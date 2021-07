Hábitos millennials de consumo: conocé cómo y qué compran los integrantes de esta generación

Según datos de un estudio de Gelt, el 54% de lo millennials realiza compras a través de la web, y un 60% hace las compras por apps de delivery

Es de público conocimiento que el consumo digital crece desde hace años, y que la pandemia aceleró ese proceso. No obstante, la generación protagonista de esta transformación empuja también otros cambios en la forma de comprar.

Según trascendió en el último informe de Gelt, la app de cashback especialista en compra inteligente en el sector de gran consumo, recogió datos del perfil de compra de un millennial y se conoció por ejemplo que 54% de esta generación realiza compras a través de la web, y que el 60% de las compras las hacen por apps de delivery.

Radiografía de una generación

Por otro lado, el informe mostró que la mayoría de los usuarios de esta generación conviven con una persona (47%) o viven solos/as (40%) mientras que el 64% no tienen hijos/as. Por ahora, la mayoría de las personas que realizan las compras son mujeres: un 51%, un 48% de varones y un 1% no binario / no declarado.

Para ampliar la información de este estudio, iProUP se comunicó con Pablo Rubino, responsable de marketing de Gelt, que se encargó de revelar algunos datos de esta nueva generación. Por ejemplo, según el ejecutivo, los millennials prefieren optimizar su tiempo para realizar actividades que les den la mayor satisfacción personal.

"Otros datos sobre los usuarios millennials que utilizan Gelt, es que tienen un gasto de monto promedio de ticket de $2.800", expresa Rubino.

"Vivimos en un mundo acelerado, y el tiempo se vuelve un recurso ultra escaso, necesitan resolver. En este sentido, vemos el aumento del canal online y de las apps de delivery como la búsqueda de hacer un mejor uso del tiempo. Esto marca una transformación de los hábitos de compra: en los ojos extranjeros se ha destacado varias veces la costumbre de hacer fila como una costumbre argentina. Los millennials, de la mano del e-commerce vienen a discutir eso", agrega.

Por otro lado, Rubino explica que los usuarios que utilizan Gelt hacen en promedio 2 compras por semana, de montos más reducidos. Es decir, no hacen una gran compra al mes, sino que realizan muchas, de pequeños montos, resolviendo las necesidades más a corto plazo.

"Otros datos sobre los usuarios de esta generación que utilizan Gelt, es que tienen un gasto de monto promedio de ticket de $2.800, y el valor medio aproximado de sus compras es de $1500. Gastan en promedio $111,3 por producto/promo de la app, y redimen 2 promos por ticket", precisa.

¿Y los centennials?

Con respecto a la próxima generación, Rubino expresa que todavía no son la población que más consume, pero la tendencia es evidente: prefieren las apps. De la compra online representan un 16%, y de la compra física también. Ese número aumenta en lo referido a aplicaciones de delivery: el 26% son centennials.

"Estos datos tienen sentido ya que son la generación 100% nativa digital. Las apps tienen todas las facilidades: lo tienen en el celular, una experiencia de usuario bien presentada, un buscador que les permite ir directo a lo que quieren. Probablemente ahí radica la tendencia creciente de las apps: la experiencia de usuario de bienes de consumo es muy superior en las apps de delivery en comparación a los canales web", agrega.

"La posibilidad de buscar los productos es fundamental: los centennials tienen un consumo mucho más consciente, quieren saber a quién le compran. No tienen interés en un muestrario enorme de productos, quieren una curaduría de los mismos", remarca.

Y añade: "Son una generación que mira mucho más de cerca, con un consumo mucho más responsable, atentos a qué contienen los productos, al impacto medioambiental, a la imagen de la marca, incluso cada vez prestan más atención a cuáles son las iniciativas y valores que las marcas promueven".

Por otro lado, Rubino resalta que a esta altura ya no hay dudas de que el mundo no va a volver a ser el de antes. El cree que se deben entender las necesidades de los millennials ya que esto implicaría entender la demanda de la generación que está en edad productiva y que por ende lleva el peso de la pandemia sobre sus hombros.

"Los millennials marcan una pauta que los centennials acentúan: son consumidores más atentos, pero que cuidan el bolsillo. Quieren marcas más cercanas, transparentes y confiables. El modelo de poner todo en una góndola está cambiando, conocer las preferencias de consumo de los diferentes públicos va a ser fundamental para adaptarse al nuevo paradigma, en donde lo virtual se impone y se valora cada vez más, en búsqueda de optimizar las tareas del día a día", concluye.