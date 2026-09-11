Con un alza del 0,4% mensual, la inflación en EE.UU. presiona a la Fed. El mercado descuenta una suba de tasas la próxima semana.

El termómetro de los precios minoristas en los Estados Unidos confirmó las presunciones más cautelosas de los operadores de Wall Street. Durante agosto de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 0,4% mensual, exhibiendo una marcada aceleración frente al 0,1% registrado en julio, de acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana.

La aceleración de las presiones inflacionarias respondió de manera directa al encarecimiento del barril de crudo y los derivados energéticos a escala global. El dato mensual consolida un escenario de mayor rigidez monetaria que condiciona de inmediato las resoluciones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

En el balance agregado de los últimos doce meses, el nivel general de precios se ubicó en el 3,4% interanual, replicando el mismo registro anotado durante julio.

La cifra ratifica que el proceso desinflacionario global transita una fase de resistencia técnica, manteniéndose todavía lejos de la meta estructural del 2% trazada por la banca central.

¿Cuáles fueron los componentes que más empujaron el IPC de agosto según Balanz?

El análisis sectorial elaborado por el equipo de Research de Balanz este 11 de septiembre de 2026 al que accedió iProUP detalló los rubros críticos que explicaron el salto de precios en la economía estadounidense:

Energía y combustibles: Fue el principal propulsor del mes al trepar un 2,1% mensual , revirtiendo con fuerza la contracción del 1,5% registrada en julio debido a la escalada reciente en la cotización internacional del petróleo

Servicios sin energía: El segmento aceleró su avance al 0,3% mensual (frente al 0,2% del mes previo), traccionado por el costo de la vivienda , que pasó de subir 0,1% en julio a trepar 0,3% en agosto

Alimentos: Mantuvieron un sendero de relativa estabilidad, repitiendo la misma variación mensual del período anterior con un alza marginal del 0,1%

Inflación núcleo (Core CPI): La medición que excluye componentes volátiles como alimentos y energía avanzó 0,3% mensual, ubicándose una décima por encima del 0,2% esperado por el consenso de analistas. Sin embargo, en términos interanuales, la núcleo experimentó una leve desaceleración al marcar 2,4% frente al 2,5% anotado en julio

¿Cómo reaccionó Wall Street ante el dato y qué hará la Reserva Federal con las tasas?

La reacción de los contratos de futuros y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense reflejó un endurecimiento inmediato en las expectativas de política monetaria.

"Después de la sorpresa en los datos de empleo la semana pasada y en medio de las presiones sobre el precio del petróleo en los últimos días, el mercado venía incorporando una suba de 25 puntos básicos en la tasa de la Reserva Federal para la reunión de la próxima semana", detallaron los analistas de Balanz.

Tras conocerse el registro de agosto, la probabilidad implícita asignada a ese ajuste de 25 puntos trepó al 85% de cara a la reunión del 15 y 16 de septiembre.

La novedad de mayor impacto para el costo del crédito global radica en la extensión del ciclo restrictivo.

De acuerdo con el relevamiento de Balanz, el mercado comenzó a descontar un sendero de tres subas adicionales de 25 puntos básicos: dos durante lo que resta de 2026 y una tercera prevista para el primer semestre de 2027, dejando atrás el esquema previo que contemplaba únicamente dos incrementos en total.

¿Qué impacto tiene una Reserva Federal más restrictiva en acciones y Cedears?

La perspectiva de tasas de interés elevadas durante un período más prolongado (higher for longer) introduce un marco de volatilidad para los activos financieros en moneda dura y para los ahorristas locales posicionados en instrumentos internacionales: