La incertidumbre económica derrumba las acciones de Meta: ¿oportunidad de comprar 'barato' su CEDEAR?

La compañía tecnológica presentó su último balance, pero las cifras no fueron las esperadas por el mercado. El impacto en su cotización

La compañía tecnológica estadounidense Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, acaba de anunciar las ganancias obtenidas en los primeros tres trimestres de 2023, cifra que ascendió a u$s 25.081 millones, marcando un crecimiento del 35% respecto al año anterior.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg tuvo una facturación acumulada de u$s94.791 millones hasta el 30 de septiembre, un 12% superior a la del mismo tramo de 2022, según un comunicado.

Y si bien las acciones de la compañía subieron más de un 5%, tras las declaraciones de los ejecutivos de la compañía advirtiendo por las complejidad del contexto, la tendencia se revirtió en el "aftermarket", donde los papeles de la firma se desplomaron.

En ese marco, los títulos de Meta bajaron a u$s299.57 en la previa de la apertura del mercado de este jueves, mientras que sus versiones en Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEAR) cerraron el miércoles a u$s12,65 y $11.257. Estos valores, para quienes siguen de cerca a los CEDEAR, están lejos de sus máximos del mes: u$s14,60 y $13.000, panorama que permite a muchos usuarios especular con posibles alzas y margen de ganancia por ingresar "barato".

No se debe perder de vista que estos instrumentos, que permiten adquirir con pesos o dólares fracciones (denominadas ratios) de acciones de empresas que cotizan en el exterior, demandan tolerancia al riesgo, ya que no son ajenas a la volatilidad del mercado y no están exentos de caídas en sus valores como la que ocurrió en la jornada de ayer con Meta.

Por otro lado, una situación que pudo haber afectado a la multinacional fue la reciente demanda de parte de un grupo de representantes estatales en Estados Unidos, que la acusaron de manipular indebidamente a los menores que utilizan sus plataformas, principalmente en la manipulación de los algoritmos para fomentar conductas adictivas e influir negativamente en su bienestar mental a través de determinadas funciones integradas en las aplicaciones.

El valor de la acción de Meta (Fuente: Investing)

Dolarizar carteras con el CEDEAR de Meta

En este duro contexto local, los Certificados de Depósitos Argentinos se convirtieron en una de las inversiones estrella que no deja de ganar terreno en la cartera de los usuarios que buscan opciones para dolarizar sus carteras.

Su valor resulta de dividir el valor de la acción en Wall Street por el ratio del CEDEAR y se multiplica por el valor del CCL. Por lo tanto, se dispara cuando el peso se desploma, como ocurrió el martes cuando el mercado cambiario era puro nerviosismo.

Por lo pronto, habrá que esperar a la resolución del escrutinio que enfrenta la compañía, ya que los abogados de los estados buscan restituciones y compensaciones por daños para cada estado mencionado en el documento; las cifras van desde u$s5,000 hasta u$s25,000 por presunta ocurrencia, según reveló Cointelegraph.

Cómo sumar a Meta a la cartera de inversiones

Incorporar a Meta en el portafolio de inversiones comprando Certificados de Depósitos Argentinos es una alternativa muy sencilla para los ahorristas locales con tolerancia al riesgo y que persiguen el objetivo de conformar una cartera para cubrirse ante una posible devaluación del peso.

Estos "papeles" requieren un estudio previo de campo para conocer si su rendimiento es acorde con el riesgo que se está dispuesto a correr.

La experta Karina Díaz remarca que, antes de empezar a comprarlas, la persona tiene que conocer cuál es su tolerancia a la incertidumbre y este dato lo obtiene al responder las preguntas obligatorias de perfil de riesgo de inversor al abrir una cuenta comitente en una entidad habilitada.

"Hay que entender el riesgo inherente que posee la inversión en las acciones, porque estas son títulos de renta variable", advierte y señala que si bien el "inversor va a tener la expectativa de obtener una ganancia de capital y un dividendo, este último puede no ocurrir porque va a estar sujeto a los resultados obtenidos por la empresa".