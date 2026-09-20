BanksWeek ofrecerá descuentos de hasta 50% y hasta 24 cuotas sin interés en tecnología, electro, moda, hogar y otras categorías. Los detalles

Bancos como ICBC, Galicia y Provincia darán hasta 40% OFF y 18 cuotas sin interés en varias categorías.

La tercera edición de BanksWeek funcionará del 21 al 27 de septiembre y ofrecerá promociones bancarias y cuotas sin interés online.

Del 21 al 27 de septiembre se realizará BanksWeek 2026, la tercera edición de una iniciativa que reúne importantes bancos y sus tiendas online con promociones especiales.

El evento busca potenciar el comercio electrónico bancario y ofrecer alternativas de financiación y descuentos para sus clientes durante una semana de alcance nacional.

Qué bancos participan y qué beneficios ofrecen

Los participantes serán ICBC, Galicia, Credicoop, Santander, Macro, Banco Provincia y Banco de Córdoba, con propuestas diferenciadas según productos, tarjetas, clientes, stock y condiciones comerciales vigentes durante el evento.

ICBC Mall llega con promociones de hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en tecnología, hogar, deporte, moda y otras categorías seleccionadas para sus clientes.

Galicia mantiene durante septiembre hasta 6 cuotas sin interés para productos seleccionados, mientras Provincia Compras ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés durante BanksWeek 2026, según sus condiciones.

Bancor, la tienda online de Banco de Córdoba, cuenta con opciones de 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés para determinados productos y comercios adheridos durante septiembre.

Las promociones bancarias pueden variar según la tarjeta utilizada, el producto elegido, la vigencia de cada campaña y las condiciones establecidas por cada entidad participante durante la semana.

La edición incluirá tecnología, electrodomésticos, moda, hogar, deportes, salud, belleza y juguetería, con distintos niveles de descuento, financiación y disponibilidad según cada tienda participante y producto.

Además, habrá planes de 12, 18 y hasta 24 cuotas sin interés, junto con envíos sin cargo en determinados artículos y promociones específicas definidas por cada marketplace bancario participante.

Qué objetivo tiene BanksWeek para los bancos

Florencia Trotta, CMO de APER, empresa tecnológica argentina especializada en marketplaces y comercio electrónico financiero, explicó que las facilidades de pago ganan relevancia ante consumidores más cuidadosos y selectivos.

"En un contexto en el que las compras son más cuidadosas, las facilidades de pago ocupan un lugar central. Contar con cuotas sin interés y beneficios concretos permite que quienes deciden consumir puedan hacerlo en condiciones más convenientes", explicó Trotta.

Y agregó: "BanksWeek articula a distintos bancos en una misma iniciativa y genera, además, una oportunidad para fortalecer sus comercios electrónicos".

APER desarrolla soluciones para marketplaces financieros facilitando a bancos y empresas plataformas de comercio electrónico con financiación integrada, mientras BanksWeek consolida un esquema que vincula bancos, tiendas, marcas y vendedores.