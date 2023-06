Cuotas sin interés y también sin tarjeta de crédito: la "magia" se hace realidad de la mano de las fintech

Si bien hay planes Ahora con tasa subsidiada, también existen alternativas con varios pagos sin interés para quienes no tengan plásticos de crédito

La economía argentina sigue en un círculo vicioso: la inflación ya supera el 100% anual, por lo que la gente se refugia en el dólar, el Banco Central busca desalentar inversiones en esta moneda para paliar el déficit de divisas subiendo las tasas y, como resultado, el crédito también es cada día más caro en el país.

Además, el Gobierno mantiene tasas subsidadas en los planes Ahora para incentivar el consumo y aumentó los límites de las tarjetas, si bien es un beneficio para pocos: en el país hay 66 millones de plásticos de débito versus 22 millones de crédito. En este marco, varias fintech lanzaron sus planes "Ahora 4" para la compra en cuotas sin interés en varios rubros.

Plan Ahora 4: cómo funciona

En el universo de las fintech, están las que ofrecen la opción de abonar en cuotas pero con tarjeta de débito, llegando casi a la totalidad de la población, ya que cualquier argentino puede obtener una cuenta universal gratuita con su correspondiente plástico.

Una es GoCuotas, que permite usar la tarjeta de débito como si fuera de crédito. Su cofundador, Emiliano Canovas, dice a iProUP que "pueden ser hasta cuatro pagos sin interés".

"Nunca le vamos a cobrar al consumidor. Sólo percibimos una comisión que le corresponde al comercio, pero que la termina abonando con las mayores ventas que ayudamos a generar, además de la ventaja de fidelizar clientes", confía Canovas, quien detalla el funcionamiento:

"Ir al local y que el vendedor haga el proceso por él, sin descargar una app"

"Leer un código QR y registrarse para no tener que darle la tarjeta al vendedor"

"Hacer una compra online. Somos partners de Tiendanube, de VTEX y estamos presentes en el e-commerce"

"Se puede entrar a cualquier tienda online adherida a GOcuotas y comprar directamente"

Wibond ofrece un servicio similar. Desde la empresa revelan a iProUP cómo es el perfil de sus clientes:

" Gran parte llega buscando financiamiento, al no contar con bancos u otras entidades para hacerlo"

"Muchos otros, para ampliar el límite que tienen en los bancos"

"Los que ya son usuarios digitales apuntan a ampliar alternativas, comprendiendo cómo funcionan las billeteras"

En Wibond remarcan que el foco está puesto en quienes no tienen tarjeta de crédito: "El 40% de los usuarios realiza una compra online por primera vez a través de Wibond. Esto significa que desconocen el ecommerce y tienen muchas dudas y consultas".

Plan Ahora 4: qué requisitos piden

Según Canovas, GoCuotas desarrolla un "modelo de inclusión financiera que llega a gente que los bancos no buscan", implementando su propia tecnología para cruzar datos y determinar el límite de compra. "Logramos un crecimiento del 500% anual. Tenemos más de 300.000 usuarios y ya otorgamos casi 400.000 microcréditos por $1.000 millones".

Además, revela a este medio que "muchos de los que tienen tarjeta de crédito usan GOcuotas para guardarse el saldo para una operación más grande. Otros, que tienen billetera digital, la utilizan para financiar ciertas compras".

Por su parte, desde Wibond agregan que "la mayoría de las personas son sub-bancarizadas, tienen billetera virtual y cuentan con cash. Los bancos no tienden a prestarle dinero o brindarles límite". Y añade que las categorías de mayor demanda son las vinculadas a tecnología e indumentaria, en tanto que el ticket promedio ronda los $45.000.

Respecto al funcionamiento, Canovas afirma que la primera cuota se debita en el momento de la transacción y las siguientes el mismo día del mes en el que se realizó la operación.

GoCuotas es una de las empresas que ofrece cuotificación con tarjeta de débito

"En caso de atraso, se cobra un monto fijo: no es interés porque no está relacionado ni con el monto ni el tiempo. Es la suscripción a GOcuotas, que está siempre bonificada, excepto que te atrases: ese mes la pagás. Cuando estás atrasado con alguna cuota, se te bloquea para que no te hagas daño a vos mismo", alerta la ejecutiva.

El monto promedio que se financia a través de esta fintech es de $13.500, habiendo compras de $60.000. La opción de cuatro cuotas es la más demandada.

Financiamiento: cómo obtener préstamos personales

Cada vez más argentinos eligen a las fintech para financiarse, especialmente los que no cuentan con historial crediticio, ya que ofrecen un sistema sencillo, ágil, 100% digital y con acreditación inmediata.

En este sentido, Pablo Blanco, CFO de Alprestamo, afirma a iProUP que "la gente busca limitar las fricciones en el otorgamiento de un préstamo o tarjeta. Cuando decide recurrir a una fintech es por el servicio, la facilidad, los tiempos y la confianza que genera todo el proceso".

"Esta demanda da lugar a una transformación del sistema financiero tradicional, que trata de ir perdiendo rigidez y volverse más ágil. Dudo que en unos años sigamos hablando de fintech: finanzas y tecnología serán una sola cosa fusionada", añade.

Alprestamo es un marketplace de servicios financieros que opera con 85 entidades en Argentina, Uruguay, México, Colombia y, próximamente, Perú. Los usuarios ingresan a la plataforma, cargan sus datos y, automáticamente, comienza un proceso de evaluación que termina en una serie de propuestas de préstamos o tarjetas de crédito.

Alprestamo conecta a usuarios que necesitan servicios financieros con entidades que pueden proveérselos

"Las ofertas que les llegan ya están preaprobadas, porque chequeamos las variables de riesgo. Esto les evita pasar por procesos duros de rechazo o comprobación. Nuestro modelo apunta a que las personas puedan matchear perfectamente bien con la entidad que se ajuste a su perfil", añade Blanco.

La mayoría toma préstamo chicos: unos u$s600 o u$s700 en Uruguay y entre u$s200 y u$s300 en el resto de países. La plataforma ya superó los 3,2 millones de usuarios y otorga 20.000 créditos y 5.000 tarjetas de crédito mensuales.

Por su parte, Joaquín Dominguez, VP de Créditos de Ualá, afirma a iProUP que apenas tres de cada 10 argentinos pidieron una línea a una entidad financiera, por lo que la fintech busca expandir las opciones de financiamiento con préstamos personales y para comercios por hasta $1 millón en 6, 12 o 18 cuotas fijas.

Los usuarios Ualá también pueden pasar a cuotas sus pagos con tarjeta, QR, recargas o facturas y tener dinero en el acto. Estas propuestas están disponibles para aquellos seleccionados a través de un scoring interno: el mayor uso de la tarjeta eleva las probabilidades de acceder a préstamos y cuotas.

Moni también ofrece préstamos 100% digitales, de otorgación inmediata y hasta en 12 cuotas. Juan Pablo Bruzzo, CEO de la firma, afirma a iProUP que los únicos requisitos son ser mayor de 18 años y tener una cuenta bancaria.

Según el ejecutivo, más del 90% de los argentinos posee una caja de ahorro, pero no utiliza servicios básicos, como tarjeta de crédito, o no pueden acceder a préstamos personales porque no califica en sistemas de scoring tradicionales.

"Desde el inicio, nuestra intención fue apuntar a este sector de sub-bancarizados, desatendidos por el mercado tradicional, para democratizar el uso de herramientas digitales", dice. Así, sus clientes pueden tomar créditos con acreditación instantánea y pocos requisitos, ya que usan una evaluación basada en machine learning.

Esta herramienta predice el perfil de riesgo usando Big Data, definiendo 10 segmentos con probabilidad de mora del 2,5% al 20%, para determinar el monto, interés y plazo máximos.

"En Moni todo se resuelve en función del tipo de cliente y perfil de riesgo, bajo un sistema que busca la recurrencia: al saldar un préstamo, la persona puede solicitar uno nuevo, con mejores condiciones. Eso hace que un gran porcentaje de nuestra cartera sean clientes recurrentes".

Moni lleva prestado cerca de u$s300 M. El 80% son empleados en relación de dependencia y está dentro de los parámetros del salario del argentino medio del sistema formal.