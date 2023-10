Hay balotaje, ¿y ahora qué pasa con el dólar?: los gurús de la City seguirán de cerca 3 cotizaciones desde este lunes

El dólar blue finalizó la semana previa a los comicios con un valor de $1.200 aunque desde el mercado definieron como "ficticio" a ese valor

Los ojos de miles de inversores argentinos estuvieron puestos en el transcurso de los últimos tiempos en el avance del dólar blue, el billete informal que experimentó una fuerte suba y "concluyó" la rueda del viernes con un nuevo récord de $1.200 para la venta.

Operadores consultados por iProUP detallaron su visión con vistas al avance del billete informal, pero también revelaron cuál es la verdadera variante del billete estadounidense a la que los argentinos deberían prestarle mayor atención.

"En realidad, el mercado casi no operó durante toda la semana. Si bien el viernes se hablaba de un dólar blue a $1.200, casi no hubo operaciones, así que puede decirse que ese valor es ficticio", afirma a iProUP Jorge Compagnucci, director de TMG.

Desde la propia City comentaron en ese día de cierre solo algunos locales, quizá cercanos al oficialismo, llevaron adelante algunos negocios puntuales.

"El dólar blue no existe, es decir, mucha gente está preocupada en un mercado en el que hoy no hay corredores, no hay mesas trabajando. Lo que tenés son negocios muy puntuales, que transformaron a la última semana en un virtual feriado cambiario", precisa Compagnucci.

En ese sentido, la operatoria del dólar blue, en el transcurso de los últimos cinco días no llegó ni al 5% de lo que se operó, históricamente, en días normales.

Los dólares a seguir de cerca

"La verdad es que los únicos dólares que tienen realmente precio en los últimos días, son el dólar de contado con liquidación, o el Dólar MEP. Son los únicos valederos y de verdadera referencia. El viernes, el dólar contado con liquidación (CCL) terminó cerca de los $1020", precisa Compagnucci.

Marcelo Trovato se suma a la chala y coincide que es una "cotización mentirosa" la del blue a $1.200 por unidad.

Y argumenta: "A $1.300 y $1.400 tampoco vendieron el viernes en cuevas. El mercado se cortó temprano, no hubo vendedores de cantidad. Pero el CCL volvió a hablar por sí mismo, al superar los $1.000 y es el que se debe tener en cuenta".

El dólar contado con liquidación es un mecanismo utilizado para eludir las restricciones cambiarias y obtener dólares de manera más eficiente. Consiste en la compra de activos locales en pesos, como acciones o bonos, que cotizan tanto en el mercado local como en el extranjero.

Luego, estos activos se transfieren al exterior y se venden en dólares, y se obtiene así una tasa de cambio más beneficiosa que la oficial.

Aunque es una práctica legal, su utilización generó tensiones entre el Gobierno y los actores del mercado financiero.

Más allá del dólar blue, los analistas deslizan que los argentinos deberían seguir más de cerca el avance del CCL y el dólar MEP

CCL y MEP: los dólares a tener en cuenta

"Las últimas medidas que tomó el Gobierno hacen que los dólares implícitos estén tremendamente sesgados porque no se pueden operar. Sacaron de la cancha a un montón de jugadores importantes con las últimas medidas y, un tema que no es menor, sacaron de la cancha a los 'arbitrajistas', aquellos que cuando hay un diferencial de cotización entre un valor y otro, compran el barato y venden el caro", resalta Juan Diedrichs, asesor de inversiones en Capital Markets.

Para el operador, "básicamente cuando hay una diferencia de cambio importante entre un activo, por ejemplo un CEDEAR, y su activo subyacente, la acción en el exterior, compran en un mercado y venden en el otro".

"Esos jugadores quedaron fuera de la cancha, porque la mayoría se hace sobre cartera propia. Y hay una serie de medidas tomadas por el Gobierno que imposibilitan esto".

"También la posibilidad de comprar en un plazo y vender en otro. En la semana, el viernes concretamente, había un diferencial que llegó a ser más del 10% entre el AL30 en contado inmediato y el AL30 en 48 horas. Estamos hablando del bono, el AL30D, el que se opera contra dólares"

Diedrichs remarcó que "lo que vamos a tener el lunes con todas estas medidas tomadas la semana pasada es un valor de referencia que no va a ser muy franco por todas estas medidas que ha tomado el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, etc"

Por otro lado, hay un tema que no es menor. Siempre en los mercados, después de eventos disruptivos o eventos como son las elecciones, las primeras operaciones no reflejan exactamente la realidad.

El dólar blue concluyó el viernes a $1.200 en las cuevas, pero operadores deslizan que es una cotización "mentirosa"

Para el operador, "la realidad la vas a tener el miércoles o el jueves". "Mirá el resultado de las PASO, cómo actuó el mercado, qué se desplomó sobre todo los títulos públicos, y el miércoles que los bonos habían arrancado para abajo, el miércoles posterior a las PASO, arrancaron para abajo y terminaron neutro, y el jueves ya estaban en positivo. Y en la semana siguiente ya habían recuperado el valor previo a las PASO".

Según el asesor de Capital Markets, "entre lunes y martes no vas a tener un valor muy franco por todas las limitaciones que tenés para operar y por sobre todo que hay dos jugadores en el mercado muy importantes, que son el 'Pánico' y la 'Codicia' que, en algún momento, llegan a un punto de equilibrio, algo que sucederá entre miércoles y jueves".

Gustavo Neffa, director de Research for Traders, resalta a iProUP que "siempre tomé los dólares implícitos en lugar de los dólares informales como el blue como referencia".

"El MEP siempre fue intervenido en la operatoria de los AL30, GD30 por parte del Gobierno, con lo cual surgieron otras variantes como el dólar SENEVI y dólar LEDE", remarca.

Y agrega: "Hay una sola LEDE que va a vencer a fin de mes, con lo cual va a quedar SENEVI. Me parece que el MEP SENEVI va a ser un mercado desregulado y el contado con liqui, obviamente, claro que sí".

Dólar cripto: el nuevo dólar que reúne las expectativas de la Comunidad

El "dólar cripto" en la Argentina se refiere a la medida del valor del dólar estadounidense expresado en términos de criptomonedas como Bitcoin (BTC).

Se utiliza como una forma alternativa de adquirir dólares o de protegerse de la volatilidad del peso argentino a través de transacciones en criptomonedas.

Si bien no es una moneda oficial, su uso ganó popularidad entre aquellos que buscan una mayor estabilidad y flexibilidad en sus transacciones financieras.

A pesar de su uso generalizado, el estatus regulatorio del "dólar cripto" en Argentina es un tema en evolución debido a la falta de un marco regulatorio integral en el país.

Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina, explica a iProUP que en el domingo de las elecciones, el dólar cripto operó en un rango que osciló entre los $1150 y los $1.250.

"El volumen operado en las últimas 24 horas fue similar al de un día hábil", añadió Colombo en diálogo con iProUP.

Luego, en su cuenta oficial de X, Colombo preció que "las operaciones que registramos son de montos pequeños, menos a u$s100".

La expectativa e incertidumbre por el resultado de los comicios influyeron con el correr de las horas.

A media tarde del domingo, el dólar cripto empezó a mostrarse algo menos firme, cuando empezaron a conocerse los primeros resultados a boca de urna, que mostraban que el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, tendría asegurado un lugar en el balotaje previsto para el próximo 19 de noviembre.

"A esta hora, se puede ver una tendencia a la baja en el dólar cripto", mencionó Colombo en X, pasadas las 19 del domingo. "Se empiezan a ver operaciones más grandes. Nuestro precio es cerca de 10% más bajo que el resto de los exchanges", completó.