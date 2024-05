En el dinámico mundo del mercado financiero, las oportunidades de inversión pueden ser tan variadas como los desafíos que presentan. Entre los índices más seguidos y respetados a nivel global, el S&P 500 destaca por su capacidad de reflejar el estado de las 500 empresas más influyentes de Estados Unidos. Este índice no solo ofrece una perspectiva del mercado estadounidense, sino que también es un indicador esencial del potencial de crecimiento a largo plazo.

El S&P 500, abreviatura de Standard & Poor's 500, es un índice que incluye 500 grandes empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Es considerado el índice más representativo de la situación real del mercado. Estas empresas provienen de diferentes sectores, como tecnología, salud, finanzas y consumo, entre otros, lo que proporciona una visión amplia y representativa de la economía estadounidense. Invertir en el S&P 500 es una manera de aprovechar la diversificación y estabilidad que ofrece este conjunto de empresas líderes.

Para los inversores en Argentina, acceder a estas oportunidades internacionales puede parecer complicado. Aquí es donde entran en juego los Certificados de Depósito Argentinos, o CEDEARs. Los CEDEARs son instrumentos financieros que permiten a los inversores locales acceder a acciones de empresas extranjeras que cotizan en mercados internacionales, pero a través de la bolsa local. Esto significa que se puede invertir en gigantes globales como Apple, Google o Microsoft sin salir de la plaza argentina, beneficiándose así de la diversificación y mitigando los riesgos asociados exclusivamente al mercado local.

Con el objetivo de maximizar las oportunidades de inversión, Balanz ha desarrollado los Packs de CEDEARs entre los cuales se encuentran los Packs Quant Selection, una innovadora herramienta que agrupa CEDEARs seleccionados mediante rigurosos criterios cuantitativos. Este enfoque permite identificar las empresas con el mejor Sharpe Ratio, una métrica que evalúa la relación entre el retorno de la inversión y su volatilidad. Básicamente, un mayor Sharpe Ratio indica una mejor rentabilidad ajustada por riesgo, lo que es crucial para una inversión eficiente.

Balanz selecciona CEDEARs de empresas que no solo forman parte del S&P 500, sino que además demuestran un rendimiento superior en términos de Sharpe Ratio. Esto asegura una consistencia y una mejora en el rendimiento en comparación con el índice. El equipo de Investment Ideas de Balanz utiliza avanzados modelos cuantitativos y librerías de optimización de portafolios en Python para determinar las ponderaciones ideales. Este proceso de selección y rebalanceo se realiza trimestralmente, asegurando que el pack siempre esté compuesto por las empresas con el mejor desempeño proyectado.

Entre las compañías seleccionadas se encuentran gigantes tecnológicos y líderes en diversas industrias como Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom Inc. (AVGO), General Electric (GE), Eli Lilly and Company (LLY), Microsoft (MSFT) y Nvidia (NVDA). Estas empresas no solo representan diversos sectores de la economía estadounidense, sino que también son seleccionadas por su capacidad de generar altos retornos con un riesgo controlado.

La eficacia de los Packs Quant Selection de Balanz se puede observar en la comparación de rendimientos a partir del siguiente gráfico: la línea azul representa el rendimiento de la estrategia Quant Selection, en comparación con la línea amarilla que representa a SPY. Con datos al 16/05/2024, el rendimiento en dólares de los últimos 6 meses de los Packs Quant Selection de Balanz es del 43,57% versus 18,71% del índice S&P500.

En un mercado tan competitivo y en constante evolución, contar con herramientas de inversión avanzadas y un enfoque estratégico puede marcar la diferencia entre un rendimiento promedio y uno excepcional. A través de www.balanz.com es posible explorar más sobre los packs y comenzar a invertir en estrategias que buscan maximizar la rentabilidad.