Si querés invertir en bitcoin, aprendé a leer el mercado: mirá la herramienta que utilizan los (cripto) lobos de la city

El análisis técnico es utilizado por los inversores para determinar tendencias y analizar a qué activos apostar. Pero hay que saber interpretarlos

Sin dudas, es la pregunta de los dos millones de argentinos que abrieron cuenta para operar con Bitcoin y otras criptomonedas: ¿cuándo es el momento oportuno para comprar o vender?

Y la respuesta no es fácil, ya que los precios fluctúan –muchas veces, de manera exorbitante– de un momento para otro. La prueba más reciente fue el récord del Bitcoin de u$s63.000 a mediados de abril: cuando todo indicaba que llegaría a los 100.000 dólares, se depreció hasta la mitad y hoy cotiza en torno a los u$s45.000.

Si bien nadie puede afirmar con exactitud cuál será el siguiente movimiento, existen herramientas que usan los expertos para predecir grandes fluctuaciones, maximizar ganancias o, al menos, reducir las pérdidas.

El comienzo

Antes de arrancar, es recomendable tener una estrategia de inversión ajustada al objetivo que el usuario desee cumplir. En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, afirma a iProUP que existen los siguientes perfiles:

"Por un lado, está el trader , que compra y vende constantemente para sacar ventaja de estos movimientos"

, que para sacar ventaja de estos movimientos" "Por otro, está el holder, que sencillamente adquiere Bitcoins y los guarda esperando que se revalorice"

Como primera medida, el ejecutivo recomienda "empezar con un monto bajo y estudiar todo lo posible" el comportamiento del mercado cripto.

"No hay que desesperarse si al principio uno pierde, ya que es lo normal. En el mercado bursátil hay un dicho que dice que el 90% de los traders pierde el 90% de su capital en los primeros 90 días. No sé si es cierto, pero lo que sí es verdad es que ser prudente es lo más importante: no hay que tradear dinero que uno no puede perder", completa.

Para intentar anticipar movimientos del mercado, los inversores optan por dos métodos:

Análisis técnico: para decidir qué comprar o qué vender

Análisis fundamental: para determinar cuándo entrar o salir de una posición

Si bien algunos priorizan uno de los dos, la mayoría de los expertos afirma que lo mejor es tomar lo necesario de cada uno.

"El análisis técnico no estudia el valor fundamental del activo, ni intenta estimar si está caro o barato desde el punto de vista de su 'calidad', como sí lo hace el análisis fundamental. Sólo intenta predecir su cotización", aclara a iProUP Iván Tello, gerente de Operaciones (COO) de Decrypto.la.

¿Qué hacen los analistas?

El análisis técnico es el método más elegido por los "lobos" de la City cripto. Tello remarca que permite examinar "cualquier tipo de mercado en el que haya oferta y demanda y predecir la evolución de la cotización basándose en el comportamiento que ha tenido en el pasado".

En definitiva, trata de seguir la tendencia y acompañarla, jamás ir en dirección opuesta. Al respecto, Iván Marchena, jefe de Operaciones de Arum Trade, sostiene a iProUP que lo principal es "encontrar los puntos de entrada y de salida del mercado".

"El precio suele repetir un ciclo, y el análisis técnico sirve para encontrar esos puntos donde comprar barato y vender caro, en qué momento entrar y salir de una posición. Sirve para entender el comportamiento del precio", completa.

El análisis técnico permite adelantarse a la variación de precios, mientras que el fundamental se enfoca en la calidad del activo a largo plazo

Este tipo de análisis puede realizarse a partir de los datos que se visualizan en una plataforma virtual, como TradingView, la más usada a nivel global. Hinz también hace referencia a Blockchain Explorer, Coinmarketcap y Etherscan para seguir el pulso de las criptomonedas.

En TradingView los inversores pueden ver gráficos representados por "velas japonesas". Se trata de rectángulos verticales que se van concatenando a través del tiempo según el comportamiento:

Alto: identificará la diferencia entre el precio de inicio y cierre de la jornada

identificará la diferencia entre el precio de inicio y cierre de la jornada Color : si es verde, significa que el activo se revalorizó en ese lapso. Caso contrario, se mostrará en color rojo

: si es verde, significa que el activo se revalorizó en ese lapso. Caso contrario, se mostrará en color rojo Cotización : si la vela es verde (alcista), el punto inferior será el precio de apertura y el superior, el de cierre. En cambio, si es roja (bajista), se invierten esas referencias

: si la vela es verde (alcista), el punto inferior será el precio de apertura y el superior, el de cierre. En cambio, si es roja (bajista), se invierten esas referencias Extremos: hay líneas que atraviesan esas velas para indicar el precio máximo y mínimo de la jornada

Esta herramienta permite que el inversor decida la temporalidad que muestra cada vela: desde un segundo hasta un mes. Así, cada una mostrará el rendimiento del activo en cada lapso y se irá conformando el gráfico. A las velas se le suman los indicadores técnicos. Es decir, las estadísticas para analizar los movimientos del precio de un activo.

"El primer indicador que todo analista o inversor debe observar antes de tomar una posición es la tendencia. Por más básico que suene, la mejor estrategia es acompañar a los activos en esa tendencia", señala Tello. Al respecto, Marchena, agrega que "los indicadores técnicos más utilizados son la media móvil, el MACD y las bandas de Bollinger"

La media móvil se presenta en el gráfico como una línea que sigue el movimiento del precio y se posiciona por debajo o encima de las velas. Representa el promedio de los valores en los que cerró cada vela y también pueden configurarse cuántos períodos se tendrán en cuenta.

La ventaja de esta herramienta es que se adapta tanto a inversores a largo plazo como a day-traders (los que compran y venden en el día). Su cálculo parte del promedio de los valores de cierre de cada período. También existe la media móvil ponderada, que da más relevancia a los últimos precios de cierre.

También es interesante ver si la media móvil está por debajo o por encima de las velas (los precios), así como el momento en que ocurre la intersección entre ambas, lo que podría anticipar el comienzo de una tendencia:

Bajista : si la media móvil está por encima

: si la media móvil está por encima Alcista: si, por el contrario, las velas la sobrepasan

Como se mencionó anteriormente, los demás indicadores que no pueden faltar en el gráfico son:

Bandas de Bollinger : líneas que recorren los puntos alcistas y bajistas de los últimos períodos. Ayudan a medir la volatilidad: mientras más se separen las bandas, más inquieto estará el mercado

: líneas que recorren los puntos alcistas y bajistas de los últimos períodos. Ayudan a medir la volatilidad: mientras más se separen las bandas, más inquieto estará el mercado Media Móvil de Convergencia/Divergencia o MACD : muestra la fase del mercado con información tomada de las medias móviles de 12 y 26 períodos. Cuando estas dos se cruzan, podría llegar un cambio de tendencia

: muestra la fase del mercado con información tomada de las medias móviles de 12 y 26 períodos. Cuando estas dos se cruzan, podría llegar un cambio de tendencia Índice de fuerza relativa o RSI: revela la potencia de un determinado movimiento de precio, indicando sobrecompra al estar en el extremo superior y sobreventa al posicionarse en el inferior. Se calcula en base al promedio de los últimos 14 períodos

Tello recomienda estar atento a las "divergencias" entre el indicador que se tome como referencia y el precio del activo: "Cuando una cotización baja, el indicador debe converger y también bajar. Sin embargo, hay momentos en que el precio decrece, pero el indicador ya no acompaña e incluso puede comenzar a subir".

Y agrega: "Esto muestra una divergencia y, si bien por sí sola no es una confirmación de cambio de tendencia, es una primera señal que nos puede ayudar a decidir si es un buen momento para aumentar una posición".

Obteniendo información

No hay que dejar de lado el análisis fundamental, que intenta descifrar el valor real de un activo. En este sentido, Marchena expresa: "Los mercados son muy sensibles a las noticias" que pueden hacer perder de vista el valor de los mismos. Y plantea dos ejemplos:

"Todas estas noticias influyen en el comportamiento de un activo. Uno tiene que saber interpretarlas. Por eso, es muy importante el análisis fundamental", destaca el ejecutivo de Arum Trade.

Además, remarca es importante estar atentos a datos que provean "la Reserva Federal, la tasa de desempleo de EE.UU. y la nómina no agrícola que refleja el número de trabajadores en ese país", ya que pueden generar amplias repercusiones en los mercados. Hinz resalta que, a diferencia de las finanzas tradicionales, "el mercado cripto no cierra, con lo que las oportunidades se dan las 24 horas."

Los expertos recomiendan utilizar tanto el análisis fundamental como el técnico

Esto representa una gran ventaja para aquellos ahorristas que quieran dedicarse al trading y no dispongan de mucho tiempo en franjas no "hábiles" de la semana. Los expertos coinciden en que no hay una estrategia mejor que otra para poner el dinero a trabajar. Pero siempre tendrá más posibilidades de éxito quienes más capacitados estén y lleven a la práctica lo aprendido.

Nadie tiene la bola de cristal ni puede saber con exactitud qué pasará mañana en los mercados. Pero interiorizarse sobre las estrategias que llevan cabo los "lobos de la city cripto", investigar y diversificar la inversión serán algunas claves para obtener mejores resultados.