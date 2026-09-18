El Préstamo Acá Motos de la entidad financia hasta $10 millones en 36 cuotas y se aprueba desde Cuenta DNI. Tasas, requisitos y cómo pedirlo

Ya financió 4.000 motos por $13.300M en 2026, facilitando el acceso al transporte y trabajo.

Accesible vía Cuenta DNI o Home Banking BIP desde 320+ concesionarias con tasas TNA desde 55%.

Banco Provincia lanzó el Préstamo Acá Motos, un financiamiento 100% digital de hasta $10M para motos.

Banco Provincia lanzó un préstamo para comprar motos que se gestiona directo en la concesionaria y se cierra de forma 100% digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

La propuesta combina montos flexibles, plazos convenientes y tasas competitivas para simplificar el acceso a un medio de transporte cada vez más elegido.

Ya hay más de 320 concesionarias adheridas que ofrecen este financiamiento.

La operatoria elimina papeles y trámites presenciales: el cliente elige la moto, recibe la oferta en el local y confirma desde su celular.

El presidente de la entidad, Juan Cuattromo, explicó que la línea busca ampliar el acceso al crédito tanto de quienes usan la moto para trasladarse como de quienes trabajan con ella.

El producto se denomina Préstamo Acá Motos.

Cuáles son los montos, plazos y tasas del préstamo para motos

El préstamo está disponible para personas con calificación crediticia vigente.

Permite obtener hasta $10 millones con plazos de 9, 12, 18, 24 o 36 meses.

La tasa fija arranca en 55% anual para quienes cobran sus haberes en el Banco.

Para quienes no perciben su sueldo en la entidad, la TNA parte de 57%.

El crédito puede usarse para motos de cualquier cilindrada, ciclomotores, scooters, triciclos motorizados y cuatriciclos livianos.

Las cuotas son mensuales y se debitan de forma automática de la cuenta del cliente.

Cómo es el "paso a paso" pedir el crédito para la moto

El proceso de solicitud comienza cuando la persona elige su moto en una empresa o concesionaria adherida.

El vendedor le realiza una oferta de financiación personalizada a través de Banco Provincia.

Si la acepta, confirma la operación desde Cuenta DNI o home banking.

Todo se resuelve sin papeles ni trámites presenciales.

El débito automático de las cuotas aporta comodidad y transparencia durante toda la vigencia del préstamo.

Los comercios adheridos pueden consultarse en el buscador que el banco habilita en su web.

¿Cuántas motos se financiaron en 2026?

El Préstamo Acá Motos ya posibilitó la compra de 4.000 motos y ciclomotores en lo que va de 2026.

El monto financiado total supera los $13.300 millones.

El préstamo promedio es de $3,4 millones, con un plazo promedio de 24 meses.

Esta modalidad de financiamiento a distancia también está disponible para servicios turísticos, materiales para la construcción, viviendas modulares y automóviles.

La entidad también la ofrece en servicios de salud y estética, hotelería y transporte de pasajeros.