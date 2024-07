Tras idas y vueltas, el QR Tarjeta ya es interoperable: desde ahora, se puede pagar con plásticos cargados en una billetera digital leyendo el código de cualquier proveedor. Si bien hay una suerte de tregua en el sector, la banca y las fintech asumirán otro round en la era del dinero digital.

QR Tarjeta: qué pasa con las promociones

El gran llamador que usan las billeteras para atraer y fidelizar son las promos. No es un tema menor, sino que el eje central en las negociaciones entre la banca y las fintech.

"Se pusieron tres temas sobre la mesa: comisiones, contracargos y promociones", confía a iProUP una fuente del ecosistema de pagos. Respecto al primer y segundo ítem, se resolvió que la billetera que inicie el pago:

Reciba 0,3% de la operación por parte del emisor de la tarjeta si el QR es de u tercero

Asuma los gastos en caso de operaciones revertidas por irregularidades



De esta forma:

Los proveedores de QR retienen al comercio las comisiones como hasta ahora (Mercado Pago, 6,49% del ticket para acreditación en el acto)

Las billeteras que inicien el pago reciben 0,07% si el QR es de otra empresa

"Respecto a las promos, el Banco Central dijo a bancos y fintech que se arreglen entre ellos", recrea la fuente. "Me consta que están trabajando en las promos. Pero por ahora, sólo estarán disponibles en closed loop (circuito cerrado)", señala a iProUP otra fuente que pisa fuerte en el sector de pagos.

Por lo pronto, los descuentos y cuotas sólo estarán disponibles cuando tanto la billetera como el QR sean provistos por la misma compañía. Esto puede traer otro frente de conflicto.

Lo que hay que saber del QR Tarjeta y las promociones

Por ejemplo, MODO ofrece rebajas que se acreditan en el acto y en efectivo en la caja de ahorro asociada en la app del mismo banco de la tarjeta (según los rubros y entidades). En tanto, Mercado Pago ofrece descuentos (también por rubro) y hasta tres cuotas sin interés en cualquier comercio que acepte su QR con algunas tarjetas.

Esas acciones, al menos en una primera fase, no estarán disponibles del todo cuando no coincidan la "marca" de billetera y QR. "No hay una respuesta clara. La intención es que las promos apliquen en cualquier QR, sin importar el proveedor. El usuario no entiende qué hay detrás de la operatoria", lamentan desde la banca.

Según la fuente, "MODO lanzará promociones y será el comerciante quien debe saber si aplica o no: preguntarán al cliente y darán el QR correcto. En el resto, se deberá pedir al consumidor que lea bien las condiciones, ya que hay cuestiones que ver con la comunicación entre el QR y la billetera".

QR Tarjeta: la otra cuestión en juego

El tema promos advierte otro aspecto relevante: los datos de los usuarios, que utilizan bancos y fintech para crear una propuesta a medida del cliente. "El pago con tarjeta o contactless, es un pago bobo. El QR ofrece una experiencia más rica", confía a iProUP un importante directivo del sector.

En efecto, la operación contactless es –literalmente– un "toco y me voy", mientras que "el QR permite un ida y vuelta entre el comercio y el usuario, quien puede elegir promociones, cuotas, medios de pago, comparar tasas y promociones, integrar clubes de fidelidad, etcétera", revela.

Así, estos códigos permiten analizar información en tiempo real para individualizar a las personas para así ofrecerles descuentos y beneficios personalizados.

Varias cadenas han integrado los sistemas a tal nivel que hasta no entregan tickets: el detalle con todo lo que compraron está disponible en la billetera. Por ejemplo, Farmacity con Mercado Pago o las aplicaciones YPF y Shell Box que, por debajo, usan la tecnología del unicornio.

Los pagos con QR pueden incorporar tickets con lo que compró el usuario

MODO planea seguir la misma dirección y ya arrancó con Axion: cada vez que el usuario consume en las estaciones de servicio, se acreditan automáticamente los puntos del programa ON. Y anticipan que harán nuevas integraciones.

Los datos del usuario es un capital que ninguna billetera desea abrir, ya que es vital para obtener una ventaja competitiva y aumentar la transaccionalidad.

QR Tarjeta: la próxima batalla

Desde agosto se realizará el despliegue oficial del QR Tarjeta. Y el puntapié para otro partido crucial en el ecosistema de pagos. Por ello, Visa apareció con una fuerte campaña para los pagos contactless. Pero no es la única:

Según el directivo de una importante firma de pagos, la urgencia de las tarjetas está dada porque "el QR es más inseguro que el NFC o el chip. Por eso no se usa en EEUU o Europa". Y esto genera gastos por fraude que las tarjetas desean evitar a toda costa.

Uno de sus colegas afirma a iProUP que los QR aparecieron en los mercado emergentes –primero China, luego Latinoamérica– como antesala a los pagos NFC, un objetivo retrasado hasta que haya una mayor renovación del parque de celulares con esta tecnología.

Visa ya comenzó a ofrecer fuertes promociones para impulsar el uso de contactless desde el teléfono –a través de MODO, Google Wallet, o Apple Pay– para ir acostumbrando al usuario. Mastercard lo viene haciendo desde hace el año pasado.

En el sector creen que el apuro de la firma de la palomita está relacionado a que el QR Tarjeta ya está resuelto y esto no se vería como una oportunidad para hacer lobby por las billeteras NFC. Pero la nueva carrera ya arrancó.