Al tratarse de un préstamo personal, y no de un crédito hipotecario, no requiere constituir una hipoteca ni afrontar gastos de escribanía. Los detalles

Esta opción agiliza el acceso a la vivienda propia, impulsando la creciente construcción industrializada.

El préstamo cubre hasta el 100% del valor en 12 a 96 cuotas, sin hipoteca ni exigencia de terreno propio.

Banco Provincia lanza un crédito personal por Cuenta DNI para financiar hasta $100 millones en viviendas modulares.

Cuenta DNI, la billetera digital desarrollada por Banco Provincia, ya permite financiar la compra de viviendas modulares en la Argentina.

A través de la aplicación, los usuarios pueden acceder a un préstamo personal específico para adquirir este tipo de casas, sin necesidad de trámites presenciales ni de presentar documentación física.

Todo el proceso se completa de forma 100% digital: el comprador acuerda las condiciones con la empresa que comercializa la vivienda y luego confirma la operación desde Cuenta DNI o desde Home Banking BIP.

Esta modalidad se suma a las funciones que la billetera ya ofrece para pagos, transferencias y otros créditos personales, consolidándola como una herramienta cada vez más completa dentro del ecosistema financiero de la banca pública bonaerense.

La incorporación de este financiamiento responde al crecimiento sostenido que viene mostrando la construcción modular como alternativa habitacional en el país.

Con esta línea, Banco Provincia busca ampliar el acceso a la vivienda propia a través de un canal ágil y sin las exigencias de un crédito hipotecario tradicional.

Por qué crecen las viviendas modulares en la Argentina

Las viviendas modulares se consolidan como una de las alternativas habitacionales de mayor crecimiento en el país.

Su principal diferencial radica en que gran parte de la construcción se realiza en planta industrial y luego se traslada al terreno para su instalación, algo que reduce significativamente los tiempos de obra.

Este sistema constructivo es elegido tanto para viviendas permanentes como para casas de fin de semana, emprendimientos turísticos y desarrollos inmobiliarios.

En la provincia de Buenos Aires, la demanda se concentra especialmente en localidades costeras, zonas serranas, municipios del interior y áreas suburbanas en expansión.

A diferencia de una casa prefabricada convencional, una vivienda modular está compuesta por módulos estructurales fabricados bajo estándares industriales que luego son ensamblados sobre el terreno.

En menos de 90 días se puede contar con una vivienda lista para habitar, uno de los aspectos más valorados por quienes eligen este sistema frente a la construcción tradicional.

Cómo funciona el crédito y quiénes pueden acceder

La línea de Banco Provincia ofrece hasta $100 millones y permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, incluyendo el IVA.

El plazo de devolución puede extenderse entre 12 y 96 cuotas, mientras que la tasa se fija en UVA más una tasa anual de 9% para quienes perciben sus haberes en el banco, y de 15% para el resto de los usuarios.

Al tratarse de un préstamo personal, y no de un crédito hipotecario, no requiere constituir una hipoteca ni afrontar gastos de escribanía, algo que simplifica considerablemente el acceso al financiamiento.

Los fondos se transfieren de forma directa a la empresa proveedora adherida al programa, cuya nómina completa está publicada en el sitio web del banco.

Una de las principales ventajas de esta línea es su flexibilidad: para acceder al préstamo no es necesario que el terreno donde se emplazará la vivienda esté a nombre de quien solicita el crédito.

Esto amplía las posibilidades para familias que cuentan con un lote cedido por un familiar o que proyectan construir en un terreno de terceros.

Cuenta DNI permite financiar casas modulares en la Argentina (Fuente: Imagen creada por IA)

Más facilidades de financiación: se pueden combinar hasta tres créditos

La línea de Banco Provincia permite además sumar hasta tres créditos para financiar un mismo proyecto, algo que habilita, por ejemplo, que ambos integrantes de una pareja gestionen el préstamo de forma conjunta y logren alcanzar un monto mayor.

Otro diferencial de las viviendas modulares es su capacidad de adaptación a las distintas etapas de la vida familiar:

las unidades pueden trasladarse

ampliarse

complementarse con nuevos módulos, según las necesidades de cada hogar

Por eso, no solo representan una alternativa para quienes buscan acceder a su primera vivienda, sino también para quienes desean sumar una habitación, un quincho o un espacio de trabajo.

La construcción modular atraviesa además un momento de fuerte expansión en el país: según datos del sector, el sistema Steel Framing creció 91% entre 2005 y 2023, y refleja la consolidación de los sistemas industrializados.

Esta línea de crédito llega, entonces, en un contexto donde la demanda por este tipo de soluciones habitacionales ya venía en ascenso.

Cuánto cuesta hoy una vivienda modular

Al igual que en una casa tradicional, el valor final de una vivienda modular depende en gran medida de los detalles de terminación, que en la mayoría de las empresas el cliente puede personalizar según su gusto y presupuesto.

Sin embargo, en los sitios web de las empresas fabricantes es posible encontrar algunos precios de referencia para dimensionar la inversión.

Un módulo de 30 metros cuadrados aparece publicado en 31.300 dólares, algo que al valor del dólar actual equivale a unos $47,3 millones.

Una vivienda compuesta por dos módulos, con una superficie de 54 metros cuadrados, cuesta 49.700 dólares, es decir, cerca de $75 millones.

Finalmente, una opción más sofisticada de 60 metros cuadrados distribuidos en dos plantas está valuada en u$s66.300, unos $100 millones al tipo de cambio actual.

Estos valores de referencia permiten dimensionar hasta qué punto el nuevo crédito de Banco Provincia, con un tope de $100 millones, puede cubrir buena parte del costo total de una vivienda modular de tamaño mediano.

Una alternativa dentro de un esquema más amplio de créditos

Este préstamo para viviendas modulares forma parte de un esquema más amplio de financiamiento que Banco Provincia lanzó recientemente para impulsar el acceso a la vivienda en el territorio bonaerense.

Junto a esta línea, la entidad ofrece el crédito UVA Casa Propia, destinado a la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, con un monto máximo de 250.000 UVA, equivalente a unos $524 millones.

También mantiene vigente su línea de hipotecario tradicional a tasa fija en pesos, con un tope de u$s250 mil, y un crédito personal para la compra de materiales de construcción, con montos de hasta $50 millones.

Todas estas alternativas pueden gestionarse y aceptarse a través de Cuenta DNI o de Home Banking BIP, consolidando a la aplicación como el canal central para acceder a las distintas líneas de crédito para vivienda que ofrece la banca pública bonaerense.