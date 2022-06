Plazos fijos UVA: los beneficios de esta herramienta financiera, cómo sacarlos

Una cosa es clara: todos quieren que su ahorros no se diluyan con la inflación. Y los Plazos Fijos UVA pueden ser una herramienta para lograrlo

Actualmente hay un interés creciente por el plazo fijo UVA, ya que este ofrece un rendimiento igual a la de la inflación más un 1% de interés nominal anual en concepto de "ganancia". Es decir, si la premisa del 70% de inflación anual finalmente se volviera una realidad, un plazo fijo UVA que se hizo a comienzo de año obtendría un 71% de interés.

Entonces la pregunta que se hacen muchos ahorristas es: ¿Cómo hacer un plazo fijo UVA? A continuación, todas las respuestas.

Con una inflación creciente, muchos ahorristas buscan resguardar su dinero

¿Cómo poner mi dinero en un plazo fijo UVA?

Para poner nuestro dinero en un plazo fijo UVA previamente debemos tener una cuenta en alguna entidad bancaria. Cabe recalcar que el procedimiento puede tener leves variaciones dependiendo de la entidad con la que operemos, pero, a rasgos generales, el proceso es bastante similar.

Para esto la forma más común y sencilla es a través de homebanking.

En el caso del Banco Provincia entramos al menú y luego en la sección "simula tu plazo fijo web". Ahí podremos elegir de que cuenta realizarán el tipo de plazo fijo (en este caso UVA), el importe y el plazo de vencimiento.

Cabe recordar que, en este tipo de plazo, el tiempo mínimo es de 90 días y el máximo de 365 días. Luego confirmamos la operación y ya estaremos invirtiendo en este tipo de instrumento.

El Banco Provincia es uno de las tantas entidades financieras que permiten hacer un plazo fijo UVA

Aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer un plazo fijo

Si bien hacer un plazo fijo, sea el UVA o cualquier otro tipo, el BCRA realizó una serie de recomendaciones que, junto con algunos consejos nuestros, es importante tener en cuenta:

Guardar el dinero en el hogar no genera ningún interés

El plazo fijo tradicional ofrece un retorno conocido (la tasa de interés) y en el caso del plazo fijo UVA el retorno es "parcialmente" conocido, ya que se sabe que se obtiene la inflación del período más un 1% de interés nominal anual, por lo que se desconoce y es variable al fin y al cabo es el porcentaje de inflación.

Además, los plazos fijos son un instrumento simple, seguro y contribuye a la financiación de los clientes bancarios.

Atesorar pesos es uno de los peores "negocios" posibles

Chequear la tasa de plazo fijo

Antes de seleccionar a una entidad financiera para poner dinero a plazo fijo hay que chequear la tasa de plazo fijo por Home Banking o por la banca de inversión, ya que los medios electrónicos suelen ofrecer mejores tasas de interés.

Sin embargo, esto no se está dando en la actualidad ya que los bancos consideran que las tasas mínimas impuestas por el BCRA se encuentran en "valores altos" por lo que únicamente se limitan a ofrecer el interés mínimo.

A mayor plazo, mejor tasa

Habitualmente, a mayor plazo, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. Si se sabe que no se necesitará el dinero por un tiempo superior a 30 días, consultar las tasas de interés por plazos superiores, como 60, 90, 180 y 360 días.

Sin embargo, esta premisa no se cumple en la actualidad, por lo que lo más rentable termina siendo, en el caso de colocar dinero en un plazo fijo tradicional, colocar el dinero a 30 días e ir renovándolo periódicamente, algo que se conoce como "hacer tasa". En este caso, la tasa efectiva anual, debido al interés compuesto, termina siendo significativamente más alta.

Seguro de Garantía de los Depósitos

Los plazos fijos que fueron captados a tasa superiores a la de referencia, y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, no se encuentran garantizados por el Seguro de Garantía de los Depósitos.

Montos y tasas

Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $500 a través de los medios electrónicos. Sin embargo, para que esto suceda, el dinero tiene que ser significativamente alto y tratar de entablar una negociación con el banco o entidad financiera.

Pesos, dólares y tasas

Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

Las operaciones en pesos y dólares ofrecen intereses significativamente diferentes

Dinero congelado

Es recomendable "invertir" en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

En el caso de los plazos fijo UVA precancelable se pueden retirar antes del plazo establecido, siempre que haya pasado un mínimo de 30 días.

Cabe recordar que, en caso de hacerlo, el banco no tomará en cuenta el contrato en "UVAS", sino que pagará un interés nominal por el tiempo que efectivamente estuvo el dinero y esta además es más baja que la tasa ofrecida en los plazos fijos tradicionales.

Plazo fijo compensable

Los plazos fijos en pesos son compensables, esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

Distinto banco, diferente tasa

Antes de poner el dinero en un plazo fijo, se debe prestar atención a la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

Sin embargo, como ya mencionamos previamente, todos los bancos están presentando la misma tasa de interés. En el caso del plazo fijo UVA es indiferente, ya que ofrece el retorno de la inflación más un 1% de interés nominal anual.

Plazo fijo no compensable

No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad, indicó iProfesional.