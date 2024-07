El dólar blue (o informal) opera estable y se consigue a $1.450 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto gana 0,18%, hasta los $1.367,21.

El dólar oficial (o minorista) subió $1,02 respecto al cierre de ayer y concluyó la última rueda de la semana bursátil cotizado a $963,13 por unidad.

"El Banco Central (BCRA) termina la semana con saldo negativo de u$s105 millones y no logra recuperar la confianza de los agentes económicos y los posteos en Twitter del ministro de Economía (Luis Caputo) me parece que exacerban los ánimos de los inversores", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Según Trovato, "esto de generar una mega depresión para que los agentes económicos desahorren o revienten sus ahorros (en dólares) para mantener sus pymes me parece que no cayó para nada bien".

"Los bonos siguieron cayendo, el riesgo país se sostiene en 1.600 puntos y el dólar paralelo se mantiene firme en los $1.450, y los dólares financieros, bien por arriba de los $1.300. Si no rectifican el rumbo, me parece que no vamos por buen camino".

El dólar blue permanece estable: qué pasó con los "otros" dólares

El dólar contado con liquidación (CCL) cedió 0,3%, hasta los $1.328,48.

El dólar MEP subió 1,2%, hasta los $1.331,70.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior- mejoró 0,2%, a $1.511,20.

El dólar mayorista, por su parte, avanzó 0,2%, hasta los $927,50.