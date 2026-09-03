La gestora de activos digitales lanzó un nuevo fondo que utiliza AUSD como moneda de depósito y activos del mundo real tokenizados como garantía

El rendimiento de PAPY es variable y no garantizado, con riesgos asociados a contratos inteligentes y la paridad de AUSD.

Los usuarios depositan AUSD de Agora en PAPY para financiar préstamos sobregarantizados con respaldo de activos tokenizados.

Bitwise lanzó PAPY, un nuevo fondo de préstamos sobre Morpho para obtener hasta 6% de rendimiento anual.

Bitwise Asset Management lanzó PAPY, un nuevo fondo de préstamos sobre Morpho que busca generar un rendimiento anual variable de hasta 6% para quienes depositen la stablecoin AUSD.

La estrategia combina crédito onchain con activos del mundo real tokenizados. Los usuarios depositan AUSD de Agora y esos fondos se utilizan para otorgar préstamos respaldados por una lista de garantías previamente seleccionadas.

Según Bitwise, el rendimiento puede variar en función de la demanda de crédito, el nivel de utilización del vault y las condiciones del mercado.

PAPY acepta únicamente AUSD como depósito. Los fondos se destinan a préstamos sobregarantizados, es decir, operaciones respaldadas por activos cuyo valor supera el monto prestado.

El conjunto inicial de garantías incluye PST, USDai y PRIME. Los prestatarios solo pueden utilizar estos activos, que fueron previamente aprobados por Bitwise.

Las tasas de interés se determinan de forma algorítmica a través de Morpho y pueden cambiar según el nivel de utilización de los fondos. Por eso, el rendimiento que reciben los depositantes también es variable.

Bitwise lanza un nuevo producto cripto que ofrece hasta 6% de rendimiento

Bitwise define qué activos pueden utilizarse como garantía, los ratios de préstamo-valor y otros parámetros de riesgo. Morpho ejecuta las operaciones de préstamo y reembolso mediante contratos inteligentes.

Cómo funciona el nuevo fondo de Bitwise

PAPY recibe depósitos exclusivamente en AUSD, la stablecoin emitida por Agora. Esos fondos se utilizan para otorgar préstamos a usuarios que deben presentar activos como garantía.

El sistema trabaja con préstamos sobregarantizados donde el valor de los activos utilizados como respaldo debe ser superior al monto recibido. De esta manera, el protocolo busca reducir el riesgo de incumplimiento.

Los prestatarios no pueden utilizar cualquier token, sino únicamente aquellos incluidos en la lista definida por la gestora.

Las tasas de interés se ajustan de forma automática según la oferta y demanda de crédito dentro de Morpho. Por eso, el rendimiento de hasta 6% que ofrece PAPY es variable y puede cambiar durante el tiempo que permanezcan depositados los fondos.

Bitwise se encarga de definir los activos aceptados, los límites de préstamo y otros parámetros de riesgo. Morpho, por su parte, ejecuta las operaciones mediante contratos inteligentes, sin que Bitwise tenga la custodia directa de los fondos.

Por qué el rendimiento implica riesgos

AUSD es la única stablecoin aceptada por PAPY. Según Agora, está respaldada por activos como letras del Tesoro de Estados Unidos y acuerdos de recompra. VanEck administra las reservas, mientras que State Street participa como custodio.

Sin embargo, el rendimiento de hasta 6% no está garantizado. Puede ser mayor, menor o incluso llegar a cero, según la demanda de préstamos y el nivel de utilización del fondo.

Bitwise también advierte sobre riesgos vinculados con los contratos inteligentes, los oráculos y las liquidaciones de las garantías.

A esto se suma la posibilidad de que una stablecoin pierda su paridad o que alguno de los activos tokenizados utilizados como respaldo enfrente problemas de liquidez o incumplimiento.

Por eso, PAPY representa una nueva alternativa para obtener rendimiento mediante crédito onchain, pero no equivale a un depósito bancario ni ofrece una rentabilidad asegurada.

La propuesta combina infraestructura DeFi con activos financieros tradicionales, en un modelo que busca acercar a los grandes gestores de activos al mercado de crédito tokenizado.