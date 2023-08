En Mercado Pago están furiosos: por qué el Gobierno puede "matarle" el plazo fijo (mientras Ualá festeja)

La industria no sabe cómo aplicar una norma a la que califican de vaga y poco clara. Apuntan al lobby bancario, pero desde las entidades se defienden

El Banco Central dispuso el jueves una medida que golpea fuerte a las billeteras digitales fintech, amenazando una de sus principales fuentes de ingresos. En sus puntos principales, la comunicación A7825 establece que:

Las fintech deben repartir la rentabilidad de los depósitos de usuarios que no tengan fondos comunes de inversión. Según la entidad, son u$s121.000 millones

de usuarios que no tengan fondos comunes de inversión. Según la entidad, son Aplica a las billeteras con cuenta virtual (CVU) , no así a las bancarias

, no así a las bancarias Exige que esos rendimientos se liquiden de forma periódica

Mercado Libre fue la primera en poner el grito en el cielo por ser la más perjudicada. Esto generó una reunión de urgencia de la Cámara Fintech Argentina reclamando por la medida inconsulta y con "animosidad" para el sector.

Golpe a las billeteras: confusión en el sector

Al no poseer tesoro ni sucursales físicas, las fintech se apoyan en los bancos, que ofrecen servicio de CVU para que los usuarios de billeteras gestionen su dinero.

En 2021, el Banco Central dispuso que los saldos de los usuarios de estas apps debían estar "encajados" al 100%, por lo que las fintech no podían reinvertirlos, algo que sí habilitó a las entidades tradicionales.

Esa medida cortó una fuente de ingreso vital para apps que ofrecen varios servicios bonificados, como Mercado Pago: se estima que perdió u$s30 millones por año.

Hace un año, el BCRA moderó la normativa y les permitió rentabilizar hasta el 45% de los depósitos en Leliq. Muchas fintech y empresas cripto que brindan CVU eligieron no usar la opción, que finalmente se desactivó el jueves. Pero las más "grandes" la aprovecharon.

Esta decisión del organismo obligó a varias de las empresas afectadas a reunir sus equipos de compliance. Y la Cámara Fintech creó un comité para analizar la medida.

"La norma es muy vaga. Nadie en el sector entiende cómo aplicarla. Te dicen que hay que distribuir rentabilidades, pero no aclara cada cuánto, si a todas las personas o las que tienen saldo", afirman a iProUP desde una importante fintech.

Además, remarcan que "es un avance contra Mercado Pago, que no separa los saldos invertidos en el FCI de los que no los están, como indicaba la regulación. Es parte de un plan para que el negocio de las fintech sea cada vez más complicado".

En este sentido, un alto directivo de la industria revela a iProUP que las billeteras ofrecen servicios más económicos a partir de las siguientes fuentes de ingresos:

Consumos con tarjeta prepaga: del orden del 1,5%

Pagos QR o servicios y recarga de SUBE o celular: cerca del 0,5% (Pago Fácil comparte comisión con Mercado Pago por cada factura que se cancela por la app)

(Pago Fácil comparte comisión con Mercado Pago por cada factura que se cancela por la app) Otros servicios transaccionales: comisiones por operar dólar MEP, CEDEAR, fondos comunes, seguros, préstamos, etcétera

Inversión en bonos: por saldos a la vista (hasta el 45%, en Leliq). Que ahora deben repartir

"Esta última opción quedó descartada. Tanto que muchos bancos piden equilibrar la cancha, ¿por qué no les quitan la opción de invertir en Leliq a ellos también? Porque se funden", se queja un importante ejecutivo del rubro.

Golpe a las billeteras: ¿se terminan los "plazo fijo" de Mercado Pago?

Las fuentes consultadas por iProUP coinciden en que la firma de Marcos Galperin es la principal afectada. Según el informe de Pagos Minoristas que cita la entidad y la cantidad de saldos no invertidos, los depósitos del último mes se reparten principalmente entre:

Mercado Pago: 84,1% ($102.000 millones)

Ualá: 4,6% ($5.500 millones)

Personal Pay: 4,1 ($5.000 millones)

De ese total, Mercado Pago podía hasta el momento invertir el 45% en Leliq ($45.792 M), que según la última tasa aprobada por el BCRA le daría unos $95.000 millones de ganancia.

"Es un paparruchada", define sin tapujos un renombrado ejecutivo fintech, sin disimular su tono socarrón del otro lado del teléfono.

"Decime, ¿en qué cabeza cabe que Mercado Pago distribuya las ganancias de las Leliq, que pagan 118%, a usuarios que no invierten y pedirle a la gente que ponga plata en su fondo común, que te da el 90%. Quieren que Galperin suicide a su servicio estrella, que fue imitado por el resto", añade.

En su análisis, "el Gobierno te 'vende' las Leliq como si fueran Bonos del Tesoro de EEUU, pero así como sube la tasa porque la inflación se dispara, te las puede defaultear".

Nadie duda en la industria que el fondo de inversión de Mercado Pago es un caso de éxito de inclusión financiera. Las cifras son más que elocuentes:

7,8 millones de cuentas comitentes

12 millones hay en todo el sistema (hace cuatro años, había 400.000)

94% del patrimonio total de FCI entre las billeteras

80% si se suman las entidades financieras

"Para mí, quieren matarle el FCI, pero Galperin te la va a dibujar para darte algo más si elegís usarlo. O hasta puede dejar de invertir en Leliqs y no repartir nada. Debe tener ya plan a, b, c y d: no por nada bautizaron con su nombre un aula de (la Universidad de) Stanford", agrega la fuente.

Para los expertos, la norma del Banco Central no tiene sentido

La otra salida sería tener un banco, algo que no supondría un problema de caja: los u$s50 millones que puso el Macro para comprar la operación de Itaú en Argentina es algo más del 10% de las ganancias de Mercado Pago en el país durante el segundo trimestre (u$s470 millones).

De hecho, en el sector algunos creen que la compañía tiene una short-list de tres entidades que podría adquirir en un eventual cambio de signo político en octubre.

Golpe a las billeteras: el lado legal

La resolución del BCRA ubicó en un "gris" a ciertas aplicaciones, que por estas horas esperan la letra chica de la medida.

Naranja X, que migró compulsivamente las cuentas CVU a CBU cuando obtuvo licencia de entidad financiera, queda fuera. Además, ofrece la cuenta remunerada más conveniente del mercado: 100% de tasa anual, 10 puntos arriba de Mercado Pago.

Lo mismo ocurre con Brubank, que si bien para muchos usuarios se parece a Mercado Pago o Ualá y también ofrece fondos de inversión, tiene licencia bancaria y ofrece cuentas CBU.

En la industria se asombran del timing de Ualá, que decidió relanzar en los días previos a Uilo, versión renovada de Wilobank, el que fuera el primer banco digital argentino. Y comenzó la migración progresiva de las cuentas de sus usuarios a CBU, que zafan de la normativa.

Esto aceleró los planes en la fintech de Palermo Soho, ya que la flamante regulación le exigiría que remunere los saldos de quienes todavía tienen CVU, pero no de los clientes que ya poseen cuenta en Uilo. Un puzzle normativo que el propio Pierpaolo Barbieri dejó entrever públicamente: "Iba a decir algo, pero Legales no me deja".

La fuerte respuesta de Mercado Pago, replicada con menor eferversencia por la Cámara Fintech en un comunicado, apuesta a que todo esto es obra del lobby bancario.

"Nosotros no tuvimos nada que ver", revela a iProUP una importante fuente del mercado bancario, que mantiene diálogo con las principales entidades financieras. Además, aclara que el disparador fue una denuncia colectiva en la Justicia contra la firma de Galperin.

El caso en cuestión fue iniciado por la Asociación Civil por los Consumidores y el Medio Ambiente (ACYMA) contra Mercado Pago, que reclamó que el unicornio no repartía las ganancias de los saldos a la vista (no invertidos) con los usuarios.

Un directivo del espacio fintech que hoy maneja perfil bajo asegura que la intención del BCRA es crear "un 'Plan Platita Fintech': Mercado Pago consiguió remunerar los depósitos y el Gobierno obliga a repartir entre la gente dinero que no es suyo en época de campaña".

Según las fuentes, la meta sería llegar a los más jóvenes, un público esquivo a los métodos de la política tradicional y la franja con mayor penetración de billeteras electrońicas (76% según Kantar). Además, el público más afín a Javier Milei, el gran ganador de las PASO.