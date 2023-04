Te prestan plata, te la hacen fácil y te la dan "al toque": cómo podés comprar a crédito aunque no tengas tarjeta

Estas fintech ofrecen alternativas de fácil contratación y pocos requisitos que llevan alivio a los usuarios que requieren dinero para afrontar gastos

Los argentinos tienen en su lista de temores a los "imprevistos", como reponer una heladera o comprar el repuesto de un auto. Y esto sucede, más allá de la pérdida de poder de compra o el alza de los precios, por los límites desactualizados de las tarjetas de crédito y la virtual desaparición de las cuotas sin interés.

Pero si surge una necesidad, es altamente probable que haya una fintech ofreciendo la solución.

Créditos: cómo financiarse con las fintech

Las fintech ya son una fuente de financiamiento clave para millones de argentinos que no pueden acceder a créditos de ningún tipo a través de instituciones financieras tradicionales, por falta de historial u otros motivos. Ofrecen un servicio centrado en el usuario, para que el proceso de contratación sea sencillo, ágil, 100% digital y con acreditación inmediata.

Pablo Blanco, CFO de Alprestamo, afirma a iProUP que "la gente busca limitar las fricciones en el otorgamiento de un préstamo o de una tarjeta, y cuando decide recurrir a una fintech es por el servicio, la facilidad, los tiempos y la confianza que genera todo el proceso".

"Esta demanda dio lugar a una transformación del sistema financiero tradicional, que trata de ir perdiendo rigidez y volverse más agil. Dudo que en unos años sigamos hablando de fintech, porque en las finanzas y la tecnología van a ser una sola cosa fusionada", añade.

Alprestamo es un marketplace de servicios financieros que trabaja con 85 entidades en Argentina, Uruguay, México y Colombia, y que está desembarcando en Perú. Los usuarios pueden ingresar a la plataforma, cargar sus datos y, automáticamente, comienza un proceso de evaluación que da como resultado una serie de propuestas de préstamos o tarjetas de crédito.

Alprestamo une a personas que necesitan crédito con empresas que pueden otorgarlos

"Las ofertas que les llegan ya están preaprobadas, porque chequeamos las variables de riesgo. Esto evita pasar por procesos duros de rechazo o comprobación. Nuestro modelo apunta a que las personas puedan matchear perfectamente bien con la entidad que se ajuste a su perfil", suma Blanco.

La mayoría toma préstamo chicos: unos u$s600 o u$s700 en Uruguay y entre u$s200 y u$s300 en el resto de países. La plataforma ya cuenta con 3,2 millones de usuarios, un promedio de 20.000 créditos y 5.000 tarjetas de crédito mensuales. El total acumulado desde el inicio de operaciones equivale a 350.000 préstamos totales por más de u$s52 millones.

Para graficar el mercado de créditos en Argentina, Joaquín Dominguez, ejecutivo de Ualá, afirma a iProUP que apenas tres de cada 10 argentinos pidió una línea a una entidad financiera en 2021.

Por eso, la fintech está enfocada en expandir las opciones de financiamiento y desarrollar productos para la inclusión financiera. Ofrece préstamos personales y para comercios por hasta $1 millón, con la posibilidad de devolverlos en 6, 12 o 18 cuotas fijas.

Además, los usuarios pueden pasar sus consumos o compras con tarjeta prepaga, QR, recargas, o pago de facturas a cuotas y disponer del dinero en el acto, con tope en $60.000. Estas propuestas están disponibles para usuarios seleccionados a través de un scoring interno, que les permite generar un perfil crediticio en base a su actividad en Ualá.

En ese sentido, el mayor uso de la tarjeta eleva las probabilidades de acceder a préstamos y cuotas. Cuantas más transacciones realicen, mayores montos y tasas más convenientes logran.

Ualá ofrece cuotificación y Buy Now Pay Later

Estos servicios se contratan desde la aplicación de Ualá, con algunos requisitos básicos (ser mayor de 18 y tener ciudadanía o residencia argentina).

Moni es otra de las fintech que ofrece préstamos 100% digitales, de otorgación inmediata y hasta en 12 cuotas. Su CEO, Juan Pablo Bruzzo, afirma a iProUP que los únicos requisitos son ser mayor de 18 años y tener una cuenta bancaria.

Bruzzo indica que más del 90% de los argentinos posee una caja de ahorro pero no utiliza servicios básicos, como tarjeta de crédito, o no pueden acceder a préstamos personales porque no califica según los criterios de los sistemas de scoring tradicionales.

"Desde el inicio, nuestra intención fue apuntar a este sector de sub-bancarizados, desatendidos por el mercado tradicional, para democratizar el uso de herramientas digitales", asegura. A diferencia del sistema bancario, los clientes de Moni pueden tomar créditos con acreditación instantánea y con pocos requisitos, porque la fintech utiliza un scoring basado en machine learning.

Esta herramienta predice con exactitud el perfil de riesgo usando Big Data, definiendo 10 segmentos con probabilidad de mora del 2,5% al 20%, para determinar el monto, interés y plazo máximos.

"En Moni todo se resuelve en función del tipo de cliente y perfil de riesgo, bajo un sistema que busca la recurrencia: al saldar un préstamo, la persona puede solicitar uno nuevo, con mejores condiciones. Eso hace que un gran porcentaje de nuestra cartera sean clientes recurrentes".

Juan Pablo Bruzzo, CEO de Moni, asegura que las personas que salda un préstamo puede pedir otro con mejores condiciones

Moni lleva prestado cerca de u$s300 millones. El 80% de los usuarios son empleados en relación de dependencia y está dentro de los parámetros del salario del argentino medio del sistema formal.

Cómo comprar en cuotas sin tarjeta de crédito

Una tendencia que gana terreno es Buy Now, Pay Later (BNPL), que significa "comprá ahora y pagá después". El sistema puede integrarse en la página de venta del negocio o a través del QR y permite abonar las compras en cuotas, aunque el comercio recibe el dinero en el momento.

Ualá ofrece este servicio desde septiembre tras la adquisición de Ceibo Créditos, especializada en la generación de préstamos en puntos de venta o comercios. "BNPL está creciendo a un ritmo acelerado en el mundo respecto a los préstamos tradicionales. A modo de ejemplo, su penetración en ecommerce en Europa supera el 8% y en América Latina sólo alcanza al 1%", dice Domínguez.

En la misma línea, la fintech cordobesa Wibond, que ya tiene 2.000 comercios adheridos, también brinda la posibilidad de comprar hoy y pagar la primera cuota pasados los 30 días. Una vez que el usuario selecciona el producto, pasa al checkout y selecciona Wibond como medio de pago. Puede crear una cuenta en menos de cinco minutos para obtener un crédito disponible.

Los planes van de tres a 12 cuotas y ofrecerá pagos sin interés con tarjeta de débito. Se abonan directamente desde la app de Wibond. "En Argentina y Latinoamérica, más del 80% de la población no tiene acceso a una tarjeta de crédito, por lo que contar con alguna herramienta se ha vuelto esencial", concluye a iProUP Sol Cardell, Head of Marketing en Wibond.