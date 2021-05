La posibilidad de enviar dinero a través de Twitter es cada vez más cercana: mirá cómo sería

Twitter dio a conocer que se encuentra probando una función que te permitirá enviar dinero a tus cuentas favoritas. Es importante recalcar que, por el momento, es una característica en fase de pruebas y solo está disponible para un número limitado de personas de habla inglesa. Al igual que otros experimentos de Twitter, no está 100% garantizado que esta novedad vea la luz en el futuro próximo.

Aquellos afortunados usuarios que tengan la oportunidad de probar esta función podrán enviar dinero a través de servicios externos como PayPal, Patreon, Bandcamp, Cash App y Venmo. Dentro del perfil de cada cuenta será posible observar un nuevo botón —con ícono de billetes— justo al lado de los mensajes directos. Al presionarlo, se desplegará un menú con las plataformas de pago ya mencionadas. Una vez elegida, se abrirá una nueva ventana para hacer el pago.

show your love, leave a tip now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter ???? more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021