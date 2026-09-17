Meta busca darle acceso a WhatsApp a diferentes asistentes, cada uno con su chat propio, pero surgen debates sobre la seguridad de los datos personales

Estas conversaciones con agentes externos no tendrán cifrado de extremo a extremo, un detalle clave de privacidad para usuarios de WhatsApp.

La beta para Android integra asistentes en chats individuales; el 99% de los usuarios argentinos podría acceder a la IA.

WhatsApp prueba función que permite sumar hasta cinco agentes de IA externos, como ChatGPT o Gemini, a la app.

WhatsApp está probando una función que puede cambiar la forma en que millones de argentinos interactúan con la inteligencia artificial: la posibilidad de sumar hasta cinco agentes de IA externos y chatear con ellos como si fueran un contacto más.

La función fue detectada por el sitio especializado WABetaInfo en la versión 2.26.35.3 de la beta para Android. La misma abre la puerta a que asistentes construidos sobre plataformas como OpenAI, Google o Claude operen directamente dentro de la app.

En Argentina, donde WhatsApp alcanza una penetración del 99%, según el informe Messaging Trends Report 2026 de Infobip, esto significa poder usar ChatGPT, Gemini o Claude sin salir de la aplicación de mensajería.

La novedad marca un giro respecto a la política que Meta aplicó en enero de este año, cuando prohibió que chatbots de IA de propósito general usaran la API de WhatsApp Business, dejando a Meta AI como único asistente permitido.

Aquella restricción duró poco. La Comisión Europea intervino en junio con medidas cautelares que obligaron a restablecer el acceso a competidores como ChatGPT y Microsoft Copilot.

Cómo configurar agentes de IA en WhatsApp desde los ajustes

La integración se gestiona desde un nuevo apartado en los ajustes de la aplicación. El proceso es simple: asignás un nombre y una foto de perfil al agente, que luego se muestra en tu lista de chats como cualquier otro contacto.

WhatsApp genera una clave API que debe copiarse y pegarse en la plataforma donde está alojado el bot o asistente. Esa clave vincula tu cuenta de WhatsApp con el servicio de IA externo.

El sistema admite tanto agentes basados en modelos de lenguaje avanzados como bots más simples con comandos predefinidos. El límite es de cinco agentes por cuenta, lo que permitiría mantener en paralelo un asistente de agenda, otro de consultas técnicas y un tercero para tareas de productividad.

Qué pueden hacer los agentes externos y qué restricciones tienen

Cada agente funciona exclusivamente en un chat individual dedicado. No es posible sumarlo a grupos ni a comunidades, y el bot solo accede a los mensajes que le enviás en esa conversación específica.

No tiene visibilidad sobre tus otros chats, contactos ni archivos multimedia. La separación es absoluta: cada agente vive en su burbuja.

Esta limitación es intencional. WhatsApp busca evitar que un bot de terceros tenga acceso a información sensible o a conversaciones fuera de su alcance.

La gestión posterior de los agentes permite renombrarlos, cambiar su foto o eliminarlos. Si borrás un agente, la acción es irreversible: no podrás volver a conversar con él, aunque el historial de mensajes queda almacenado y accesible.

El punto más sensible: estas conversaciones no tienen cifrado de extremo a extremo

Acá está el detalle que genera más atención: las conversaciones con agentes de terceros no cuentan con cifrado de extremo a extremo.

WhatsApp aclara que los mensajes pasan por un servicio de Meta que actúa en representación del desarrollador externo, y que este puede acceder a la información como parte del funcionamiento del servicio.

Los chats regulares entre personas mantienen el cifrado habitual. Pero cuando hablás con un agente de IA, tus mensajes viajan sin esa protección.

"WhatsApp considera que los mensajes están cifrados de extremo a extremo solo cuando viajan directamente entre los dispositivos de las personas que participan en la conversación", indica la documentación que acompaña la beta, según WABetaInfo.

Esto significa que no deberías compartir información extremadamente sensible con estos agentes. La conveniencia de tener IA integrada viene con un trade-off de privacidad.

Cuándo llegará la función a todos los usuarios de WhatsApp

El despliegue de la nueva función es gradual y limitado a algunos usuarios de la beta de Android. Meta no confirmó una fecha para la disponibilidad general.

La prueba se enmarca en una estrategia más amplia de la compañía. En junio lanzó globalmente Meta Business Agent para WhatsApp Business y prepara una plataforma de agentes para consumidores con el nombre interno Hatch, según reportó The Information.

Para los más de 3.000 millones de usuarios de WhatsApp a nivel global, y especialmente para el mercado argentino donde la app funciona como infraestructura de comunicación cotidiana, la llegada de agentes de IA dentro de la misma interfaz podría modificar la forma en que se interactúa con asistentes virtuales.