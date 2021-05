Impuesto al cheque pero sin cheques: por qué creen que es un "tiro en el pie" contra el QR y las billeteras digitales

La norma del Gobierno fija que las cuentas virtuales de empresas están alcanzadas por el tributo, pero firmas del sector temen que dañe los pagos móviles

"Estamos evaluando internamente el tema". La respuesta se repite en las principales fintech del país que consultó iProUP a raíz de la medida lanzada por el Gobierno el sábado para equiparar las cuentas virtuales con las bancarias.

En rigor, se trata de incluirlas como agentes de retención del Impuesto a los Créditos y Débitos (conocido como Impuesto al Cheque), instaurado de manera temporal en la crisis económica de 2001 y que está a punto de cumplir dos décadas como medida "provisoria".

Este tributo se aplicará únicamente a los "ingresos y egresos" de dinero efectuado por personas jurídicas (empresas), equiparando el funcionamiento de una cuenta virtual con una cuenta corriente bancaria. Pero para el sector, es otro embate del lobby bancario contra las fintech.

"Hay diálogo con el Gobierno y sabíamos que iban a empezar a cobrarlo, pero no el cuándo ni el cómo. Nos enteramos el mismo sábado del decreto por los medios. Fue la medida más unilateral de todas", lamenta un ejecutivo de largo kilometraje en el espacio fintech que prefirió mantener su nombre bajo reserva.

En el mismo sentido, la Cámara Argentina de Fintech indicó que "si bien ya se venía conversando sobre este tema con la Secretaría de Política Tributaria del Ministerio de Economía, se desconocía el momento en el que la medida sería anunciada".

Otro directivo de la industria, muy escuchado por sus pares y que solicitó también estricta reserva, afirma que el Gobierno está jugando a la "cacería del topo" con las nuevas financieras tecnológicas.

"Cada vez que asoma la cabeza el sector, lo aplastan con el martillo. Tenían que frenar el crecimiento de las fintech que se registró en la cuarentena", completa.

Pero más allá de "nivelar la cancha", en la industria temen que se retrocedan casilleros en el sector de pagos digitales.

Una medida "a medida"

La medida lanzada el sábado por el Gobierno establece que a partir del 1 de agosto las cuentas virtuales de personas físicas (individuos) tendrán el mismo tratamiento impositivo que las cajas de ahorro, en tanto que las de personas jurídicas (empresas) serán equivalentes a cuentas corrientes.

Sebastián M. Domínguez, socio del estudio SDC Asesores Tributarios, afirma a iProUP que la norma "exime a los monotributistas que tengan cuentas bancarias de pagar la alícuota de 2,5 por mil, a la vez que se asemeja la caja de ahorro de una persona humana, que no pagaba, con la cuenta virtual de una persona humana, que está exenta".

En cambio, los ingresos y egresos de las cuentas virtuales a nombre de empresas estarán afectadas por la recaudación del Impuesto de Créditos y Débitos, que puede ser utilizado por las empresas como pago a cuenta de Ganancias: 100% para pequeñas, 60% para medianas y 33% para grandes.

"La norma está correcta: viene a equiparar las cuentas bancarias con las cuentas de pago y hay un tratamiento simétrico. Pero no hay que olvidar de que es un impuesto que iba a estar por un año (durante la crisis de 2001) y después se prorrogó. Es un impuesto distorsivo que habría que sacarlo directamente", remarca Domínguez.

Ignacio Carballo, director del programa de Fintech y Banca digital de la UCA, sostiene a iProUP que "hacer pozos en ambos lados del campo de juego no significa equilibrar la cancha".

En la misma sintonía, un ejecutivo con varias fintech en su currículum asegura a iProUP que se trata "de una medida hecha a medida de MODO", la billetera que mantienen una treintena de bancos públicos, privados y cooperativos.

"Es curioso que justo que anuncia que tiene 1,5 millones de usuarios, salga algo como esto. Es cierto que estaban en desventaja con las fintech, pero se podría haber quitado el impuesto a los bancos", lamenta.

Además, el directivo asegura que esta reglamentación es "un disparo en el pie", porque al mismo tiempo que se promueve el QR interoperable de Transferencias 3.0, se está golpeando a las fintech que fueron las que desplegaron esta modalidad, con Mercado Pago a la cabeza".

En efecto, el unicornio había logrado algo que hace algunos años parecía imposible: una red de dinero electrónico que evitaba a las empresas y al Gobierno el costo de circular efectivo, además de sumar ventajas en la recaudación impositiva y evitar robos.

En efecto, la compañía más valiosa de Argentina cerró el círculo de cash electrónico, principalmente en la compra de cercanía:

Proveedores : mayoristas, distribuidores y empresas de consumo masivo

: mayoristas, distribuidores y empresas de consumo masivo Comercios barriales : especialmente, los autoservicios asiáticos, clientes de los anteriores

: especialmente, los autoservicios asiáticos, clientes de los anteriores Consumidores, que abonan en estos locales

"El mismo sábado hubo reuniones en las oficinas de importantes jugadores, pero todavía no hubo resoluciones sobre pasos a seguir. Seguramente, a más de uno le caerá el volumen de operaciones", confían a iProUP desde uno de los mayoristas más importantes del país.

Pero muchos temen que la nueva regulación genere consecuencias contrarias al objetivo que se busca.

Más caro

"Van a lograr un 'efecto Lipovetsky' con esta medida", ironiza un directivo fintech que compara esta decisión con el voto a favor del diputado opositor Daniel Lipovetsky que terminó apoyando al oficialismo en la promulgación de la Ley de Alquileres, que causó un efecto contrario a su intención: encarecer los costos para los inquilinos.

De acuerdo con el experto, la mayor presión fiscal sobre este mercado no permitirá digitalizar más la economía, sino que provocará más operaciones en negro con efectivo. O un mecanismo impensado: que se usen los medios de pago 4.0 para transacciones que eludan los tributos.

En efecto, según su visión, se desarticulará el circuito de dinero electrónico registrado que ofrecen Mercado Pago y otras fintech. O, lo que es casi lo mismo, se mina por dentro el propio sistema de Transferencias 3.0 antes de su despliegue completo.

"Ya muchos autoservicios chinos te dicen: 'No me pagues por QR, haceme una transferencia a mi Mercado Pago. Porque el QR está vinculado a un CUIT y te retiene impuestos. En cambio, si se envía el dinero a una cuenta de Mercado Pago de un usuario final, el comercio se ahorra la comisión de 5,49% y no tributa", grafica.

Según el directivo, la interoperabilidad del QR iba a ampliar las opciones para que los comercios paguen a sus proveedores. De hecho, varias firmas de consumo masivo habían avanzado en esto porque sus repartidores juntaban hasta 50.000 pesos y los depositaban en una cuenta fintech vía Pago Fácil para evitar robos.

"Esto genera dificultades de conciliación y un gasto operativo enorme. Imaginate que usar billetes tiene un costo de 2,5% y operar de forma digital les resulta más ágil, seguro y económico", sentencia.

Por su parte, Carballo agrega que el costo de este impuesto "se traslada a precios, podría fomentar el uso de efectivo u otros productos en la cadena de valor"

"Todas estas medidas suman complejidad en el entendimiento de los flujos finales para al final del día incorporar más motivos al 'mejor me quedo en el efectivo que es más sencillo'", lamenta.

Por su parte, un empresario muy escuchado dentro del espacio fintech local y conocedor como pocos del mundillo financiero criollo, asegura a iProUP que la avanzada de los bancos tiene más aristas que "no se ven" y que le juegan en contra al ecosistema de pagos digitales.

"En MODO no quieren añadir los CVU. Pero no sólo eso: muchos bancos rebotan las transferencias a cuentas virtuales cuando la norma establece expresamente que exista interoperabilidad para las transferencias entre bancos y fintech", remarca.

Y agrega: "Todas son trabas. Si hoy querés armar una fintech de cero, no te dejan. No te habilitan los CVU y te hacen la vida imposible. En la Cámara todos dependen de Mercado Pago, el único con fuerza para negociar con el Gobierno".

De hecho, el gigante dirigido por Marcos Galperin ya se había adelantado a la jugada gracias a la "interpretación" de la norma. Tal como adelantó iProUP, el unicornio lanzó su Central de Transferencias en octubre y desde noviembre retiene el impuesto al cheque.

Mientras tanto, la Cámara Fintech aprovechará su encuentro periódico sobre temas impositivos esta semana para analizar la medida y advierte que los "incentivos para seguir profundizando" la inclusión financiera son "indispensables".

"En los próximos días se llevará a cabo una nueva reunión con la Secretaría de Política Tributaria del Ministerio de Economía para continuar dialogando y trabajando en conjunto sobre esta problemática", señala la entidad.

Así, el avance del dinero digital sufre otro escollo ante una medida que –para muchos– no equipara sino que entorpece tanto a jugadores tradicionales como digitales. Y hiere faltamente al QR.