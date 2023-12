Las billeteras virtuales se volvieron la opción más popular para llevar a cabo compras online y en comercios físicos en Argentina, gracias al amplio abánico de beneficios que ofrecen estos servicios

En un contexto de creciente inflación esperada para el 2024, las fintech aparecieron como una alternativa que permiten a los ciudadanos no gastar de más.

Ahora, en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y con el objetivo de incentivar el consumo durante las celebraciones, las billeteras y plataformas bancarias renovaron su gama de promociones.

Navidad 2023: qué descuentos ofrecen las billeteras virtuales

Algunos de los descuentos más destacados que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina esta Navidad 2023 son:

MODO : La billetera virtual ofrece descuentos de hasta el 20% en comercios adheridos, como supermercados, tiendas departamentales, entre otros, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. Incluye shoppings como Alto Palermo; Dot; Unicenter; Recoleta mall; El solar; TOM; Paseo del Jockey y Nuevocentro shopping

: La billetera virtual ofrece descuentos de hasta el en comercios adheridos, como supermercados, tiendas departamentales, entre otros, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. Incluye shoppings como Alto Palermo; Dot; Unicenter; Recoleta mall; El solar; TOM; Paseo del Jockey y Nuevocentro shopping Mercado Pago : La billetera virtual de Mercado Libre otorga descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de productos, como electrodomésticos, tecnología, indumentaria, y estarán vigentes hasta el 25 de diciembre

: La billetera virtual de Mercado Libre otorga descuentos de hasta el en una amplia variedad de productos, como electrodomésticos, tecnología, indumentaria, y estarán vigentes hasta el 25 de diciembre Ualá : La billetera virtual de Pierpaolo Barbieri ofrece descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados como juguetes, ropa y electrónica, hasta el 31 de diciembre. Dexter, Musimundo, Farmacity, PedidosYa Market, Dia y Carrefour Express son algunos de los comercios adheridos

: La billetera virtual de Pierpaolo Barbieri ofrece descuentos de hasta el en productos seleccionados como juguetes, ropa y electrónica, hasta el 31 de diciembre. Dexter, Musimundo, Farmacity, PedidosYa Market, Dia y Carrefour Express son algunos de los comercios adheridos BNA+: La billetera virtual del Banco Nación otorga rebajas de hasta el 35% en productos seleccionados, como indumentaria, librería, y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. Cuenta con la promo "Especial Felices Fiestas" con reintegros de $5.000 por transacción y hasta $20.000 por cliente

Otras como Naranja X cuenta con promociones especiales con su tarjeta de crédito; puntualmente esta difundió su "Plan Z", con la que brinda 30% de descuentos en pagos con su plástico en marcas de indumentaria hasta este 24 de diciembre. También, proporciona beneficios en viajes, como descuentos del 20% con aerolíneas como Flybondi y hasta ocho cuotas sin interés.

Por su parte, Reba ofrece 3 cuotas sin interés + 20% de descuento en Farmacity y Get The Look pagando con tarjeta de crédito American Express Icon y 15% de descuento en Farmacity con tarjeta de crédito American Express Green. También, domingo y lunes otorga 3 cuotas sin interés + 20% de descuento con Amex sin tope en locales adheridos.

Se acerca la Navidad 2023 y las billeteras virtuales y bancos extendieron sus beneficios

Navidad 2023: qué descuentos ofrecen los bancos

Entre los bancos, las entidades que ofrecen los principales descuentos para esta navidad son:

Banco Provincia: hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria, juguetes y casas de deporte, así como 9 pagos sin interés en supermercados y farmacias

hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria, juguetes y casas de deporte, así como 9 pagos sin interés en supermercados y farmacias Banco Santander Río: hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria, juguetes y tecnología. Se suma un 25% de ahorro para cartera general y un 30% de ahorro para clientes Select, sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés en los principales shoppings y marcas del país

hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria, juguetes y tecnología. Se suma un 25% de ahorro para cartera general y un 30% de ahorro para clientes Select, sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés en los principales shoppings y marcas del país Banco Galicia: hasta 6 cuotas sin interés en supermercados, farmacias y perfumerías y rebajas de hasta el 30% en shoppings como Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Dot Baires Shopping - Grupo Cencosud: Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste. También cuenta con promociones en marcas como 47 Street, Bensimon, Caro Cuore, Sarkany, Levis, Paruolo, Tascani, Giro Didáctico, Compañía de Juguetes

hasta 6 cuotas sin interés en supermercados, farmacias y perfumerías y rebajas de hasta el 30% en shoppings como Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Dot Baires Shopping - Grupo Cencosud: Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste. También cuenta con promociones en marcas como 47 Street, Bensimon, Caro Cuore, Sarkany, Levis, Paruolo, Tascani, Giro Didáctico, Compañía de Juguetes BBVA: descuentos del 30% de reintegro + 3 cuotas sin interés en estos shoppings adheridos: Cencosud (Unicenter, Plaza Oeste, Portales, palmas del pilar, Factory Parque Brown), Recoleta Mall, El solar, Galerías Pacifico, Los Gallegos, Nordelta Centro comercial, Nine Shopping, Nuevo Centro, Patio Olmos, Paseo del Jockey, La barraca Mall, Paseo Aldrey, Del parque sustent outlet y Paseo Libertad

El Provincia también anunció la extensión de sus beneficios en Provincia Compras, el marketplace del grupo, el cual brindará la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas sin interés y otros descuentos en comercios adheridos y de cercanía como:

Indumentaria

Casas de Deportes

Ópticas

Librerías comerciales y de texto

Farmacias y perfumerías

Jugueterías

Bicicleterías

Además, los clientes podrán aprovechar un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés, del 21 al 24 de diciembre, si se paga con tarjetas de crédito Visa y MasterCard y, en el eCommerce, se podrán comprar productos de Tecnología, Electro, Hogar, Juguetería, Moda, Deportes, Calzado, Salud y Belleza, Construcción, entre otros, en hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de créditos Visa y MasterCard emitidas por la entidad.

También, el Provincia posee su propia billetera, Cuenta DNI, la cual extendió sus beneficios a principios de mes y ofrece a sus usuarios en diciembre la posibilidad de ahorrar hasta $157.600 por familia en caso de aprovechar los ahorros en carnicerías, verdulerías, ferias y comercios de barrio.