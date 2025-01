YPF es una de las empresas que genera más entusiasmo entre los inversores en Argentina y su ascendente valor de mercado (u$s20.000), la respaldan.

En línea con esta tendencia, desde JP Morgan recomiendan sumar exposición en acciones de la petrolera nacional por el potencial de desarrollo del petróleo y gas natural de Vaca Muerta, junto con los beneficios que podría traerle la eliminación del cepo al dólar.

Además, la compañía acaba de firmar un Memorándum de Entendimiento (MOU) con Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) de la India para la exportación de GNL con un objetivo estimado de hasta 10 millones de toneladas al año.

Cómo ganar dólares con YPF

Para financiar numerosos proyectos, YPF emitió diferentes Obligaciones Negociables (ON), las cuales pueden adquirirse en el mercado secundario desde ALyCs como Balanz.

Las ON son opciones de inversión de bajo riesgo, pero que demandan horizontes de medio a largo plazo.

Se destacan por las siguientes características:

Características de las Obligaciones Negociables

Cada una de ellas contempla diferentes cronogramas de pago de intereses y rendimientos.

Entre las opciones que se pueden comprar en el mercado secundario, se destacan:

ON YPF Clase 29 VTO 28-05-26

ON YPF Clase 33 VTO 10-10-28

ON YPF Clase 32 VTO 10-10-28

ON YPF Clase 25 VTO 13-02-26

ON YPF ENER. ELEC. Clase 20 VTO 21-11-28

Es importante señalar que el rendimiento promedio de las ON es del 8% anual en dólares, pero hay papeles que pagan menos por lo cual, antes de sumarlas a la cartera de inversiones, es clave leer el prospecto de cada una de ellas para conocer sus detalles.