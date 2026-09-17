Commit lanzó un ciclo de tres masterclasses sobre financiamiento, expansión regional y crecimiento de empresas familiares. Los detalles

Expertos de Tiendanube y Chungo dictarán charlas sobre expansión regional, negocios familiares y armado de equipos.

Una encuesta de Commit reveló que el 40% ve el financiamiento como barrera, aunque no priorizaron validar sus ideas.

Un ciclo de tres masterclasses gratuitas para emprendedores de toda América Latina, fue anunciado por Commit, la academia de formación de emprendedores cofundada por Rodrigo Córdoba y Jean Del Pino.

Los encuentros serán virtuales, tendrán cupos limitados y estarán enfocados en algunos de los principales desafíos que aparecen al momento de poner en marcha, financiar y hacer crecer una startup.

La propuesta llega en un contexto en el que el acceso al capital aparece como una de las principales preocupaciones entre quienes quieren emprender, aunque no necesariamente sea el primer problema que deben resolver.

Una encuesta realizada por Commit entre más de 600 personas interesadas en crear un proyecto mostró que el 40% considera que la falta de financiamiento es la mayor barrera para dar el primer paso.

Sin embargo, el mismo relevamiento encontró que la mayoría de quienes indicaron al capital como principal obstáculo todavía no había desarrollado un producto mínimo viable ni realizado una prueba de su idea.

Para la academia, esto muestra que existe una etapa previa en la que el foco está puesto en validar el problema, conocer a los potenciales usuarios y comprobar si existe una oportunidad real.

Las tres masterclasses serán gratuitas y tendrán cupos limitados. La inscripción para el primer encuentro ya está abierta.

Cómo serán las masterclasses de Commit

El ciclo comenzará el 22 de septiembre con la charla Armá tu Dream Team Fundador. El encuentro estará centrado en algunas de las primeras decisiones que debe tomar un equipo fundador:

cómo repartir roles y responsabilidades

cómo armar un cap table

qué es un Founder Vesting Agreement

cuándo conviene constituir una sociedad

La segunda fecha estará a cargo de Alejandro Vázquez, fundador de Tiendanube. En este caso, el foco estará puesto en uno de los desafíos que enfrentan las startups que buscan crecer fuera de Argentina: la expansión hacia otros mercados de Latinoamérica.

Vázquez compartirá experiencias sobre cuándo dar ese paso, cómo elegir el próximo mercado, qué cambios pueden ser necesarios en el producto y cuáles son los errores más habituales durante una expansión regional. También se abordarán cuestiones vinculadas con la cultura y el armado de equipos.

El último encuentro junto a Ariel Dávali, presidente de Chungo. La charla estará enfocada en las empresas familiares y en cómo construir negocios que puedan atravesar distintas generaciones.

Entre los temas estarán la planificación de la sucesión, la gobernanza y la separación entre propiedad, gestión y familia, además de herramientas como el protocolo familiar y el consejo de familia.

Emprender antes de conseguir financiamiento

Más allá del acceso al capital, la encuesta de Commit mostró que el dinero no es la principal motivación para emprender. El financiamiento apareció en el sexto lugar entre las razones mencionadas por los participantes.

Las primeras posiciones estuvieron ocupadas por el deseo de alcanzar una mayor independencia, generar impacto y crear un proyecto propio.

Para Del Pino, esto plantea otro desafio: lograr que quienes tienen una idea puedan avanzar hacia su validación antes de concentrarse en conseguir inversión.

"Validar si una idea le importa a alguien lo suficiente como para estar dispuesto a pagar por el valor que agrega sólo cuesta conversaciones", indicó el cofundador de Commit. Según detalló, hablar con potenciales usuarios permite poner a prueba las hipótesis antes de invertir recursos en desarrollar un producto.

Ese enfoque también forma parte de Founder Discovery, uno de los cursos de la academia, en el que los participantes trabajan sobre la identificación de problemas, las conversaciones con potenciales usuarios y la validación de ideas.