BBVA refuerza su estrategia de pagos y cobros electrónicos con el lanzamiento de SWIFT Go

El banco español de trayectoria internacional apunta a refozar sus servicios de pago y cobros electrónicos con una nueva plataforma y aplicación

BBVA es el único banco español que participa en el lanzamiento de SWIFT Go, luego de una exitosa primera prueba piloto del sistema, enfocado en facilitar el pago de una compra ‘online’ en otro país o el cobro de unos servicios prestados por una PYME a un cliente internacional, con la garantía de que se realizarán más rápidamente gracias a una solución desarrollada por la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT).

Años atrás, los pagos entre países no estaban estandarizados, por lo que, al estar implicadas diferentes entidades bancarias, países y husos horarios, eran procesos complejos, largos y poco transparentes para los clientes.

Desde el lanzamiento de SWIFT gpi en 2017 por SWIFT, estos pagos se procesan más rápido, pueden trazarse de principio a fin y ofrecen más información sobre su estado, lo que favorece su eficiencia operativa. BBVA fue uno de los diez primeros bancos a nivel mundial en adherirse y pionero de su implantación en España, México, Perú y Turquía.

BBVA es el primer banco español en lanzar esta plataforma

Ahora, SWIFT Go permite realizar pagos de bajo valor a otro país más rápidamente, garantizándolos en destino y ofreciendo al ordenante información previa del importe que le llegará al beneficiario, así como total transparencia sobre el procesamiento. Una solución tecnológica que beneficiará principalmente a los consumidores particulares en sus compras ‘online’ y a las PYMEs en sus operaciones internacionales, y que permitirá a los bancos competir en este ecosistema de pagos.

En el lanzamiento participan siete bancos, entre los que vuelve a encontrarse BBVA como primera entidad española en implantar el servicio en nuestro país, junto a The Bank of New York Mellon, DNB, MYBank, UniCredit, SberBank y Société Générale. Además, BBVA ha protagonizado, junto a UniCredit, la primera prueba piloto de pagos a través de SWIFT Go entre España e Italia, que se ha completado con éxito en cuestión de segundos.

SWIFT Go permite realizar pagos de bajo valor a otro país más rápidamente

"Nos enorgullece ser uno de los primeros bancos en participar en la puesta en marcha de SWIFT Go", afirma Raouf Soussi, responsable de Estrategia de Pagos de Empresas de BBVA. "Confiamos en el potencial de esta solución para revolucionar la forma en que PYMEs y consumidores gestionan sus cobros y pagos a nivel internacional. Sabemos cuánto valoran nuestros clientes el poder disponer de un servicio seguro, que garantiza que los pagos lleguen a su destino de forma rápida y fluida".

"SWIFT Go es la respuesta directa a la demanda de consumidores y PYMEs de contar con una solución de pequeños pagos transfronterizos que sea rápida, segura y de bajo coste", explica Stephen Gilderdale, director de Productos de SWIFT.

Fuente: Noticias Bancarias