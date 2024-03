Argentina es una plaza muy particular para Mercado Libre. No sólo porque es el país en la que se levantó la tecnológica más importante de Latinoamérica, sino porque ocurren dos curiosidades:

Es el único de sus tres mercados principales en el que la billetera supera al marketplace en facturación

Pese a eso, en su tierra natal no lanzó del todo su arsenal fintech

Sin embargo, en el sector fintech dan por sentado que este año avanzará fuertemente en su vertical financiero, en una suerte de "puesta al día" para intensificar su competencia con los bancos luego de cuatro años con regulaciones hostiles.

Mercado Pago: cómo será su tarjeta de crédito

Tal como adelantó iProUP, la primera movida 2024 del unicornio para fortalecer su oferta de servicios financieros fue la función dólar MEP gracias a su alianza con el BIND, ya que la operatoria con cuentas en dólares y bonos no está habilitada para las fintech. Pero no será la única.

"Lo próximo que lanzará para unificar su estrategia en la región, será su propia tarjeta de crédito y el negocio cripto", anticipa a iProUP un importante ejecutivo del sector fintech. Mientras que el negocio de las monedas digitales está vedado en el país por el Banco Central y la reciente regulación le permitiría avanzar, Mercado Pago tiene un guiño oficial para ofrecer el plástico de crédito en Argentina, producto ya presente en México y Brasil.

El año pasado, lanzó en el país la precargada para sus 12 millones de usuarios argentinos, único tipo de tarjeta habilitada para las fintech. Pero el megadecreto que rubricó Javier Milei a los pocos días de asumir, para desregular el mercado, posibilita que cualquier empresa emita tarjetas de crédito, abriéndole el camino a las billeteras no bancarias.

"Mercado Pago tiene licencia de emisor en las dos banderas (Visa y Mastercard). Es solo una cuestión de tiempo que lo haga", anticipa a iProUP un ejecutivo regional del rubro pagos electrónicos.

Según se comenta en el sector, Visa lidera ligeramente las posibilidades, siguiendo la estrategia regional del unicornio que apunta a evitar confusiones entre ambos productos en el público hipermasivo: la Visa para crédito y la Mastercard para débito/prepaga.

Pero la firma de los dos círculos es un jugador de peso, ya que posee una estrategia fintech friendly más consolidada y agresivas promociones, lo que mejora sus chances.

El punto clave del DNU es que habilita a Mercado Pago a prescindir de una entidad financiera para cocrear su nuevo servicio, como ocurrió con la tarjeta que lanzó junto al Patagonia, convenio que finalizó hace tres años. En este sentido, el ejecutivo de una importante fintech confirma que no requiere de un socio local para su Plan Tarjeta, ya que "Mercado Pago creó su propio procesador".

Además, el directivo anticipa que Mercado Crédito tendrá un rol central, ya que "utilizará su estructura para analizar a quién prestarle y cuáles serán los límites de compra".

Mercado Pago ya ofrece su tarjeta de crédito en Brasil y México

Esto sugiere que implementará su "propio Veraz", compuesto no sólo por información de deudores del sistema, sino que también aprovechará la inteligencia artificial que crea perfiles de riesgo según decenas de variables, como ubicación geográfica, celular, comportamiento en la plataforma, etcétera.

La empresa también puede ofrecer otras ventajas: mejor financiación en el marketplace y locales que cobren con Point (incluyendo los principales supermercados) y hasta la posibilidad de abonar con Mercado Pago apoyando el celular en una terminal de cobro, al estilo de Google Wallet o Apple Pay, como ya lo hace en Brasil.

En el sector destacan el enorme poder de fuego del unicornio. En caso de que enrole a la mitad de sus usuarios, superará a:

BBVA (4,85 millones de titulares de tarjetas de crédito) y Galicia (4,15 millones)

La suma del Nación (2,7 millones) y Provincia (2,14 millones)

Además, tiene mucho terreno para crecer: hay 25 millones titulares de estos plásticos en todo el país según el BCRA.

Tarjeta Mercado Pago crédito: obstáculos

Según dos fuentes del ecosistema de pagos, el nudo a destrabar es el QR Tarjeta. El sistema Transferencias 3.0 fue diseñado para que cualquier código pueda ser leído y abonado con todas las billeteras, pero solo con saldo en cuentas bancarias o fintech. El BCRA ordenó incluir los plásticos hace casi un año.

Mercado Pago tiene licencia de emisor tanto en Mastercard como en Visa

Mercado Pago se opuso desde un principio y fue pidiendo prórrogas, ya que afectaba la posibilidad de aplicar sus propias comisiones a los comercios y complicaba el retorno de la inversión (calculada en u$s50 millones) en el despliegue de la red de comercios, por lo que pedía mejores condiciones comerciales para compartirla.

El BCRA de Javier Milei volvió a patearla hasta el 30 de abril, una fecha cercana a la que pedía el unicornio aludiendo cuestiones técnicas. MODO, la otra aplicación alcanzada por la normativa, ya es interoperable desde el año pasado con varias billeteras bancarias.

Si bien Mercado Pago aún no compartió la documentación técnica para integrarse, fuentes confiables del sector bancario aseguran a iProUP que "el BCRA dio señales de que no va a volver a postergar la fecha de entrada en vigencia". Uno de sus colegas del sector fintech coincide: "Todos creemos que ya no habrá más prórrogas. Es casi un hecho que se adecúe a la regulación".

La tarjeta llegaría luego de esa fecha, hacia mitad de año. La banca también especula con ese deadline. Tanto es así que el HSBC, que analiza vender su negocio local al Galicia, ofrece tres cuotas sin interés en Mercado Libre y Mercado Pago, pero la letra chica aclara hasta el 30.04.2024.

El presidente de la filial argentina del unicornio, Juan Martín de la Serna, admitió el optimismo para lanzar este producto en el país en una entrevista a Cronista. Fuentes ligadas a la firma consultadas por iProUP indican no depende del DNU, ya que la empresa ya está habilitada para emitir plástico, pero no descartar la jugada. Esto sugiere un "plan B": un partner financiero, al estilo de la alianza con el BIND para el MEP o el fondo de inversión.

Pero ejecutivos del ámbito fintech aseguran a iProUP que un eventual OK al DNU de los Diputados aceleraría la fecha de largada, ya que hay otros frentes que pesan en la estrategia.

"Fijate cómo le está yendo en el QR interoperable. Los bancos vienen creciendo al 6.000% anual", plantea a iProUP el directivo de un fuerte jugador en el ecosistema, citando cifras del índice Payway.

Ualá ya ofrece una Mastercard de crédito sin gastos

Esto lo confirma el último informe de Pagos Minoristas del Banco Central: el dinero en las fintech alcanza los $4,45 billones (cerca de u$s4.300 millones) entre saldos en cuenta e invertidos. Un dato impacta por su magnitud: Mercado Pago es el líder indiscutido con casi el 75%.

Pero no repite en el QR interoperable, que según BCRA acumuló 28,8 millones de pagos en enero, por un monto total de $238.000 millones, cuadriplicando ambas cifras en la comparación interanual. Un monto menor que el anterior, pero en pleno proceso de escalada.

La lista la encabeza un jugador impensado hasta hace un tiempo: Banco Provincia, una de las pocas entidades que no se subió a MODO para potenciar su CuentaDNI, que acapara un tercio de las operaciones del QR interoperable, casi $80.000 millones. La app bonaerense también aparece en el segundo lugar como iniciador de pagos en el QR de Mercado Pago.

Pero existe un objetivo mayor: la tecnológica más valiosa de la región competirá con dos grandes jugadores 100% digitales para mantener su dominio de la Latinoamérica.

"Una cuestión a observar es que Ualá le puso nafta premium a Uilo", confía a iProUP una fuente muy escuchada en el mercado. En efecto, aprovechó su licencia bancaria y lanzó en poco tiempo plazos fijos con la tasa más alta del mercado, cuentas sueldo con beneficios incluidos a cuentapropistas y tarjeta de crédito Mastercard sin gastos. También tiene bancos en México y Colombia.

Además de la firma de Pierpaolo Barbieri, hay otro unicornio que compite con Mercado Pago para ser el neobanco más fuerte de la región: el brasileño Nubank, principal emisor de tarjetas de ese país con 93 millones de cartões de crédito.

Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank, aseguró que la firma renovó su interés en Argentina por el "efecto Milei"

La empresa llegó a Argentina hace cuatro años, pero nunca inició actividades. Recientemente, su cofundadora Cristina Junqueira anunció que volverá a apostar ante la política aperturista que promete Milei. Y también se beneficiaría con la desregulación de las tarjetas.

Así, Mercado Pago buscará estar mejor preparado para el "fuego amigo". Nubank cuenta con el aval de Kaszek, el fondo de capital de riesgo fundado y dirigido por dos viejos conocidos de Galperin:

Hernán Kazah , compañero de estudios en Stanford, cofundador de Mercado Libre y su ex gerente de Operaciones, responsable de la expansión del unicornio en la región

, compañero de estudios en Stanford, cofundador de Mercado Libre y su ex gerente de Operaciones, responsable de la expansión del unicornio en la región Nicolás Skezasy: ex gerente de Finanzas y arquitecto de la salida a la Bolsa de MELI en 2007

En 2019, los dos "ex" estuvieron sentados en primera fila durante el festejo de los 20 años de Mercado Libre en la megaoficina que inauguró la firma en Saavedra, evento que tuvo a Galperin como conductor y a Mauricio Macri (entonces Presidente) como invitado especial.

La foto puede repetirse en agosto, cuando el unicornio celebre sus 25 años y se haya convertido, quizás, en el banco más importante de la Argentina.