El uso del dinero digital se ha vuelto común en las transacciones diarias de la mayoría de los argentinos, ya sea a través de instituciones bancarias o mediante billeteras virtuales.

El Banco Central anunció su intención de incluir este tipo de activos al calcular la base monetaria, que abarca todos los pesos en circulación.

En su comunicado el BCRA mencionó que, dada la influencia de la innovación financiera en los medios de pago, es probable que la base monetaria incorpore, además del efectivo físico, el dinero digital.

Composición y dimensiones de la base monetaria

La base monetaria no solo abarca el dinero en efectivo en manos del público y en entidades financieras, sino también los depósitos bancarios en pesos en el Banco Central, según informó iProfesional.

Es importante recordar que la base monetaria comprende tanto los billetes y monedas emitidos por el Banco Central y en circulación pública y financiera, como los depósitos en pesos de las instituciones financieras en el BCRA.

Según los datos más recientes, esta base totaliza alrededor de 14,1 billones de pesos.

Esta suma se desglosa en dos componentes principales: la circulación monetaria, valuada en 9,4 billones de pesos, dominada por los billetes y monedas en posesión del público (8,5 billones de pesos) y el efectivo en las entidades financieras (900.000 millones de pesos).

Por otro lado, los depósitos en cuenta corriente en pesos de los bancos en el BCRA representan 4,7 billones de pesos, complementando la estructura de la base monetaria.

Desafíos de la inclusión del dinero digital en la base monetaria

Los economistas consultados ofrecen diversas perspectivas sobre cómo el Banco Central podría abordar la inclusión del dinero digital en la base monetaria, planteando interrogantes sobre su implementación y significado.

Según Jorge Colina, economista de Idesa, la base monetaria está mayormente constituida por los billetes del Banco Central, mientras que el dinero digital, perteneciente al M1, no es emitido por el Banco Central, sino transferido desde entidades financieras a dispositivos electrónicos para su uso.

La posible inclusión del dinero digital en la base monetaria plantearía dudas sobre si el Banco Central emitirá directamente dinero digital, lo que representa un escenario poco convencional y sujeto a futuras consideraciones.

Fernando Baer, economista de Quantum, añade que cada unidad de dinero digital tiene su origen en dinero tradicional (base monetaria), lo que complica su incorporación y exige una cuidadosa implementación.

Un ex director del Banco Central, en comentarios off the record, sugiere que el dinero en cuentas virtuales de uso inmediato podría ser considerado circulante y sumado a la base monetaria, pero advierte sobre la necesidad de restar este monto de los depósitos a la vista para evitar distorsiones en los agregados monetarios como el M2 o M3.