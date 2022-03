El lado "cripto" de la guerra: ante las sanciones a Rusia, ¿se viene el rublo digital y aumentará el bitcoin?

El analista financiero Iván Marchena reside en las penalizaciones de EE.UU. y Europa podrían impactar en el precio de los activos digitales

El 24 de febrero, las tropas rusas avanzaron sobre territorio ucraniano. Fue el comienzo de un conflicto que –aunque data de varios años atrás– dio inicio a una nueva conmoción mundial. E impactar en Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas.

Los mercados no tardaron en reaccionar y el precio del petróleo, el gas natural y otras materias primas se dispararon. Estados Unidos, la Unión Europea y otras regiones impusieron duras sanciones económicas al país comandado por Vladimir Putin.

¿Las criptomonedas sirven para evitar el bloqueo bancario?

En el medio de estas decisiones económicas, una pregunta surge en el horizonte: ¿pueden las criptomonedas salvar a Rusia del bloqueo económico? Iván Marchena, analista financiero y residente en Moscú, asegura a iProUP que allí podría haber un camino.

Antes de hablar, Marchena quiere dejar algo en claro: "Acá en Rusia –y personalmente yo– también estamos en contra de la guerra y condenamos cualquier acto bélico en contra de un estado soberano".

Sentada su posición política, Marchena asegura: "Se podría decir que un refugio para poder evitar este aislamiento bancario dentro del sistema tradicional serían las criptomonedas".

"A pesar de que esa es una alternativa, la están dejando como una última opción. Esto se debe a que en Rusia la política de gobernanza es más bien autoritaria, es decir, quiere tener el control de lo que hacen", señala.

En este sentido, añade que "las criptomonedas no pueden ser controladas porque a priori son descentralizadas: no hay una persona o gobierno que las dirija, sino que todo el mundo tiene acceso y no se puede hacer ningún tipo de manipulación sin que la red se dé cuenta de lo que está sucediendo".

En ese sentido, según Marchena "el gobierno ruso primero va a gastar las opciones tradicionales que en este caso es el yuan chino o incluso el rublo ruso, porque hay convenios directos entre estos dos países".

Rusia podría usar las criptomonedas para evitar el bloqueo al sistema bancario internacional

¿Puede Rusia crear un "cripto-rublo"?

Aunque es una opción, el analista aclara: "Por el momento, el activo hegemónico de respaldo mundial es el oro, que sigue creciendo. Va lento pero seguro, siempre en crecimiento. Bitcoin o las criptomonedas, en general, se están moviendo de manera volátil".

Siguiendo esa dirección, el residente en Moscú explica que "Rusia es el único país que ha estado comprando oro. Digamos que de alguna manera se ha estado preparando para este tipo de escenario porque tiene una reserva del equivalente a más de 600 mil millones de dólares".

"Si quisiera, Rusia podría crear una criptomoneda que sea respaldada por oro. Si hace eso, en ese momento estaría venciendo y dejando de lado la hegemonía del dólar", analiza.

Según el experto, "las criptomonedas pueden ser la solución, porque si se crea una cripto que tenga como respaldo el oro, cualquier inversor va a tener la seguridad de las garantías que está buscando".

Sin embargo, antes de continuar, Marchena se enfrenta a una realidad: "A mí me encantaría que suceda, pero lamentablemente los gobiernos no creo que vayan por esa labor porque estarían dejando el pedazo del pastel que ellos se llevan entre las sombras".

A pesar de todo, el analista asegura que "dentro de Rusia sí están los planes de crear su propia moneda digital, el criptorublo, pero yo tengo muchas dudas con eso porque un gobierno nunca va a permitir que sean las mismas personas las que administren su propio dinero".

"Lo que sí sé son los matices que hay con la coyuntura actual y es que la economía rusa se quiere independizar del todo del sistema monetario actual", remarca Marchena.

¿Qué puede pasar con el dólar?

Sin embargo, el experto en mercados remarca que este escenario de bloqueos podría conducir a algo peor a nivel global y económico.

"Me doy cuenta de que en cada conflicto en el que Estados Unidos participa, como controla el dólar, pueden dejar de darle dinero a un país. Es decir, ¿cómo funciona la economía? Uno tiene dinero, uno compra, uno vende y eso se reinyecta a la economía: ahí está el flujo monetario", analiza.

Y continúa: "Al momento en que Estados Unidos congela el dinero de Rusia va a generar un déficit de esas divisas que también va a impulsar a que siga la inflación, por lo que EEUU deberá imprimir más dinero y enviarlo para Europa".

Según Marchena, Rusia tiene grandes reservas de oro y podría usarlas para crear una divisa digital fuerte

"Nosotros vivimos en un mundo globalizado en el que participan todas las economías de este mundo y es muy difícil eliminar a una economía de todo este sistema porque es como sacarle una pata a una silla, que va a quedar temblando", asegura.

Y concluye: "Al final del día, esto conlleva un efecto boomerang que va a terminar afectando a las mismas economías que están impulsando estas sanciones".