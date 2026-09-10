Durante MELI Experience 2026, Daniel Ravinovich analizó el avance de la IA y anticipó el impacto de los agentes y robots en el comercio de Mercado Libre

Daniel Rabinovich (COO de MELI) adelantó en MELI Experience 2026 el uso de agentes IA y robots humanoides para logística.

Mercado Libre impulsa su transformación con inteligencia artificial (IA), redefiniendo el e-commerce y la experiencia de compra.

Mercado Libre atraviesa una nueva etapa de transformación, marcada por el crecimiento de su ecosistema y la llegada de la inteligencia artificial.

Así fue planteado durante la MELI Experience 2026, el encuentro que reunió a emprendedores, vendedores y referentes del comercio electrónico para analizar las principales tendencias del sector.

Durante el evento, Daniel Rabinovich, COO de Mercado Libre, conversó con el periodista Mario Pergolini sobre la evolución de la compañía y los desafíos que enfrenta para sostener su posición de liderazgo dentro del mercado ecomerce.

En ese encuentro, destacó la dimensión que alcanzó el ecosistema con más de 150.000 empleados, alrededor de 20.000 ingenieros y miles de vendedores, además de una red de empresas que desarrollan soluciones de software sobre la plataforma.

Rabinovich remarcó que el crecimiento de Mercado Libre fue acompañado por una expansión mucho más amplia que la venta online. La compañía desarrolló negocios vinculados con:

Pagos

Logística

Tecnología

Servicios para vendedores

Para el ejecutivo, alcanzar una posición de liderazgo no significa relajarse. Durante el panel, recordó una frase de Andy Grove, histórico CEO de Intel: "Solo los paranoicos sobreviven", como una forma de remarcar la necesidad de mantenerse atentos a los cambios.

Daniel Rabinovich y Mario Pergolini en MELI Commerce 2026

La IA cambia las reglas del comercio electrónico

La IA empezó a modificar la forma en que las personas buscan información, descubren productos y toman decisiones de compra.

Para Rabinovich, este cambio se combina con la convergencia entre comercio, finanzas y entretenimiento, que transforma la manera en que las empresas compiten por la atención.

El ejecutivo mencionó que el comercio electrónico fue durante años una experiencia principalmente transaccional: el usuario ingresaba, buscaba un producto y realizaba una compra.

Ahora, las plataformas incorporan entretenimiento y personalización para captar y mantener esa atención, con algoritmos capaces de ofrecer contenido y productos según los intereses de cada persona.

Esta transformación también puede modificar el proceso de compra. Rabinovich planteó la posibilidad de que, en lugar de comparar manualmente distintas opciones, un agente de inteligencia artificial pueda:

Recibir un pedido

Analizar alternativas

Recomendar qué comprar.

Sin embargo, el COO de Mercado Libre consideró que la IA no debe analizarse únicamente desde la posibilidad de reemplazar trabajadores. Su visión es que el equipo ganador será aquel que combine personas y máquinas. "Quien no maneje la herramienta, pierde", agregó.

Para él, la tecnología permitirá que una misma persona multiplique su capacidad de trabajo. Por eso, el desafío no pasa solamente por incorporar IA, sino por aprender a utilizarla y adaptarse a una nueva forma de trabajar.

Los robots y agentes de IA que prepara Mercado Libre

Mercado Libre ya trabaja en nuevas herramientas de inteligencia artificial y robótica que pueden cambiar la experiencia de compra durante los próximos años.

Rabinovich adelantó que la compañía ya prueba nuevos agentes capaces de intervenir en determinadas compras y que algunos usuarios ya pueden acceder a estas funciones.

La idea es que las compras más rutinarias puedan quedar en manos de un agente, mientras que las personas dediquen más tiempo a aquellas experiencias en las que disfrutan comparar y descubrir productos. "Las compras menos divertidas las va a hacer un robot por vos", profundizó.

La transformación se observará en la logística. Mercado Libre ya utiliza robots en sus centros de distribución y, según Rabinovich, comenzará a incorporar humanoides para tareas vinculadas con las entregas. "Se viene un mundo con robots, con inteligencia artificial", anticipó durante el panel.

Para el COO, el Mercado Libre de los próximos cinco años será muy diferente al actual y sostuvo que la compañía busca combinar comercio, finanzas y entretenimiento con sistemas capaces de conocer mejor a cada usuario.

En ese escenario, la competencia dependerá de quien logre captar y sostener la atención del consumidor. Para Rabinovich, el objetivo será que la tecnología se encargue de las tareas más automáticas mientras Mercado Libre desarrolla una experiencia cada vez más personalizada.