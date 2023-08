Finanzas: qué son los fondos de inversión conocidos como Money Market y para qué perfil de ahorrista son recomendados

Esta herramienta de inversión es una de las más utilizadas por los ahorristas, pero muchos no saben cómo funcionan ni cómo están compuestos. Las respuestas

En los últimos años, y con más empeño en la pandemia, muchos comercios de barrio comenzaron a ofrecer pagos digitales. Esto incentivó a usuarios de distintas edades a efectuar sus primeras operaciones con billeteras electrónicas. Varios de ellos, conformes con la experiencia, las adoptaron definitivamente.

Este panorama también abrió las puertas a nuevas demandas del público, como la de poder invertir su dinero de manera sencilla y minimizar las pérdidas ante la creciente inflación.

Así, el crecimiento de los pagos digitales se transformó en la puerta de entrada para luego ofrecer herramientas financieras de alto alcance.

En diálogo con iProUP, Juan José Lanzarotti, cofundador de Tirr, plataforma gratuita que brinda herramientas de educación financiera, afirma: "Es un segmento en pleno crecimiento. Todos buscan combatir el dinero físico. La competencia y la llegada de nuevos jugadores hacen que el resto no pueda relajarse y deban mejorar continuamente su propuesta. Eso es bueno para los usuarios".

Money Market: la puerta de entrada al mundo de las inversiones

Mercado Pago y Ualá y las principales billeteras digitales permiten obtener un primer pantallazo del ecosistema de inversiones, gracias a los fondos comunes del tipo Money Market que ofrecen y son los más escogidos en el país.

Esta alternativa para que el dinero "trabaje" es de bajo riesgo. Al respecto, Brian Torchia, Gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores, explica que los Money Market o, en lenguaje financiero, T+0, tienen como principal característica la inmediatez tanto para ingresar como para retirar fondos.

Los fondos Money Market invierten en instrumentos que ofrecen una alta previsibilidad de rendimiento y disponibilidad inmediata

Pero, ¿qué hay detrás de estos fondos? ¿Por qué son tan populares en Argentina?

Los Money Market están respaldados por activos de máxima liquidez y mínimo riesgo, lo que los convierte en una opción atractiva para inversores conservadores.

Torchia añade que los componentes de estos fondos incluyen colocaciones en:

Caución (préstamos entre privados garantizados por activos financieros)

Plazos fijos en diversas entidades bancarias

Cuentas remuneradas y otros fondos Money Market, entre otros.

En otras palabras, se invierte en instrumentos que ofrecen una alta previsibilidad de rendimiento y disponibilidad inmediata.

Money Market: cuáles son sus ventajas

Una de las ventajas más notables de los Money Market es su velocidad de liquidez: el ahorrista puede suscribirse o rescatar la inversión en cuestión de minutos, lo que los hace ideales para aquellos que necesitan acceso rápido a su dinero.

Además, gracias a su composición, ofrecen retornos predecibles, ya que los activos en los que invierten tienen tasas de interés preestablecidas.

Sin embargo, esta previsibilidad tiene un matiz importante. Si bien sabes cuánto podrías ganar al final del camino, no tienes certeza sobre cuánto obtendrás de un día para otro. Esto se debe a que la gestión de estos fondos los lleva a actualizar constantemente sus tasas de interés según las condiciones del mercado.

Mercado Pago es el referente del sector

Desventajas de los Money Market

En el contexto actual de alta volatilidad en múltiples variables macroeconómicas, como la inflación y el tipo de cambio, podría no ser la mejor elección para todos.

Para los inversores ultra conservadores que tienen la opción de dolarizarse, podría ser más conveniente resguardar sus activos en moneda extranjera en lugar de estar expuestos a la volatilidad del peso argentino.

Es importante destacar que los Money Market no garantizan un rendimiento real significativo, ya que operan con tasas más bajas debido a su liquidez inmediata y bajo riesgo.

Además, no ofrecen protección contra modificaciones en el tipo de cambio, ya sea el oficial o los tipos de cambio de mercado.

Por lo tanto, en caso de una devaluación abrupta, podrías experimentar pérdidas considerables si tu inversión está denominada en dólares.

Para qué perfil de inversor se recomienda

En cuanto al perfil del inversor adecuado para los Money Market, son ideales para aquellos con un enfoque conservador y una necesidad de liquidez a corto plazo.

"Por ejemplo, tengo una disponibilidad de pesos de hoy para una semana y no me quiero arriesgar en invertir esos pesos en activos que pueden estar sujetos a volatilidad y que si las tengo que disponer dentro de una semana no sé cuánto voy a poder recuperar o ganar de esos pesos, en ese tipo de escenarios se suelen imponer este tipo de instrumentos", subraya Torchia.