Otro proyecto cripto en el Congreso: propone que empleados y freelancer cobren en monedas digitales

La iniciativa impulsa que los trabajadores en relación de dependencia y exportadores de servicios cobren sus remuneraciones en monedas digitales

Mientras miles de argentinos apuestan a las criptomonedas como una forma de resguardar sus ahorros, el diputado Nacional por Mendoza, José Luis Ramón, presentó en el Congreso un proyecto para que los trabajadores en relación de dependencia y trabajadores freelance al exterior puedan cobrar sus remuneraciones en estos activos.

El texto del legislador asegura que la medida ofrecerá "un mecanismo moderno para conservar el poder adquisitivo de su remuneración sin que implique su conversión en divisas como la Ley 27.541 busca desalentar", además de que "los trabajadores autónomos que exportan servicios al exterior conservar el poder adquisitivo de su remuneración en el proceso de su ingreso al país".

Presenté un proyecto de ley para que los trabajadores en relación de dependencia y exportadores de servicios tengan la opción de cobrar su sueldo entero o parcial en criptomonedas. La idea es que puedan fortalecer su autonomía y conservar el poder adquisitivo de su remuneración???? — José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) July 6, 2021

Además, la iniciativa propone:

Definir el significado de criptomonedas y otros términos relacionados

Las obligaciones del empleador y la decisión expresa que debe realizar el empleado para percibir su salario en monedas digitales

El trabajador además puede elegir si cobra todo o una parte en criptomonedas y elegir en cuál

En cuanto al recibo de sueldo, deberá informar el monto cobrado en pesos

"El presente proyecto busca que las y los trabajadores dispongan de una mayor autonomía y gobernanza de su salario, sin que esto implique una pérdida de derechos o exposición a situaciones de abuso en el marco de la relación laboral", remarca laa iniciativa.

El criptobono

Como una forma de retener a sus empleados, varias firmas del Conocimiento ya implementaron abonar parte del salario en una cuenta del exterior en moneda dura para retenerlos, fuentes del sector pusieron primera y les ofrecen "criptobonos" en Bitcoin, DAI y otras divisas virtuales.

"En nuestra empresa, tenemos varias personas que cobran parte de sus sueldos en criptomonedas. Fue una forma de dolarizar las remuneraciones para retener al staff que mantiene el core de la operación", afirma a iProUP el CEO de una tecnológica que prefirió no ser mencionado ya que no todos sus empleados gozan de este beneficio.

Un importante ejecutivo de recursos humanos asegura a iProUP que no son sólo tecnológicas las que utilizan esta modalidad. Y remarca que "hay bancos de gran porte que lo están implementando para la alta gerencia para el pago de bonos por productividad y otros incentivos".

En este contexto, Emiliano Limia, Press Officer de BuenBit, asegura a iProUP que en su servicio para empresas BuenBit Pro, "creció exponencialmente la cantidad de empresas argentinas que nos consultan por este tema" y añade que "entre freelancers también está aumentando el interés y el volumen del cobro en cripto".

Según el directivo, la "necesidad que vemos de las firmas tiene que ver con la retención de talentos, porque las empresas del exterior pagan en dólares y naturalmente se llevan los mejores recursos". De hecho, las empresas de la Economía del Conocimiento pidieron al Gobierno algún tipo de regulación al respecto.

"Los pedidos y demanda crecieron aproximadamente 80% el último semestre", precisan a iProUP desde BitWage, una firma que permite a las compañías recibir y enviar transferencias en divisas virtuales.

Desde Bitwage añaden que "buena parte de las empresas argentinas alega principalmente la necesidad de cobrar a una mejor cotización" para mantenerse "competitivas en el mercado y aprovechar la transparencia y velocidad en las operaciones comparado con los medios tradicionales".

Además, Limia remarca que la mayoría de las compañías abonan "criptobonos" están relacionadas con el sector de la Economía del Conocimiento. "Los profesionales locales son muy demandados a nivel global, son muy calificados. Además, son todos trabajos que pueden hacerse de forma remota", completa, en alusión a que son fácilmente tentados por ofertas freelance del exterior.

De esta manera, las criptomonedas se postulan como la alternativa 4.0 a una alternativa común en la Argentina: la apertura y depósito de una parte del salario en una cuenta del exterior. Pero afirman que las divisas virtuales ofrecen mayores ventajas.

Según Limia, "tener cuenta en Buenbit no tiene costos para las compañías y las criptomonedas tienen menores gastos de transacción en comparación con las transferencias bancarias".

El bono en cripto es más económico y veloz que abrir y gestionar una cuenta en el exterior

Además, indica que los usuarios "tienen la ventaja de salir en pesos o dólares hacia una cuenta bancaria en Argentina", además de acceder a "las finanzas descentralizadas, con todas las oportunidades que eso conlleva, con liquidez inmediata y disposición de los fondos las 24 horas".

Desde Bitwage añaden que no todas las empresas y los empleados "tienen la posibilidad de abrir una cuenta en el exterior en dólares, por eso, nuestro sistema es práctico al facilitar el acceso financiero".

Según la firma, los colaboradores pueden recibir fondos con las mismas ventajas en términos de cotización y velocidad", además de aprovechar que "la Argentina es, hoy por hoy, uno de los países en Latinoamérica que tiene más exchanges promoviendo liquidez".

A la hora de abonar, Limia remarca que "DAI es la opción recomendada por tratarse de una criptomoneda estable (stablecoin) que tiene una cotización atada al dólar", si bien algunas empresas "usan divisas volátiles, como bitcoin o ether ".

Por su parte, los empleados pueden usar tanto la billetera de BuenBit como pedir la transferencia de los fondos a una billetera sin custodia. En el caso de Bitwage, sólo ofrece esta última opción: los usuarios deberán registrar las direcciones de sus wallets para recibir las monedas.

"Contamos con un servicio premium (u$s15,99) que permite que los pagos sean enviados el mismo día que llegan a Bitwage, mitigando también los fees o costos de gas. Estamos otorgando un mes gratis para que empresas y usuarios argentinos prueben la plataforma", señalan desde Bitwage.

Por su parte, BuenBit Pro se ofrece sin cargo, ya que –al ser un exchange– su modelo se basa en las comisiones por conversión de divisas y el spread (diferencia entre puntas compradora y vendedora) de las cotizaciones.

¿Es legal?

Los expertos coinciden en que no hay ninguna traba legal para que las empresas que deseen retener a sus empleados paguen un "criptobono".

"A nivel local, existe una limitación relacionada a que abonar en criptomonedas es considerado un pago en especie, puesto que no es la divisa de curso legal sino un activo digital susceptible de apreciación pecuniaria", señala Limia.

Y asegura que "la Ley de Contrato de Trabajo establece como límite imperativo el pago en especie del salario en hasta el 20%, siempre y cuando el monto correspondiente al salario mínimo vital y móvil sea abonado en pesos argentinos".

El laboralista Juan Carlos Cerutti, del estudio Plan B, coincide en la legalidad de este mecanismo, aunque advierte una cuestión que deben tener en cuenta las empresas.

"El gran tema de pagar en algo que no sea en pesos tiene que ver con la forma de probar que el que paga es la empresa empleadora y cuánto equivale en pesos, para que el día de mañana se pueda probar que se pagó y cuánto se pagó", explica a iProUP.

Y añade: "Está permitido abonar en dólares en el exterior o en criptomonedas, pero la única cuestión es cuánto se pagó por la diferencia de cambio y en qué divisa. Lo más conveniente es que se utilice alguna billetera a nombre de cada empleado y que exista un registro de esa transacción. Siempre recomendamos que en el recibo se mencione ese pago en moneda local", completa.

Por su parte, Guillermo Navarro, abogado experto en derecho tecnológico y fundador del estudio Bildenex, "una remuneración por PayPal o bitcoins es como que te paguen con un kilo de sal".

Y asegura que, en términos impositivos, "no tengo obligación de declarar algo que no es dinero y, técnicamente, no es dinero, es un pago en especie. No tenés obligación de liquidarlo, porque ese dinero no está en ningún lado".

Valeria D'Alessandro, de D'AlessandroTax, indicó a iProUP que en materia de Impuesto a las Ganancias, hay regulaciones que apuntan a empresa y a personas "habitualistas" en relación a los resultados por la comercialización de "monedas digitales".

El cripto bono es un pago en especie: no debe superar el 20% del sueldo

"Si, por el contrario, quien obtiene una ganancia como resultado de la compraventa de estas divisas es un individuo que no comercia habitualmente con estos activos, esa renta debería quedar al margen del Impuesto a las Ganancias en Argentina", precisa.

En caso de que ese empleado que recibió criptomonedas venda con frecuencia estos activos y genere una renta, esa diferencia estará alcanzada por la alícuota de Ganancias de hasta 35%, tal como fija la Reforma Tributaria de 2017.

Con respecto a Bienes Personales, D'Alessandro aseguró que "existen interpretaciones en varios sentidos: desde la gravabilidad indiscutida hasta la exención por tratarse de 'bienes inmateriales'". Por lo tanto, habría que determinar dónde están situadas las criptomonedas:

- El país: el tope de la alícuota es de 1,25%

- El exterior: en este caso, sube a 2,25%

De esta forma, las empresas apelan a Bitcoin ante la imposibilidad de adquirir divisa extranjera como incentivo para sus empleados. Y avanzan con el "bono cripto", para evitar la fuga del talento argentino.