¿Cómo ganar buena plata y detectar oportunidades?: las revelaciones de 10 CEO y directores de empresas cripto

Ejecutivos y analistas dan sus pálpitos para este año y las opciones que tienen los ahorristas para resguardar sus ahorros en monedas digitales

En los últimos meses, Bitcoin perdió la mitad de su valor desde el pico histórico de noviembre, cuando rozó los u$s67.000. Su desplome hizo caer a todo el panel de criptomonedas.

Si bien los usuarios principiantes siguen con preocupación el minuto a minuto de las cotizaciones, los expertos están más acostumbrados a estos vaivenes. Consultados por iProUP, revelan cinco claves del mercado cripto para 2022:

1. ¿Qué pasará con Bitcoin en 2022?

2. ¿Cuáles son las altcoins para seguir?

3. ¿Cómo detectar oportunidades?

4. ¿Cuáles son las mejores estrategias?

5. ¿Cuál será la tendencia cripto de 2022?

1. Rubén Galindo, CEO de Airtm

1. El Bitcoin seguirá desinflando la burbuja poco a poco. Los inversores retail que entraron esperando ganancias rápidas se van a desanimar. Creo que ya liquidaron a muchos early adopters: será difícil llegar a la siguiente porción del mercado y caro para las empresas que ya estarían invirtiendo en el awareness de bitcoin. Será un año de consolidación y la siguiente vez que suba será por casos de usos reales.

2. Será muy interesante ver la ruta que tomen los reguladores. Ver nuevos protocolos de primera capa, como ZCash, Dash, Monero, en auge ante las potenciales regulaciones. También apostaría a los protocolos y proyectos que le permitan a la gente organizarse en forma descentralizada, como Ethereum, Solana, Cardano; y los token de intercompatibilidad de blockchain, como Polkadot.

3. Este año veremos cómo responderán los gobiernos hacia las alternativas que presentan las criptomonedas, que ven como amenaza. Al no tener que confiar en una entidad centralizada para manejar tu dinero, se están creando comunidades económicas autónomas, como las DAO. Creo también que el concepto de NFT está empujando muchísimo las fronteras de las DAO.

4. Obviamente Bitcoin siempre es una buena apuesta, aunque hoy esperaría a que se desinfle el mercado.

5. Los bancos centrales y las monedas, incluido el dólar, están en una posición incómoda. La libertad de elección en la era de la personalización en la que a todos les gusta no sólo la cosa "X", sino también las cosas "X" que haga "Y". Al identificarnos con "Y", se abrirá un mundo de oportunidades con muchísimos incentivos a los emprendedores para crear "dinero brandeado" y atraer a la gente "X" que le gusta "Y". Tanto X como "Y" son componentes económicos de las nuevas economías que surgirán gracias a las tecnologías de Bitcoin, cripto y blockchain.

2.- Maximiliano Hinz, director general de Binance para Latinoamérica

1. Es clave analizar los movimientos de compañías y gobiernos. En 2021, hubo un gran incremento de capitales empresariales y un primer país que adoptó BTC como moneda de curso legal. Son hitos importantes.

2. Veremos un gran avance de las monedas relacionadas con el metaverso. En los últimos meses, empresas como Facebook cambiaron totalmente su visión y lo pusieron como prioridad. De la mano vienen los juegos Play to Earn y los NFT, por lo que todo este ecosistema debería tener un fuerte crecimiento.

3. Es importante estar atentos a los anuncios de grandes inversiones, pero no comprar cuando se realicen, sino tener un plan de inversión estructurado. Cuando un gobierno o fondo dice que desembarcará en cripto, el precio suele tener una suba muy grande y luego una corrección. El ahorrista debería hacer un análisis continuo del mercado y no comprar influenciado por las masas.

4. Una buena estrategia es calcular el DCA o Precio Promedio de Compra de una moneda. Por ejemplo, si adquirimos 0,1 BTC a $50.000, luego 0,1 BTC a $40.000 y después 0,1 BTC a $60.000, nuestro DCA será $50.000. Mientras vendamos arriba de ese valor tendremos ganancias.

5. Seguramente, veremos mucha innovación en el metaverso. Hoy, todas las grandes empresas de tecnología tienen propuestas de realidad aumentada (Microsoft, Alphabet, Apple y Meta), con lo que es entendible que estos recursos empiecen a interiorizarse en esta tecnología.

3.- Emiliano Limia, ejecutivo de BuenBit

1. Bitcoin seguirá siendo la reserva de valor más segura del mundo cripto. Más allá de subas y bajas, la comunidad está muy fuerte, la adopción y los desarrollos seguirán creciendo.

2. Ethereum es la red más grande después de Bitcoin y toda la innovación se está dando allí, ya no la llamaría altcoin. Probablemente, en la segunda mitad del año se implemente ETH 2.0. Otra es DOT, en Polkadot: se vienen grandes desarrollos con los despliegues de las parachains.

3. El mundo cripto está lleno de oportunidades. Las finanzas descentralizadas (DeFi) ofrecen rendimientos en stablecoins súper atractivos para los más conservadores. Lo que suceda en los metaversos y el crypto-gaming también es para seguir de cerca. Lo más importante: DYOR (hacé tu propia investigación).

4. No poner todos los huevos en la misma canasta. La diversificación es clave para no depender de un solo activo. Tampoco hay que invertir en algo que no se sabe cómo funciona.

5. Las DeFi son una tendencia que pueden llegar a ser más parte de las finanzas en general. Ya vimos inversores institucionales colocando un porcentaje de su capital en cripto. Este puede ser el año en que además empiecen a usar herramientas DeFi.

Algunos expertos recomiendan apostar por las DeFi hasta que se recupere Bticoin

4.- José Luis González Birlain, Crypto Catalyst en Bitso

1. Se espera una mayor adopción mainstream de Bitcoin. Existen dos clave que ayudarán: el mayor interés en inversiones de BTC a través de ETF y la integración de nuevas tecnologías de escalabilidad, como Lightning Network, para transacciones instantáneas a costos significativamente menores.

2 y 3. Se concretará la actualización llamada The Merge en Ethereum: la transición del mecanismo de consenso Proof of Work hacia Proof of Stake. Esto potenciará fuertemente su capacidad de procesamiento, disminuirá el consumo energético y reflejará una reducción en los costos de las transacciones. Ether (ETH), es la gran opción para tener en la mira en la primera mitad del año.

4. DeFi es una estrategia clave a largo plazo: no solo ofrece ganancias atractivas, también muestra crecimiento exponencial. En el país y el mundo se están desarrollando nuevas soluciones para mejorar la experiencia, como tarjetas para hacer compras en pesos consumiendo cripto.

5. Habrá mayor interés en productos de staking; adopción de tecnologías para incrementar la escalabilidad; herramientas de interoperabilidad entre blockchains y competencia en el ecosistema. Otra de las tendencias es la ampliación como medio de pago, gracias a las stablecoins y la emisión de CBDC de los bancos centrales.

5.- Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango

1. Creo que es un año para estar muy atentos, ver cómo se consolida el mercado y hacia dónde se mueve. El 2021 fue buenísimo, en términos de sucesos, con Bitcoin, DeFi y NFT, que todavía están en fase de exploración: no sabemos qué uso le vamos a dar.

2. La capitalización de mercado es una métrica engañosa, que no es del toda precisa. En la lista están Bitcoin, Ether y el top-10 de marketcap como BNB, Solana y Cardano.

3. La gente se guía mucho con noticias, pero los hitos realmente importantes a veces pasan desapercibidos, como el protocolo Taproot. Cosas de este tipo muestran hacia dónde va la industria.

4. El único consejo que puedo dar es que si compra Bitcoin, que no se deje llevar por los vaivenes del precio. No importa una caída de 10% para quien sabe que es una apuesta a largo plazo porque supone una disrupción muy grande.

5. Me gustaría ver hacia dónde van DeFi y los NFT. Están fase exploratoria. El mundo está experimentando con muchas. Es como Internet: nadie pide permiso para crear, probar y participar.

6.- Lola Rodríguez, Paid Media Manager de Let'sBit

1. En 2022 continuará la adopción masiva de Bitcoin, ya que se posiciona como alternativa o complemento de la economía de los próximos años. Esto será uno de los incentivos más importantes para generar un alza del precio.

2. Dentro de las altcoins para seguir se encuentran Luna y Solana. A medida que el ecosistema cripto y blockchain crecen cada vez más, han surgido nuevas necesidades, que ambas resuelven.

3. Siempre es buen momento para acumular bitcoins. Comenzamos el año y ya se habla de la inflación a nivel global. Muchos resaltan la capacidad de las criptomonedas para evitar perder poder adquisitivo.

4. Una clara estrategia es generar rendimientos con stablecoins sin riesgos de volatilidad y con ganancias claramente superiores a instrumentos de la banca tradicional.

5. La tendencia que se consolidará será la búsqueda de tecnologías que permitan mayor velocidad de las transacciones y menor costo para el usuario. Esto será acompañado de la adopción masiva que llevará a que más personas busquen utilizar criptomonedas en el día a día.

NFT, uno de los rubros que podría explotar en 2022

7.- Santiago di Paolo, líder de comunidad de Lemon

1. Bitcoin continuará su curso hacia la adopción masiva. La bola de nieve ya empezó a rodar y muy difícilmente haya vuelta atrás. Estamos hablando de una nueva forma de relacionarnos con el mundo financiero, de manera abierta, transparente y sin intermediarios.

2. Si nos referimos a cualquier cripto que no sea Bitcoin, Ethereum tiene mucho camino todavía. Se viene un año movidito con la migración a ETH 2.0 y temas a trabajar sobre escalabilidad. Recomiendo investigar sobre sharding y rollups.

3. Es recomendable estudiar en detalle los proyectos en los que uno quiere invertir. No dejarse llevar por el ruido (precios) y enfocarse en la tecnología y los problemas que apuntan a resolver.

4. En Lemon tenés un caso: para protegerte de fluctuaciones, podés hacerte de DAI y generar ganancias al 13% anual. DAI permite tener cripto sin exponerse a la volatilidad. Podés usar la tarjeta Lemon para pagar en comercios, debitándose de los DAI que tengas.

5. Creo que este será un año para ver realmente cómo se comporta el mercado de los NFT. ¿Es una tecnología que realmente llegó para quedarse? Lo veremos en 2022.

8.- Juan José Méndez, CBO de Ripio

1. Después de un año en alza, el mercado debería tender a un nuevo piso y una cotización más austera. Debemos entender que estamos frente a una nueva tecnología que avanza mediante ciclos de adopción, en los que influyen las economías locales, evolución de la cultura del dinero, política y marcos regulatorios.

2. Si bien BTC y ETH son las más sólidas, hay proyectos con blockchains propias o alternativas muy interesantes, como Polygon (MATIC), Solana (SOL) y Cardano (ADA). Lo indispensable a la hora de apostar es mantenerse informado y conocer los fundamentos.

3. El consejo más importante: no apresurarse y estar atento para no caer en estafas. Por otro lado, es clave estar atento a lo que ocurre en materia de regulación cripto a nivel global, porque replican tarde o temprano sobre jurisdicciones locales.

4. Una estrategia clásica que adoptan varios ahorristas con Bitcoin: dollar cost average (DCA). Es decir, definir un horizonte de inversión y un monto fijo a comprar todos los meses, para luego trazar el promedio y analizar si se generaron ganancias.

5. Van a continuar surgiendo productos alrededor de Web3, nueva fase de internet que habilita protocolos y soluciones descentralizadas basadas en blockchain: mejores herramientas de créditos, pagos e inversión; nuevas aplicaciones y casos de uso para NFT; y juegos play-to-earn.

9.- Gabriel Vago, CEO de ArgenBTC

1. Si se siguen cumpliendo los patrones cuatrienales de ciclos de Bitcoin, 2022 debería comportarse como en 2014 o 2018. Es decir, lo más probable es que cotice a la baja. Por supuesto, puede pasar cualquier cosa: hay una adopción muy masiva de los últimos años, lo que puede modificar estos patrones.

2. No hay altcoins. Para mí sólo es Bitcoin y, a lo sumo, Ethereum.

3. Algo muy importante es lo que haga EEUU con la inflación: si seguirá emitiendo y enviando paquetes de rescate para activar la economía.

4. Conseguir rendimiento por los fondos en DeFi puede ser una buena opción, algo que planeamos lanzar.

5. Creo que este será el año de las DeFi: explotarán.

10.- Federico Goldberg, CEO de TiendaCrypto

1. Hay que mirar el largo plazo: el Bitcoin tiene una cantidad finita de emisión por lo que la oferta es acotada y se revalorizará. Las criptos llegaron para quedarse, hay que aguantar estos altibajos.

2. A mí me gustan RPL, LUNA, SOL y CRV. En ningún caso es una recomendación de compra, son solo proyectos que veo serios.

3 y 4. Lo mas importante es diversificar, tanto en activos como en momentos de compra. Se debe separar un presupuesto e ir comprando en distintos periodos para promediar el precio. Es la mejor estrategia para no sufrir ante caídas.

Los juegos play-to-earn, otras de las tendencias fuertes para este año

11.- Manuel Beaudroit, CEO de Belo

1. Vamos a estar sufriendo los próximos dos años un bear market (mercado bajista), llegando a mínimos, pero por encima de los u$s30.000. Aunque nunca se sabe en un mercado tan salvaje y con todo lo que sucede a nivel geopolítico, con EE.UU. aumentando su gasto y provocando más inflación. Hoy, las cripto están caídas por la suba de tasas y la gente va a ir a activos más confiables.

2. Los ecosistemas que están surgiendo, como pasó con Ethereum o lo que está pasando en Terra es impresionante. Será clave ver qué pasa con el desarrollo de Play-to-earn, como Axie Infinity.

3. Será un año de alta volatilidad. Siempre estarán surgiendo nuevas redes y contratos para ofrecer tasas. Quizás valga la pena apostar a algo más conservador para ir surfeando este momento. En 2023 veremos cosas que hoy no conocemos.

4. Una estrategia es apuntar a lo más seguro en un mercado a la baja. Quizás es mejor colocar el capital a una tasa y comprar cuando cambie la tendencia.

5. Los NFT se van a popularizar muchísimo más en algunas otras aplicaciones retail, como Instagram. Hay que ver en qué momento pasa a ser de uso masivo. También veremos otras apps de NFT.

12.- Nicolás Verderosa, CEO y cofundador de Kephi

1. Creo que a Bitcoin le queda un "testeo" más del pico histórico de u$s67.000 y es posible que lo supere. Pero la visión optimista de u$s100.000 en 2022 no es factible en estas condiciones.

2. Altcoins relacionadas a NFT, gaming y multiverso crecerán. También hay que mirar monedas nativas de blockchains en crecimiento, como SOL (Solana), Matic (Polygon) y KAI (KardiaChain).

3. Aquellos proyectos o iniciativas que se popularicen fuera del nicho cripto tienen mayor chance de éxito. El mundo cripto representa un porcentaje chico de la población mundial: suele ser el mismo dinero que fluye de un lado a otro. Cuando algún proyecto escapa a esa lógica y "hace entrar" gente nueva marca la diferencia.

4. En un mercado bajista hay que mirar las monedas estables para obtener un rendimiento anual, como UST (de Terra) y el staking en Anchor que promete 19% anual. Hay opciones en exchanges locales, pero están sujetas al control impositivo.

5. Sin dudas los NFT y el metaverso son las tendencias que se consolidarán. Facebook, Twitter e incontables artistas y celebridades harán que el comercio de arte digital NTF siga creciendo. También veremos nuevos usos de esta tecnología para venta de otro tipo de bienes, como inmuebles.

13.- Renata Rodrigues, Gerente de Marketing de Paxful

1 y 2. Aunque creemos que nadie puede predecir la dirección de Bitcoin, la adopción global está creciendo constantemente. La Red Lightning hace posible que cualquier negocio reciba micropagos en segundos y a costo muy bajo. Hay países que seguirán el mismo camino que El Salvador, adoptándolo como moneda de curso legal.

3. Las regulaciones juegan un papel fundamental en el mercado e influyen en el precio, pero a medida que más personas recurren a Bitcoin como medio de intercambio, veremos el mayor impacto que tiene Bitcoin en la vida cotidiana.

4. Bitcoin es un activo que fluctúa como cualquier otra moneda, por lo que la decisión dependerá en última instancia del objetivo de la persona. Para aquellos que buscan tener monedas digitales, es una buena opción.

5. La tendencia general es que cada vez más personas son conscientes de los beneficios de Bitcoin más allá de los casos de uso práctico y los están adoptando. Hoy hay más negocios que lo aceptan porque la tecnología está evolucionando y ya no tenés que esperar 10 minutos para confirmar tu pago. Las comisiones red son relativamente baratas con Lightning Network y plataformas como Paxful la están incorporando.