En una charla con el reconocido streamer Coscu, el ex delantero del Manchester City y la Selección Argentina volvió a contar detalles sobre sus finanzas

En una interesante charla con el reconocido streamer Coscu, Sergio Agüero volvió a compartir detalles sobre sus finanzas personales y cómo gestiona sus gastos diarios tras finalizar su carrera como futbolista profesional.

En este sentido, el surgido en Independiente de Avellaneda, con pasado en Atlético Madrid, Manchester City, y Barcelona, y campeón de la Copa América 2021 con la Selección Argentina, reveló cuántas tarjetas de crédito posee, cuáles son sus límites y para qué las usa.

"Mi límite depende: tengo la tarjeta americana, que es la que más uso, y a veces uso la uruguaya, a veces la española, a veces la inglesa y a veces la argentina, depende", indicó. Tras esto, precisó: "El límite en la de España es de 100.000 euros, y en la de acá 150.000 euros por mes".

El Kün explicó que, cuando compra un auto, lo paga mediante transferencia bancaria. Sin embargo, para otros gastos menores recurre a los plásticos.

"Puede pasar que te gastes más de 100.000 euros. Si hay que comprar una mesa, una palmera más, una planta. Pago el seguro, el coche, qué sé yo, hay miles de gastos".

"Si voy a un restaurante, qué sé yo, 10 veces al mes, 15 veces al mes, no sé, serán 20, 30, 40 mil. Si vas sumando, se te va", agregó, y dejó en claro que no siempre llega a gastar todo el límite mensual.

Finalmente, contó cuánto pagó en uno de los últimos torneos de póker en los que participó: "Había inscripciones de u$s1.000, u$s5.000, u$s10.000, u$s20.000, u$s30.000 y u$s50.000. Entonces fui con la tarjeta y dije: ‘Cobrame u$s50.000 la inscripción y ya está'".

Cabe recordar que, en 2022, al Kün le habían cortado la tarjeta de crédito luego de que se gastara más de u$s10.000 en el videojuego The Grand Mafia.

"Empecé a comprar, a comprar, a comprar. Me maquiné, me puse todas las armas, diamantes, todo. Llevé a nivel 25 la base, compraba, compraba y compraba por día. Tanto que en un momento la tarjeta como que se me bloqueó. Y dije qué pasó", relató en su momento entre risas.

En stream, el Kun Agüero volvió a compartir detalles sobre sus finanzas personales

El Kun Agüero reveló en qué invierte su plata

No es la primera vez que el ex delantero comparte detalles sobre sus operaciones financieras. Es que, en junio, se hizo viral cuando reveló cómo maneja la plata que ganó durante su época como jugador, además de cuál es el porcentaje de ganancia que obtiene con cada una de esas inversiones.

"¿Para tí, Kun, cuál es la mejor inversión que hay del dinero?", le planteó Westcol, influencer de 23 años, con 2,2 millones de seguidores en Instagram, 1,4 millones en Twitch, 652.000 en YouTube y 554.000 en X (anteriormente conocido como Twitter), en un stream.

"Depende de qué querés hacer después de generar ese dinero", respondió. En sintonía, enfatizó que "la cabeza uno la tiene que poner en qué se puede generar el día de mañana". En este sentido, recomendó tres inversiones, remarcando que se tratan de apuestas "a largo plazo".

"Tenés, por ejemplo, los hoteles, que son buenas inversiones. Te da un porcentaje anual bastante alto, de entre un 12% o un 15%. También depende dónde lo ubiques. No vas a poner un hotel en un lugar en el que no hay tanto turista", aseguró.

Posteriormente, sumó a la lista las oficinas. "Suelen ser bastante rentables porque te garantizas que las empresas te lo alquilen por muchos años, por cinco o incluso diez. Entonces es un ingreso que vos sabés que lo tenés. Pero eso lo tenés que hacer antes, no después", afirmó.

Sin embargo, en tercera instancia, el excompañero de Lionel Messi planteó que "la mejor inversión es que tengas un agente que te pueda manejar bien el dinero".

"Que puedas invertir en tesoro, en bonos, en oro, que quizás eso es lo que te hace equilibrar un poco los porcentajes por cómo está el mundo hoy. Con las acciones siempre terminás ganando", sostuvo.

Pese a todo, resaltó la importancia de la educación financiera para llevar adelante estas acciones, indicando que, así como se preparó para ser un jugador de fútbol profesional, también lo hizo para manejar su dinero de manera adecuada.

"Yo estudié porque, obviamente, creo que una persona tiene que manejar su dinero. Uno tiene que saber qué es lo que hace. Nadie puede manejar mi dinero por mí. Un dólar, que me hagan una transferencia, me puedo llegar a calentar si lo hacen sin decirme. Creo que es una manera de que también, por más que vos confíes, sientan que los estás controlando. Porque es tu plata, qué mejor que cuidar tu plata", concluyó Agüero.