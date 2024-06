Finalmente, y luego de cuatro postergaciones, se implementó en el país el 30 de mayo, a través de la comunicación "A 8032" del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la denominada y tan esperada "Interoperabilidad full", en base a un acuerdo entre las distintas entidades bancarias y la fintech del unicornio de Marcos Galperin, Mercado Pago.

Esta ordenanza obliga a todas las billeteras virtuales que estén en el mercado a leer todos los códigos QR, lo cual, sin duda, facilita la experiencia del pago del usuario y del cobro al comerciante, quién, a partir de ahora, tendrá todo integrado.

Detalles de la interoperabilidad de pagos con QR

Según trascendió en el comunicado oficial, el BCRA fijó la comisión máxima que una billetera virtual, como Mercado Pago, puede cobrarle a un banco emisor por "intermediar" en un pago con tarjeta de crédito, que no podrá ser mayor al 0,07% por operación.

Como si fuera poco, y para agradar al ecosistema, la entidad bancaria también decidió sumar al QR interoperable a los pagos que se hacen con tarjetas prepagas, como las que emiten fintech como Ualá, Prex y Lemon, entre otras.

En este sentido, el BCRA les dio un plazo de dos meses a los jugadores para integrar sus soluciones bajo estas nuevas reglas y de nueve meses a las tarjetas prepagas para poder sumarse a la "interoperabilidad full", según informó el comunicado.

Todavía en una fase de prueba, ya se puede usar desde el lunes 3 de junio en 3 cadenas de retail; Frávega, McDonald ’s y Open 25, donde ya se puede pagar de esta forma.

Las negociaciones entres todos los players

No obstante, iProUP accedió de forma exclusiva a todos los detalles de este acuerdo gracias a una persona referente del sector, quien mantuvo una charla con el medio.

"Mercado Pago y los bancos se tuvieron que poner de acuerdo en dos puntos, el primero fue negociar las comisiones porque Mercado Pago exigía una comisión adicional a la que ya cobra por aceptar el pago, y los bancos estuvieron en desacuerdo en pagar ese 'fee' adicional. Y en segundo lugar tuvieron que negociar quién se haría cargo del fraude", asevera el referente.

En ese sentido, el especialista expresa: "En base a muchos estándares globales y de las marcas (Visa y Mastercard), se llegó a un acuerdo en el que si las tarjetas están tokenizadas con el mayor nivel de seguridad, los bancos se van hacer responsables en los casos de fraude".

"Técnicamente el que se hace cargo sería ‘la billetera’, no el banco emisor, porque es la billetera la que valida la identidad del usuario, y es el responsable de que el usuario es quien está transaccionando sea esa persona y su tarjeta", puntualiza.

Por otro lado el especialista afirma cómo desde el sector están en un continuo plan de educación hacia los comercios, quienes muchas veces son reticentes a este tipo de formas de pago

"En las primeras horas del lunes se identificaron algunos errores pero ya fueron solucionados y son unos 14 días de prueba aproximadamente. Si todo sale bien, el lunes 17 comenzaría el ‘despliegue’ que, según uno de los players, dura 3 días. Con esto, estaría 100% oficializada la interoperabilidad en los QR de toda la Argentina a partir del 20 o 21", hace hincapié.

La interoperabilidad debe buscar la mejor experiencia de cobro y pago.

La importancia del QR en Argentina

Por otro lado, el referente del sector habló del reinado del QR y como de a poco la tecnología NFC (contactless) de a poco se irá sumando en la Argentina, ya que como forma de pago es mucho más versátil y práctica que la que hoy reina en el país.

"Hoy ya existen promociones de distintas billeteras para pagar con un mayor descuento adicional si se usa NFC en vez de QR. La integración de esta forma de pago debe ser evolutiva con una comunicación sumamente segmentada por el momento", explica.

Además, focaliza que "pagar con NFC hoy te da velocidad, apoyas el teléfono, pagas y te vas". "No obstante, lo que re da el QR es un dialogo entre el el celular y el acatador de pago, uno escanea el código, se elige el método de pago y ahí se puede elegir con cuál conviene más según el descuento correspondiente", agrega.

"Es verdad que el NFC es una experiencia a la larga más segura, más rápida y con menos tensión. Hoy el NFC no despegó en la Argentina por nadie tuvo una campaña correcta, aunque estoy seguro que el 2025 va a ser el año donde se termine de instalar este tipo de pago", asevera.

La interoperabilidad abre la competencia

Para este referente del sector se debe tener una mirada de apertura ante la interoperabilidad y se debe buscar la mejor experiencia de cobro y pago.

El comercio tiene que poder elegir su aceptador de pagos con QR, mientras que el usuario pueda elegir la billetera que más le guste, después habrá que competir.

La interoperabilidad de los códigos QR es una realidad

En este sentido, advierte: "sin interoperabilidad, el comercio no puede elegir un solo aceptador porque tiene que tener distintos aceptadores, distintas terminales, destinos QR pegados, y eso se transforma en una experiencia sumamente engorrosa. Además, sin interoperabilidad, el usuario no sabe con qué operar, y la experiencia digital no terminaba de ser la mejor y la mas clara a la hora de pagar".

"Hoy con la interoperabilidad el comercio puede elegir su mejor aceptador de pago, el que mejor performance tenga, el más económico, y el usuario elegirá la mejor billetera de pago, la que más beneficios tenga, la que sea más rápida, la que use siempre, la que tenga dinero en cuenta o con la que se sienta más cómodo. Esto trae como resultado final un crecimiento en los pagos digitales y menos fraudes, menos uso de tarjetas y efectivo", concluye el especialista.