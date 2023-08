Mercado Pago renueva su promo para ganar $150.000 sin poner plata: cómo aprovecharla

La billetera digital del Mercado Libre ofrece un nuevo beneficio exclusivo para los usuarios más fieles de la plataforma. Cómo aprovecharlo

Mercado Pago es la billetera más usada del país con más de 8 millones de usuarios, gracias a su ecosistema de productos que incluye la posibilidad de pagar con QR, rentabilizar saldos en su fondo común y hasta pedir créditos, entre otros.

Pero siempre puede crecer más, por eso lanzó una promo con una importante recompensa a cambio de una simple condición.

Mercado Pago: cómo ganar $150.000 con la app

Mercado Pago ofrece la posibilidad de ganar hasta $150.000 con sólo recomendar la aplicación a otras personas.

Así, es posible invitar a amigos y familiares a usar la aplicación: por cada persona que use la plataforma realizando pagos de facturas, recargas de celulares (salvo Claro) o SUBE, o compras en comercios adheridos se acreditarán $1.500, con un tope de hasta 100 referidos. Los referidos además recibirán $1.000 de descuento para su primer pago con la aplicación.

Para aprovechar esta promo hay que abrir la app de Mercado Pago y buscar el botón ¡Recomendá la app y ganá $1.500!. A continuación, se podrá presionar una de las dos opciones:

WhatsApp: que permitirá enviar un link de invitación a cualquier contacto de la agenda

Otros medios: se podrá acceder al vínculo para compartirlo por email, redes sociales, etcétera

Los requisitos para participar son ser mayor de edad (o entre 13 y 18, con autorización de adulto responsable), tener cuenta en la de la plataforma cuenta y no tener deudas en Mercado Crédito.

Mercado Pago: cómo funciona su fondo de inversión

Mercado Pago fue la primera billetera en ofrecer rendimientos a quienes mantenían su saldo, a través de un fondo común de inversión (FCI) administrado y custodiado por el BIND.

Esteban Eidelsztein, Senior Manager de la empresa, afirma a iProUP que la ventaja de este instrumento es que permite obtener rendimientos mientras el dinero sigue disponible para compras con QR o tarjeta prepaga, realizar transferencias, pagar servicios, recargas de celular o SUBE, etcétera.

"Hoy, gran parte de los argentinos se maneja en efectivo, sufriendo la pérdida de valor de los ingresos. Otros recurren al plazo fijo, pero hay mínimos de 30 días y no pueden hacerse de los fondos", destaca el especialista.

"Mercado Pago no está atado a montos mínimos, es muy simple de usar y no requiere de una cuenta bancaria: los usuarios sólo tienen que ingresar, ir a la opción Saber más y completar unos pocos datos. También posibilita la baja de manera sencilla si decide no seguir invirtiendo", remarca Eidelsztein.

El directivo de Mercado Pago sostiene que el éxito de esta app está dado por su contribución a la inclusión financiera. Resalta que desde el lanzamiento con Banco Industrial superaron los 7,8 millones de usuarios con una cuenta comitente, con una superación sin precedentes desde las 400.000 que se tenían al inicio en toda la Argentina.

"Si miramos los saldos invertidos a través de Proveedores de Servicios de Pago, es decir billeteras digitales, el 95% de esos fondos están en éste", concluyo. Eidelsztein.