CBU, Alias CBU y CVU: claves de la banca argentina

Estas siglas pueden parecer un enigma, pero son esenciales en el mundo financiero en la Argentina. ¿Sabés para qué sirven realmente?

En el ajetreo y bullicio de la vida financiera argentina, es común toparse con acrónimos como CBU, Alias CBU y CVU, y sentirse perdido en un laberinto de letras.

Sin embargo, estas siglas encierran secretos cruciales para entender cómo funcionan nuestras cuentas bancarias, tanto las tradicionales como las virtuales.

CBU: la clave bancaria uniforme

La Clave Bancaria Uniforme, conocida como CBU, es un código de 22 dígitos que identifica de manera única una cuenta bancaria junto con su usuario.

Este código se divide en dos bloques:

El primero incluye el número de la entidad bancaria, el de la sucursal y un dígito verificador.

El segundo bloque se emplea para ubicar la cuenta dentro de la entidad, la sucursal y otro dígito verificador adicional.

En el entramado financiero argentino, el CBU se convierte en la herramienta que permite efectuar transferencias bancarias, realizar depósitos y suscribirse al pago de impuestos y servicios mediante débito automático. Por ejemplo, si necesitas un crédito con Adelantos.com, te pedirán tu número de CBU una vez aprobado el trámite para transferirte el dinero.

Es importante señalar que si posees una cuenta de ahorros y una cuenta corriente, tendrás dos CBU diferentes. Obtener tu CBU es sencillo; puedes obtenerlo en cajeros automáticos, en ventanilla o a través de la plataforma de homebanking de tu banco.

es común toparse con acrónimos como CBU, Alias CBU y CVU

Alias CBU: el sobrenombre de la cuenta

El Alias CBU es el nombre que recibe tu cuenta bancaria y consta de entre 6 y 20 caracteres alfanuméricos.

Funciona como una alternativa o sobrenombre al número CBU para facilitar las transferencias.

Cada cuenta bancaria tiene un alias asignado por defecto, que suele ser una combinación aleatoria de tres palabras cortas en español. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de personalizar su Alias si así lo desean.

CVU: la clave virtual uniforme

La Clave Virtual Uniforme, o CVU, es la nueva herramienta que posibilita transferencias de dinero inmediatas y gratuitas entre cuentas bancarias, cuentas virtuales y fintechs, sin la necesidad de una cuenta titular en un banco tradicional.

Las cuentas virtuales no bancarias son aquellas que pertenecen a servicios fintech, como las billeteras virtuales o a proveedores de servicios de pago que no están vinculados a un banco. En un hito revolucionario, Argentina se convierte en el primer país del mundo en permitir la interoperabilidad entre cuentas bancarias y no bancarias, gracias al CVU.

Así que, los usuarios de una fintech o una tarjeta prepaga pero no cuenten con una cuenta bancaria tradicional, pueden recibir pagos de cuentas bancarizadas proporcionando un Alias CVU, de la misma manera que lo haces con la CBU.

En resumen, estas claves son piezas fundamentales en el rompecabezas financiero argentino, y entender su significado es vital para navegar con éxito en el mundo de las finanzas