El dólar blue se consigue a $730 en las cuevas: ¿por qué es clave el dato de inflación?

El precio del dólar oficial experimentó una suba marginal en su cotización respecto al cierre de ayer. Qué pasó con los dólares financieros

El dólar blue (o informal) prolonga su avance, sube $13 y se consigue a $730 por unidad en las cuevas del microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) concluyó la jornada cotizado a $366,73 en promedio, con un aumento marginal de $0,01 respecto al cierre de ayer.

"La suba de hoy obedece a lo que veníamos sosteniendo desde la semana pasada, el tipo de cambio ya subió desde la semana pasada a $30", desliza a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añadió: "Creemos que la suba se va a seguir consolidando, al igual que el dólar contado con liquidación (CCL) pese a la fuerte intervención de los entes públicos sobre el dólar MEP y el CCL".

"Mañana se va a conocer el dato (de inflación) que, si bien ya todos lo percibimos, me parece que la incertidumbre crece en función de la medida que pasan los días y nos vamos acercando al calendario electoral", completa.

El Banco Central (BCRA) compró u$s68 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), con lo que anotó 21 jornadas consecutivas con resultado positivo.

El dólar blue se consigue a $730 en las cuevas del microcentro

El dólar blue sube $13: qué pasó con los "otros" dólares

El saldo de la rueda ocurrió en el contexto del restablecimiento del Programa de Incremento Exportador (PIE) para la soja, que tiene como particularidad que en lugar de fijar un tipo de cambio diferencial, el estímulo está en que los exportadores tendrán libre disponibilidad sobre 25% de las divisas que liquiden.

"En lo que va de septiembre acumula compras por unos u$s315 millones", precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,2%, a $737,35; mientras que el dólar MEP sube 0,9%, a $682,56.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó sin variaciones respecto al cierre previo, en un promedio de $349,95.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $641,78, mientras que el dólar para compras superiores a u$s300 -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,11.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 383 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 63 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 418 millones.

El avance del dólar blue es negativo para la economía argentina porque genera inflación, incertidumbre económica, y fuga de capitales

Dólar blue: por qué su aumento es negativo para "el bolsillo" de los argentinos

El aumento del dólar blue (o informal) es negativo para la economía de los argentinos porque genera inflación, inseguridad económica y fuga de capitales.

En primer lugar, genera inflación. Cuando el dólar blue aumenta, los precios de los bienes y servicios en pesos también aumentan. Esto se debe a que los comerciantes y empresarios suben los precios para compensar la pérdida de valor de su dinero.

La inflación reduce el poder adquisitivo de los argentinos, lo que significa que pueden comprar menos con la misma cantidad de dinero.

En segundo lugar, el aumento del dólar blue genera inseguridad económica. Cuando los argentinos no saben cuánto vale el dólar blue al día siguiente, es más difícil planificar sus gastos y ahorrar dinero.

Esto factores pueden conducir a una disminución de la inversión y el crecimiento económico.

En tercer lugar, el aumento del dólar blue puede provocar fuga de capitales. Si los argentinos creen que el peso argentino pierde valor, pueden vender sus pesos y comprar dólares.

Esto puede provocar una disminución de las reservas internacionales del país, factor que puede dificultar el financiamiento del gasto público