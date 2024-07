Mercado Pago es una de las billeteras digitales más utilizadas de Argentina para transferir o recibir dinero.

Y dentro del universo de usuarios que tiene la plataforma que forma parte del ecosistema de Mercado Libre, nadie está exento a que surjan problemas inesperados, como transferencias erróneas.

Puede suceder que una persona se equivoque en el monto o en el destinatario y termine enviando plata a otra cuenta sin querer. ¿Qué conviene hacer en estos casos para recuperar el dinero?

Lo primero que se debe saber es que desde Mercado Pago no pueden anular ni devolver una transferencia una vez realizada, de acuerdo a la resolución A7153 de las Normas del Sistema Nacional de Pagos y Transferencias.

Pero si cometiste el error, se pueden seguir una serie de pasos para intentar recuperar el dinero.

Primero, es clave saber que las transferencias a través de la aplicación se envían instantáneamente a la cuenta de destino, por lo que no se pueden cancelar una vez realizadas.

Si el monto se envió a otra cuenta de Mercado Pago, lo primero que se puede intentar es pedir la devolución del dinero a la cuenta que lo recibió por accidente.

Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Dentro de la app, hay que ingresar a "Actividad"

Luego ir al detalle de la operación de la transferencia y seleccionar "Pedir devolución".

Este mismo procedimiento aplica cuando el error es el envío de dinero a cuentas bancarias u otras billeteras digitales.

Reembolsos y cancelaciones

Desde Mercado Pago se explica que los Reembolsos son transacciones que se realizan cuando un determinado cargo se revierte y las cantidades pagadas se devuelven al comprador.

Esto significa que el cliente recibirá en su cuenta o en el extracto de su tarjeta de crédito el monto pagado por la compra de un determinado producto o servicio.

En cuanto a las Cancelaciones, estas ocurren cuando se realiza una compra pero el pago aún no ha sido aprobado por algún motivo.

En este caso, considerando que la transacción no fue procesada y el establecimiento no recibió ningún monto, la compra se cancela y no hay cargo.

Si bien son transacciones similares, es importante tener en cuenta que la cancelación se realiza el mismo día en que se captura el pago, devolviendo el límite a la tarjeta del comprador dentro del plazo definido por el banco emisor. El reembolso referente a la reversión se realiza directamente en la factura de la tarjeta de crédito, o en la cuenta corriente en los casos de pago vía Pix, boleto bancário o débito.