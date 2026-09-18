El banco sostuvo que los altos rendimientos, el compromiso fiscal y la agenda de reformas del Gobierno abren espacio para mejoras de calificación

BoFA también sugiere invertir en acciones argentinas (YPF, Galicia, Pampa, Mercado Libre) por sus fundamentos.

La entidad destaca el compromiso fiscal del Gobierno, viendo potencial en el GD35 (+8%) y BONCER 2028.

Bank of America (BoFA), una de las principales entidades financieras en los Estados Unidos, reafirmó su optimismo sobre la deuda soberana argentina y recomendó posiciones largas en bonos como el Global 2035 (GD35) y los BONCER, pese a que el entusiasmo inversor se enfrió en septiembre.

El banco sostuvo que los altos rendimientos, el compromiso fiscal y la agenda de reformas del Gobierno abren espacio para mejoras de calificación y un eventual regreso al financiamiento internacional.

Bank of America reveló cuánto podría subir el GD35

En su informe Global Emerging Markets Weekly del 10 de septiembre, Bank of America reiteró su postura overweight en bonos externos argentinos.

La entidad consideró que los rendimientos actuales son atractivos en relación con la calificación crediticia del país y que existe margen para futuras mejoras por parte de agencias internacionales.

La recomendación se centra en el GD35, con un precio de referencia de u$s74,1 en abril y un objetivo de u$s82,1, lo que implicaría un potencial de suba cercano al 8% desde los valores actuales.

La entidad citó varios factores para sustentar su optimismo:

Fuerte baja de la inflación en los últimos meses

Compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal , evitando desvíos en el gasto

Alta voluntad de pago de la deuda externa , que refuerza la confianza de los acreedores

Agenda de reformas microeconómicas y desregulatorias, que busca dinamizar la economía y mejorar la competitividad

Bank of America ve potencial en bonos y acciones argentinas pese al enfriamiento del humor inversor

Uno de los puntos más relevantes es el acceso al mercado: según BofA, los rendimientos de los bonos se acercan a niveles en los que volver a financiarse en los mercados internacionales empieza a ser factible.

A pesar de la visión positiva del banco, su encuesta mensual a administradores de fondos muestra que disminuyó la proporción de quienes esperan nuevas subas en los activos argentinos, mientras crecen las posturas neutrales.

El riesgo país, que se ubicaba en 491 puntos básicos, subió a 508 en la última semana, reflejando cierta cautela frente al contexto global de tasas más altas y tensiones geopolíticas.

Además de los bonos en dólares, Bank of America también recomendó posiciones en BONCER 2028, ajustados por inflación.

La entidad anticipó un viraje en la política económica hacia un equilibrio entre desinflación y crecimiento, lo que llevaría a una compresión de las tasas reales y favorecería a los instrumentos indexados.

Bank of America ve potencial en estas 4 acciones argentinas

En línea con lo anterior, Bank of America también puso a la Argentina en el radar de los inversores internacionales en su último informe Latam Equity Quant.

En el reporte, la entidad destacó cuatro acciones argentinas con potencial de crecimiento en el mercado regional, en un momento donde el apetito por activos locales se encuentra en plena reconfiguración, tras meses de volatilidad y ajustes macroeconómicos.

El reporte, que analiza el comportamiento de las principales compañías latinoamericanas, incluyó a YPF, Banco Galicia, Pampa Energía y Mercado Libre entre las acciones con mejor perfil de riesgo-retorno en el corto y mediano plazo.

Según el banco, estas empresas combinan fundamentos sólidos con un entorno de recuperación gradual en la economía argentina, lo que las convierte en opciones atractivas para fondos que buscan diversificación en mercados emergentes.

En el caso de YPF, la recomendación se apoya en la estabilización de los precios internacionales del crudo y en el avance de proyectos vinculados a Vaca Muerta, que podrían incrementar la producción y mejorar los márgenes de rentabilidad.

Para Banco Galicia, el atractivo radica en su capacidad de adaptación al nuevo esquema financiero digital y en la recuperación del crédito privado, mientras que Pampa Energía se beneficia de la expansión en generación eléctrica y gas, sectores clave para el crecimiento industrial.

Finalmente, Mercado Libre mantiene su liderazgo regional en comercio electrónico y servicios financieros digitales, consolidando su posición como uno de los principales jugadores tecnológicos de América Latina.

El informe de Bank of America también subrayó que, pese a la volatilidad cambiaria y la incertidumbre política, las acciones argentinas ofrecen un carry trade atractivo en comparación con otros mercados emergentes.

La entidad consideró que la combinación de disciplina fiscal, reformas regulatorias y un entorno global más favorable para commodities puede impulsar el rendimiento de estos papeles en los próximos meses.