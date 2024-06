El futuro del dinero digital avanza otro casillero en la región: Mastercard acaba de anunciar que llegó a otro país de Latinoamérica con su Programa de Pago Biométrico global (Biometric Checkout Program o BCO, por sus siglas en inglés), que permite abonar utilizando la palma de la mano en un dispositivo de cobro.

Pagos con la mano: cómo funciona

En alianza con Ingenico, Fulcrum Biometrics, Fujitsu Frontech y Scanntech, Mastercard inauguró en la Red Expres de Tienda Inglesa en Uruguay el primer piloto en tierras charrúas de su sistema de pagos con la palma de la mano. La primera experiencia había sido en Brasil.

De esta forma, los consumidores de Red Expres pueden registrar sus datos, credenciales de pago y datos biométricos en la tienda y pagar sus compras sin esfuerzo colocando la mano sobre un sensor en la terminal. El objetivo: agilizar el pago y reducir las filas en la caja, además de integrarse con los programas de fidelización.

De esta forma, no sólo se mejora la experiencia de cobro para el consumidor, sino que además permite a los comercios y emisores ofrecer promociones personalizadas.

"Estamos entusiasmados de expandir nuestro Programa de Pago Biométrico aún más en América Latina con el lanzamiento de nuestro programa piloto en Red Expres", indicó Federico Cofman, cluster leader para Argentina, Uruguay y Paraguay de Mastercard.

Según el ejecutivo, "los consumidores están buscando más opciones en la forma de pagar y, gracias a nuestra innovación colaborativa, podemos ofrecer experiencias de pago más fluidas y seguras".

Federico Cofman, cluster leader para Argentina, Uruguay y Paraguay de Mastercard

"Palm es uno de los sistemas biométricos más seguros para identificar a los clientes y permitir una experiencia de pago fluida y sin complicaciones. Es más rápida que el chip y el pin tradicionales y ofrece varias ventajas tangibles, entre ellas una seguridad inigualable", destacó Arnaud Dubreuil, director de innovación de Ingenico.

El Programa de Pago Biométrico de Mastercard fue lanzado en 2022 por primera vez en Brasil y Mastercard anunció en 2023 su expansión a la región de Asia-Pacífico. Además, prometió varios pilotos biométricos a lo largo de este año en países de todo el mundo.

Mastercard no es la única empresa que avanza con estos sistemas. El año pasado, Amazon anunció la expansión de su tecnología de pago sin contacto Amazon One a las tiendas Whole Foods en Estados Unidos, que también permite abonar con la palma de la mano, sin necesidad de tarjetas de crédito, dispositivos móviles ni efectivo.

Otras cadenas de supermercados de EEUU, en colaboración con startups tecnológicas como PalmPay, también incursionaron en esta tendencia.

"La seguridad y privacidad de nuestros usuarios son nuestra máxima prioridad. Hemos implementado rigurosas medidas de protección de datos para garantizar que la información biométrica de nuestros clientes esté siempre resguardada", destacó el CEO de PalmPay, John Smith.

Esta nueva tendencia fue bien recibida por parte de los consumidores, que valoran la comodidad y rapidez que brinda el pago con la palma de la mano. La posibilidad de realizar transacciones sin contacto físico también ganó relevancia en un mundo cada vez más preocupado por la higiene y la seguridad sanitaria.

Sin embargo, enciende las alarmas sobre el uso de los datos biométricos, un debate dentro del cual Worldcoin, el sistema de identificación digital que regala criptomonedas por escanear el iris, hoy está en el centro de la escena.