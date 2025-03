Con el auge de las finanzas digitales, las billeteras virtuales se convirtieron en una herramienta clave para la gestión del dinero, incluso entre los más jóvenes debido a que con este nuevo método evitan manejar dinero en efectivo.

Uno de los beneficios de estas billeteras virtuales es que no solo facilitan la inclusión financiera, sino que fomentan la educación sobre el manejo del dinero desde una edad temprana. Las billeteras virtuales pueden enviar y recibir dinero, realizar compras online y administrar ahorros de forma segura.

En ese sentido, las plataformas del sector apuestan por productos destinados al segmento de los menores de 18 años para que los jóvenes obtengan independencia financiera, y los padres, la tranquilidad de poder supervisar sus actividades.

¿Cuáles son las billeteras virtuales más confiables para adolescentes?

Algunas de las billeteras más confiables para adolescentes son las siguientes:

Prex: es una de las billeteras virtuales que pueden usar actualmente los adolescentes debido a que permite hacer compras en cualquier lugar que acepte tarjetas Mastercard, pagar con código QR y mover su dinero de manera segura la utilización de efectivo

Uala: la plataforma permite que jóvenes desde los 13 años puedan abrir una cuenta con autorización de sus padres o tutores legales. La inscripción es 100% digital, gratuita y solo requiere el DNI.

Mercado pago: ofrece una amplia variedad de servicios que la convierten en una opción atractiva para los adolescentes, brindándoles herramientas para gestionar su dinero de manera sencilla y segura.

Estas permiten enviar dinero a amigos o familiares y pagar en comercios o servicios a través de QR. Al mismo tiempo, los adolescentes pueden depositar dinero en la cuenta y obtener rendimientos diarios sobre su saldo.

¿Qué cuidados deben tener los adolescentes al usar las billeteras digitales?

Es fundamental que el adolescente utilice contraseñas fuertes y únicas para evitar el acceso no autorizado a la cuenta. Además, es importante activar la verificación en dos pasos, una capa de seguridad adicional que asegura que solo la persona autorizada pueda acceder a la cuenta.

Mercado Pago, Uala o NaranjaX son algunas de las billeteras virtuales más confiables

No deben dar información importante, como números de tarjeta, claves o contraseñas, a través de mensajes o correos electrónicos no verificados. Por ejemplo, Mercado Pago cuenta con protocolos de seguridad, pero es importante que el usuario sea consciente de los riesgos de phishing o estafas online.

En caso de pérdida o robo de la tarjeta prepaga o de la cuenta, deben bloquearla de inmediato desde la app. Esto garantiza que terceros no puedan acceder al dinero de manera fraudulenta. Cuando se cargue dinero a la cuenta, es importante asegurarse de realizar transacciones seguras. En tanto, hay que evitar, cargar saldo de fuentes no confiables o realizar transferencias a personas que no sean conocidas puede prevenir fraudes o estafas.