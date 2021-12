JPMorgan redobla su apuesta al universo cripto: desarrollará una blockchain para Siemens

Mediante este acuerdo, el objetivo de ambas firmas es desarrollar tecnología de contabilidad digital que registre y verifique transacciones

La tecnología blokchain no para de ganar terreno entre las grandes firmas. En este escenario, JPMorgan Chase se asoció con Siemens para desarrollar un blockchain para pagos y contabilidad digital.

El objetivo de ambas firmas es desarrollar tecnología de contabilidad digital que registre y verifique transacciones. Además de respaldar las criptomonedas como bitcoin (BTC), para automatizar aún más áreas como los pagos.

¿A qué apunta?

Siemens detalló que la automatización mejorada es necesaria para procesar la mayor cantidad de pagos que espera debido a la creciente popularidad de los modelos de pago como el pago por uso.

"Si el negocio se mantuviera igual que hoy, diría que estamos bien con respecto a nuestra configuración de tesorería. Podemos automatizar un poco y tal vez reduzcamos los costos y la asignación de efectivo", explicó Heiko Nix, jefe de administración de efectivo y pagos de Siemens.

JPMorgan cerró la sesión a la baja en los u$s153,94.

"Esta no es la razón por la que estamos haciendo esto. La razón es que estamos viendo un gran cambio debido a los modelos comerciales digitales emergentes, porque ya no podremos pronosticar el efectivo, por ejemplo", agregó Nix, en diálogo con Financial Time.

El sistema se está utilizando para transferir dinero automáticamente entre las propias cuentas de Siemens. Actualmente solo se usa para dólares estadounidenses, pero hay planes para permitir transferencias en euros el próximo año. Las empresas se negaron a comentar sobre el volumen de pagos que el nuevo sistema había procesado hasta la fecha.

"La infraestructura, desarrollada con Siemens por la unidad de cadena de bloques de JPMorgan, Onyx, lleva los pagos programables más allá de los usos actuales como débitos directos y órdenes permanentes", comentó Naveen Mallela, jefe global de sistemas de monedas en Onyx.

"Quieres reglas más flexibles o activadores flexibles, ahí es donde la infraestructura actual se queda corta", comentó Mallela.

Mallela también indicó que JPMorgan tenía una cartera de clientes a los que le gustaría ofrecer el nuevo sistema, pero que Siemens es su primer cliente ancla.

Pero estas firmas no son las únicas, HSBC y Wells Fargo dijeron la semana pasada que habían acordado liquidar las transacciones de divisas directamente en blockchain.

JPMorgan sobre Bitcoin

Una posible venta anticipada de acciones en el fondo de inversión Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) sería un obstáculo más para el bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, que se volvería seis veces más volátil que el oro, avisan los analistas de JPMorgan.

Mientras el mercado de valores recupera gradualmente las posiciones, el mercado de criptomonedas ya perdió un billón de dólares de capitalización bursátil en comparación con su punto máximo de 2,5 billones registrado en mayo, recuerda un grupo de investigadores del banco de inversiones JPMorgan.

El reto decisivo en el futuro más cercano al que se enfrenta la criptodivisa será el desbloqueo de acciones de GBTC, al mismo tiempo que se observan tendencias negativas en dicho fondo del bitcoin, considerado el más grande del mundo.

"A medida que el período de inmovilización de 6 meses expira en junio y julio, es probable que estos inversores vendan al menos una parte de sus acciones de GBTC, ejerciendo una presión a la baja sobre los precios de GBTC y sobre los mercados del bitcoin en general", anticiparon los expertos.

Los expertos del banco de inversiones auguran tiempos complicados para el bitcoin

Esto, a su vez, hace que los inversores institucionales se muestren más cautelosos a la hora de adoptar los mercados de criptomonedas, pues resultan menos atractivos.

Tras analizar la volatilidad del bitcoin en comparación con el oro, los expertos calcularon el precio indicativo teórico -unos u$s140.000- de la criptomoneda, aunque aseguran que los pronósticos no son favorables.

Si bien Michael Novogratz, CEO de Galaxy Investment Partners, resaltó que "el bitcoin es una mejor versión del oro", los expertos calcularon que la criptodivisa se dirige al "hito" de ser 6 veces más volátil que el oro tradicional, situándose su valor a medio plazo en un sexta parte de los u$s140.000 (u$s23.000).

"Lo mejor que podemos esperar a medio plazo es que este coeficiente de volatilidad se recupere parcialmente, pasando de cerca de las 6 veces actuales a cerca de 4 veces a finales del año", dicen los analistas de JPMorgan. En este sentido, precisan que si "el oro digital" pasa a ser 4 veces más volátil que el oro tradicional, el valor de bitcoin sería de alrededor de los 35.000 dólares.

Michael Batnick, del Irrelevant Investor, cree que no es una coincidencia que en 2020 la gente estuviera vendiendo acciones, bonos, oro y criptodivisas al mismo tiempo, aunque no se puede hablar de una correlación estricta. "A veces el bitcoin se mueva con el mercado de valores, y a veces no", sostuvo, en una publicación de Actualidad RT.