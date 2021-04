Depositás $100, te acreditan $98: denuncian que los bancos cobran comisiones si les das billetes chicos

Se trata de un recurso para dinamizar las transacciones electrónicas reservado para grandes firmas, pero hay usuarios afectados

Este viernes se algunos bancos analizan cobrar un adicional de un 2 por ciento para los depósitos que entren en cuenta por ventanilla o terminal de autoservicio y contengan un 25% del monto total en billetes de 100 pesos.

Según indicaron fuentes del sector a iProUP, una importante entidad privada ya lanzó una comunicación a los usuarios informándoles de la medida.

¿Pago online o avivada?

Fuentes del Banco Central de la Repúbica Argentina (BCRA) aseguran a iProUP que las entidades están habilitadas a cobrar un plus por "manejo de efectivo" aunque sólo a grandes compañías.

La comunicación A7192 y la normativa de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros del BCRA establece que los bancos pueden cobrarles ese plus a supermercados, cadenas y otras empresas grandes, pero no las Pymes y "personas humanas".

El banco nos avisa que los depósitos que entren en la cuenta y contengan más de un 25% del total en billetes de $100 tendrán un costo adicional de un 2%. Es decir que para el banco el billete de $100 vale $98, tranqui panchi. — Cabex sanz (@cabexanz) April 7, 2021

Además, detallan que se trata de un incentivo para utilizar dinero electrónico. Y que las entidades tienen un costo por la gestión del efectivo que le trasladan a los grandes clientes. Sin embargo, algunas entidades analizan hacerlo con usuarios particulares.

"La gran mayoría de los bancos tienen en sus cuadros de comisiones un costo adicional de ese tipo para grandes empresas cuando realizan depósitos en efectivo por ventanilla. Apunta a desalentar la informalidad y el uso del efectivo. Pero no es algo nuevo ni de ahora, viene de antes de la pandemia incluso", explican a iProUP desde una de las principales entidades.

Además, resaltan que no es un 2% porque depende del tipo de cuenta y uso que realiza el cliente empresas. Y revelan que, ante consultas de clientes, descubrieron que Santander había enviado esta notificación a sus clientes.

"Puede ser menos o más según el caso. Como también tenemos beneficios y bonificaciones para el que evita el uso de efectivo. No tiene tanto que ver con los billetes de 100 (que deben ser la mayoría en el mercado), sino con el uso del efectivo", exponen.

Ignacio Carballo, Director Ecosistema Fintech & Digital Banking UCA, afirma a iProUP que "esto se trata de malas prácticas", ya que "no hay una normativa que lo disponga".

"Por ejemplo, cuando el Banco Central realizó Mistery Shopper, encontraba que había sucursales que no ofrecían productos y otros que les pedían un montón de requisitos que no correspondían. Hay que ver hasta donde prolifera o si se trata de alguna iniciativa particular de algún gerente zonal", concluye.