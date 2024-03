El mandatario no puso fecha en la que ocurriría la liberalización del cepo o paralización de emisión, pero reveló que el plan es seguir acumulando reservas

El Gobierno de Javier Milei está por completar su primer cuatrimestre de mandato con una política de fuerte ajuste fiscal, con el fin de lograr el objetivo planteado por el presidente en campaña: llegar al déficit cero.

Sin embargo, al menos durante el primer mes de mandato, el Banco Central (BCRA) se vio obligado a emitir más de $6 billones para pagar interés de pasivos remunerados adeudados del Gobierno anterior.

En base a esto, Milei confirmó el cese definitivo de la emisión de pesos argentinos y aclaró detalles del esquema de libre competencia de monedas que pretende implementar una vez liberado el cepo.

Milei cesará la emisión de pesos con un programa de remonetización

Así lo explicó el funcionario en una conferencia brindada este 26 de marzo en el IEFA Latam Forum, donde sugirió que el proceso de "remonetización" de la economía se llevará a cabo con los dólares que los ahorristas mantienen en el colchón.

Aunque el mandatario no puso fecha en la que ocurriría la liberalización del cepo o la paralización de la emisión, reveló que, por el momento, el plan es seguir acumulando reservas.

Uno de los puntos aclarados es que su Gobierno busca dejar de emitir para financiar al Tesoro, algo que sería dispuesto por ley, la cual incluiría penas semejante a la de delitos de lesa humanidad.

Javier Milei reveló que cesarán definitivamente la emisión de pesos

A su vez, la administración también busca cortar otros mecanismos de emisión, por ejemplo aquellos requeridos para pagar los pasivos remunerados que emite el BCRA.

"Vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación y el proceso de remonetización de la economía tendrá que darse sacando plata del colchón", sostuvo Milei, en referencia a los dólares que muchas familias guardan como método de ahorro.

Libre competencia de monedas, ¿cada vez más cerca?

De esta manera, para llegar a la libre competencia de monedas y freno a la inflación, la base monetaria se mantendrá inalterada y se promoverá la transaccionalidad en otras divisas, según la conveniencia del rubro.

En este sentido, el presidente aclaró que el mercado monetario todavía se encuentra "desequilibrado" y dejó entrever que por ahora no está en los planes apresurar la salida del cepo cambiario. Para lograrlo, espera contar con u$s15.000 millones netos positivos en el Tesoro, una misión que espera poder completar en junio de este año.

Al mismo tiempo, descartó que se vaya a acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, que mantiene un ajuste mensual (llamado "crawling peg") del 2% mensual.

"No tiene ningún sentido hacerlo y quienes lo proponen no entienden nada, porque si al dólar importador le sumás el 17,5% está al mismo valor que los dólares financieros, es decir que no hay brecha", subrayó.

El presidente espera contar con u$s15.000 millones en reservas para liberar el cepo cambiario sobre el dólar

El presidente cerró el IEFA Latam Forum, organizado por el empresario José Luis Manzano y donde también habló el director del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés.