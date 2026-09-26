Cathie Wood anticipa una década de mayor productividad y crecimiento, con menos inflación y un papel distinto para bonos, acciones y bitcoin

Bitcoin podría funcionar como diversificador ante riesgos financieros, con una correlación de 0,06 frente al S&P 500 en enero de 2026.

ARK proyecta un crecimiento del PIB real cercano al 7% en cinco años, impulsado por IA, robótica, energía y blockchain.

Cathie Wood cuestiona la cartera 60/40 y plantea dar mayor peso a acciones y bitcoin durante la próxima década.

La tradicional cartera 60/40 podría perder protagonismo durante la próxima década si se cumplen las previsiones de Cathie Wood, CEO de ARK Invest, sobre crecimiento, productividad, inflación y tasas futuras.

La inversora plantea dar mayor peso a las acciones, reducir bonos y sumar bitcoin como diversificador ante posibles tensiones financieras asociadas con el elevado endeudamiento global y empresarial durante los próximos años.

Por qué Cathie Wood cuestiona la cartera 60/40

Wood imagina una economía con mayor crecimiento y baja inflación, aunque acompañada por tasas superiores, un escenario que podría favorecer a empresas productivas frente a la renta fija tradicional también.

Por eso considera necesario revisar el esquema de 60% de Bolsa y 40% de bonos, vigente entre 1981 y 2021, especialmente si cambia el entorno macroeconómico global de manera estructural.

Su proyección contempla un crecimiento del PIB real cercano al 7% durante los próximos cinco años, impulsado por inteligencia artificial, robótica, almacenamiento energético, blockchain y otras tecnologías disruptivas durante ese período.

En ese contexto, sostiene que una mayor exposición accionaria podría capturar mejor la expansión de los beneficios, mientras bitcoin funcionaría como diversificador frente a riesgos vinculados con el endeudamiento acumulado.

La tesis supone, por lo tanto, que el desempeño de las compañías innovadoras podría desacoplarse de las dificultades que enfrenten otros segmentos de la economía durante ese período en los mercados financieros.

Cómo la inteligencia artificial podría acelerar el crecimiento

El principal motor detrás de esa previsión sería la productividad, que ARK calcula podría avanzar entre 5% y 6% de manera sostenible, frente al 3% al 3,5% registrado anteriormente en ciclos tecnológicos.

Una mejora de ese tamaño permitiría a las empresas ampliar márgenes, incrementar inversiones, elevar salarios o reducir precios, según cómo cada compañía aproveche las ganancias de eficiencia obtenidas de manera significativa.

Cathie Wood también destaca el abaratamiento de la inteligencia artificial: según ARK, el costo de la inferencia utilizada por ChatGPT, Claude, Gemini o Grok viene cayendo más del 99% anual durante los últimos años.

Para la firma, esa deflación tecnológica podría estimular simultáneamente la demanda, mejorar los márgenes empresariales y acelerar el crecimiento, reforzando el papel de la innovación como motor económico durante los próximos años.

Qué empresas podrían resistir mejor las tasas altas

La inversora no considera necesariamente negativo un escenario de tasas elevadas, porque las compañías beneficiadas por mayor productividad y ganancias tendrían más capacidad para absorber costos financieros superiores en ese escenario económico.

La inversora contempla que las tasas de corto plazo podrían subir junto con el crecimiento del PIB nominal, mientras los rendimientos largos permanecerían relativamente contenidos por una inflación reducida.

Las empresas con elevados niveles de deuda, especialmente aquellas cuyos compromisos financieros están atados a tasas variables, quedarían más expuestas ante un escenario de intereses superiores y mayores costos de financiamiento.

Wood encuentra un antecedente en la Revolución Industrial, cuando la curva de tasas permaneció invertida en distintos períodos pese a que la economía continuaba creciendo con fuerza, una combinación que considera posible nuevamente.

Su hipótesis combina tasas cortas altas, rendimientos largos contenidos por deflación y crecimiento económico sin recesión, condiciones que podrían restar atractivo relativo a los bonos frente a las acciones.

Bajo ese escenario, el nivel de tasas dejaría de ser el principal problema para los inversores y pasaría a importar más la capacidad financiera de cada empresa en ese contexto financiero.

Por qué bitcoin aparece como una póliza de seguro

Wood también presenta a bitcoin como una posible "póliza de seguro" ante quiebras y problemas de contraparte, especialmente si tasas superiores tensionan la deuda pública, el capital riesgo y el crédito privado.

La revolución tecnológica podría además dejar fuera de juego a compañías del "viejo mundo" y desencadenar quiebras generalizadas, escenario que ARK vincula con "serios riesgos de contraparte" dentro del sistema financiero.

Por esa razón, la firma plantea considerar "pólizas de seguro potenciales como el oro y bitcoin", mientras Wood también defiende al activo digital por su capacidad potencial de diversificación.

En enero de 2026, el análisis de ARK ubicaba la correlación de bitcoin con el S&P 500 en 0,06 y con los bonos estadounidenses en 0,15, usando rentabilidades semanales de 2020 a 2026.