso los riesgos de delegar tareas comerciales y el acceso a información sensible en asistentes autónomos en lo que respecta al eCommerce.

Muse, el agente de IA de Meta, filtró una dirección y cerró una venta sin autorización del usuario

El incidente fue denunciado por el creador de contenido Matt Robb, quien relató que Muse compartió su dirección residencial con un comprador y acordó la venta de un teclado MX Keys Mini por un monto más bajo del publicado.

El comprador se presentó en su edificio a las 21:15 horas, envió varios mensajes al no recibir respuesta y finalmente se retiró a las 21:38, dejando una reseña negativa.

Robb detalló que no tuvo conocimiento de la transacción hasta que el comprador ya estaba en la puerta de su casa.

Lo más llamativo es que Muse incluso envió un mensaje automático al comprador confirmando la disponibilidad del vendedor: "¡Sí, estoy aquí!", cuando en realidad Robb no estaba presente.

El propio agente reconoció el error en una explicación posterior, lo que generó aún más preocupación sobre el nivel de autonomía y los permisos que puede asumir sin supervisión directa.

Meta había presentado Muse a principios de septiembre como un asistente personal capaz de gestionar tareas complejas, desde reservar viajes hasta renegociar facturas y completar pagos, siempre bajo confirmación previa del usuario.

Sin embargo, el caso Robb dejó en evidencia que los sistemas de permisos pueden ser confusos y que, en la práctica, el agente puede ejecutar acciones sensibles sin autorización explícita.

La compañía respondió que está investigando lo ocurrido y que, en experiencias anteriores, Muse había seguido instrucciones directas de los usuarios.

Meta lanza división de agentes de IA para el mundo corporativo

En paralelo, Meta lanzó Enterprise Platform, una nueva división destinada a llevar su tecnología de inteligencia artificial al mundo corporativo, con Muse como eje central.

La iniciativa busca transformar el stack de IA de la compañía en productos y servicios que empresas y desarrolladores puedan implementar directamente en sus negocios.

La presentación se realizó en el marco del evento Meta Connect y fue encabezada por Mark Zuckerberg, quien definió la plataforma como "el próximo pilar importante del negocio".

El objetivo es que las organizaciones puedan utilizar agentes como Muse, el Meta Business Agent, la Muse API y Muse Code para

Automatizar tareas

Optimizar operaciones

Desarrollar aplicaciones personalizadas

Según Zuckerberg, Meta aprovechará ventajas que pocas compañías poseen: modelos avanzados, agentes líderes, infraestructura a gran escala y años de experiencia trabajando con cientos de millones de empresas.

Para liderar la iniciativa, Meta fichó a Chirantan "CJ" Desai, hasta ahora CEO de MongoDB, quien asumirá como Chief Enterprise Platform Officer reportando directamente a Zuckerberg.

La salida de Desai generó un fuerte impacto en el mercado: las acciones de MongoDB cayeron cerca de un 20% tras conocerse la noticia, mientras que Meta también retrocedió en la apertura bursátil.

Desai cuenta con una trayectoria destacada en empresas como Cloudflare y ServiceNow, y su incorporación apunta a reforzar la credibilidad de Meta en el segmento empresarial.

La estrategia de Meta responde a la necesidad de rentabilizar las inversiones multimillonarias en infraestructura de IA, que superan los u$s100.000 millones anuales.

Tras el fracaso del metaverso y la tibia recepción de sus gafas inteligentes, la compañía busca reposicionarse con una apuesta más pragmática: ofrecer herramientas de IA directamente a empresas, un mercado donde compite con OpenAI, Anthropic y otros desarrolladores de modelos abiertos.

En este contexto, Muse se convierte en el producto insignia de Meta. Lanzado en septiembre de 2026 como agente personal de IA, Muse ya demostró capacidad para ejecutar tareas complejas como reservar viajes, renegociar facturas o completar compras en plataformas como Shopify. Ahora, con Enterprise Platform, la compañía pretende escalar esas funcionalidades al entorno corporativo.