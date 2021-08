¿Amazon, Alibaba o Mercado Libre?: uno de estos tres gigantes es la inversión "imbatible" del momento

Los activos de estas empresas del sector del comercio electrónico son altamente demandados. Pero diferentes situaciones marcan preferencias

Amazon, Alibaba y Mercado Libre son las tres empresas líderes en el sector de las e-commerce. Cada una de ellas es líder del mercado de la región en la que operan. Aunque comparten un mismo sector, sus situaciones son muy distintas en distintos aspectos.

José Ignacio Bano, gerente de Research de IOL invertironline, remarcó que "tomando el market cap podemos tener una idea de la escala de los tamaños de cada una de estas empresas. Alibaba es 6 veces y el gigante de Amazon 20 veces más grande que Mercado Libre". Y agregó. "aunque sin duda, la que mayor movimiento tuvo en el último año fue Mercado libre".

balances de estas tres empresas, y las variaciones y rendimiento anual de su cotización se explican en dichas presentaciones. Días atrás se presentaron losde estas tres empresas, y las variaciones y rendimiento anual de su cotización se explican en dichas presentaciones.

Amazon estuvo por debajo de las expectativas aunque con una tenue suba, luego de un alza muy fuerte al principio de la pandemia. Tuvo ingresos por debajo de los esperados con buenos beneficios. Bano resaltó que "en las grandes compañías lo que más se castiga que no mantenga su velocidad de crecimiento. Subió 27% interanual, cuando venía de crecer 41%".

La empresa comandada por Galperin es la mejor inversión entre los tres gigantes del ecommerce

Esta desaceleración más la aclaración de que el próximo cuatrimestre no va a tener un gran crecimiento, hizo que el mercado la castigue con una baja del 7% posterior a la presentación del balance.

El especialista destacó que a diferencia de las otras ecommerce "Amazon se destaca por su segmento muy pujante de Amazon Web Services, que sigue ganando participación dentro de la empresa, porque es uno de los segmentos con más margen bruto dentro de la compañía", precisó.

De acá en adelante, José Bano recomienda Mercado Libre. En términos de ingresos superó las expectativas.

Mercado Libre creció 94%; contra Amazon que lo hizo un 27%; mientras que Alibaba, un 34%. Además, la empresa de Galperin quintuplicó el beneficio por acción esperado y aumentó en casi un 50% en cantidad de usuarios.

En diálogo por A24, el gerente de IOL también concluyó que "Mercado Libre es una empresa limpia". "Alibaba, a pesar de ser un monstruo con 1.180 millones de usuarios contra los 70 millones de millones de Mercado Libre, está regulada por la SEC americana (Securities and Exchange Commission) y por el propio gobierno chino", completó.

Acciones a precio "regalado": ¿por cuáles apostar?

Las acciones argentinas cotizan a un precio muy bajo. Pero el mercado no marca ningún indicio de compra. La falta de apetito inversor se ve en un volumen de operación muy escaso. La experta Paula Bujía, analista de mercados señala en Qué Hacemos con los Pesos (A24) que "las acciones argentinas están regaladas pero puede ser un value trap (trampa de valor). Puede no aparecer el catalizador que las dispare y no terminan de ponerse en valor".

La clave es ser muy selectivo para las acciones argentinas. Si el driver de compra es el precio, cualquier acción está en zona de compra. Pero el precio no es suficiente.

El Gobierno, de cara a la segunda mitad del año, deberá acomodar el precio del retraso del dólar para las elecciones.

"Mi recomendación son empresas que están atadas al dólar, porque creo que en la segunda mitad de año, será el espejo de la primera mitad y el dólar contado con liquidación va a seguir subiendo", resaltó Bujía.

Ternium

Es una empresa acerera que exporta poco, pero sigue los precios internacionales del acero. Tiene una valuación precio-utilidad para el 2022 de 6,5 veces. Este ratio que está por la mitad de lo que tiene cualquier empresa acerera del mundo. Tiene un gran management y un producto muy customizado. "Argentina va a salir de la crisis. Y ante el futuro aumento del consumo interno (autos, heladeras, etc) Ternium se beneficia por el lado de los despachos", destacó.

Vista (Cedear)

Es una empresa petrolera que, aunque no se trate de una empresa Argentina, su producción está íntimamente relacionada con Vaca Muerta. Se puede invertir en pesos a través del Cedear y su cotización está atada al dólar. Actualmente el papel cotiza por debajo de los u$s5 y tuvo un EPO de 10. Tiene un ratio precio utilidad de 4 veces. Es una empresa con una expectativa de producción y crecimiento del 30% y en los últimos 2 años redujo el gasto en pozo en un 50%.

TGS

Es una empresa del sector gasífero dentro de un mercado regulado. Pero el 60% de su EBITDA viene de negocios no regulados, como en el procesamiento de líquidos, que tienen precios atados al dólar. Si bien exporta el 40% de sus líquidos, el 80% se vende a precio internacional.

Activos internacionales

Wall Street crece y la corrección se hace esperar. Es difícil acertar el momento justo de la corrección aunque el mercado ya presenta señales de fatiga. Se encuentra actualmente en máximos pero con un aplanamiento de la curva de crecimiento de los últimos meses.

Según Bujia, "lo que se mide es cuán generalizado es el rally, y ves que del S&P 500 la mitad de sus acciones no están en máximos aunque el mercado nortemericano está caro con ratio precio-utilidad de 23 veces, cuando históricamente fue de 16, justificado por las bajas tasas".

La experta recomienda tres acciones que tienen la particularidad de ser defensivas, y que están baratas dentro de sus sectores:

Medtronic (MDT)

Es una de las principales empresas de dispositivos médicos, que no creció al ritmo de las empresas de sus competidoras. Hace poco cambió su CEO que ha impreso un nuevo dinamismo en la empresa. "Mi apuesta es que en los próximos meses esta empresa se acercará al crecimiento que mostraron las empresas del sector", explicó Bujía.

Johnson & Johnson (JNJ)

Los productos para el consumidor final en farmacia que todos conocemos, sólo representan el 20% de su producción. Es una empresa muy dedicada a la elaboración de medicamentos y dispositivos médicos. Presentó un crecimiento de sus ganancias operativas al 8% al año y tiene una valuación por debajo de otras empresas del mercado.

Verizon (VER)

Presenta un precio de utilidad de 10 veces, por ser parte de un sector muy competitivo, pero es líder en comunicación de datos de celular. Se vio muy beneficiada con la aplicación de la tecnología 5G.